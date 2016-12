Lieve lezeressen, blogcollega’s, googlers, en ieder ander die per toeval op mijn blog terecht komt. Vandaag wil ik jullie graag mijn persoonlijke kerst wensen overbrengen. Gisterenavond brachten wij met ons gezin de avond door bij dierbare vrienden. Zoals ieder jaar. Het ene jaar bij hun, het andere jaar bij ons. Het is inmiddels een traditie geworden waar ik ontzettend dankbaar voor ben.

Zo zijn er nog heel veel meer dingen waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar ik besef me ook goed dat er veel mensen zijn die minder hebben om dankbaar voor te zijn. Of die een moeilijke periode in hun leven doormaken, waardoor ze deze kerst op een heel andere manier beleven. Niet alleen dit jaar maar misschien wel ieder jaar opnieuw.

Mijn kerst wensen voor jullie

Ik hoef maar te denken aan Berlijn, aan de buurman van een paar deuren verder die afgelopen vrijdag is overleden of aan mensen waarvan ik weet dat ze het momenteel in hun relatie erg moeilijk hebben. Er zijn veel mensen – zoals jij en ik- die geen fijne kerstdagen tegemoet gaan. Die veel verdriet hebben, of zich ontzettend eenzaam voelen.

Mijn kerst wensen voor jullie allemaal zijn dan eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, en al helemaal niet bijzonder te noemen. Ik wens jullie allemaal heel veel liefde en warmte toe. Niet alleen tijdens deze dagen, maar ook tijdens alle andere dagen in het jaar.

En in het bijzonder wens ik dat wij allemaal een heel klein beetje liever kunnen zijn voor anderen. Dat we het ook voor anderen allemaal een klein beetje mooier kunnen maken. Het zijn immers de kleine dingen die het hem doen!

Dankbaar

Ik ben zelf ontzettend dankbaar voor het feit dat wij onze kerst met fijne mensen om ons heen ‘vieren’ en dat gun ik jou ook. En ook al mis ik mijn moeder enorm, ik ben dankbaar voor het feit dat mijn vader samen met ons deze eerste kerstdag bij mijn schoonouders mee kan vieren.

Ik hoop dan ook dat er ook in jouw omgeving iemand is die zijn best doet om jouw kerst een stukje beter te maken en dat jij – op jouw beurt- dat ook weer voor een ander mag doen.

xxx

Joyce