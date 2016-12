Voor sommigen is het een laatste redmiddel tijdens de feestdagen: een goede borrel. En we geven toe: op z’n tijd kan een wijntje zeker helpen. Ook tijdens de feestdagen. Tegen de stress in de keuken bijvoorbeeld, of om een avondje (of zeg maar avond) tafelen met familie enigszins draaglijk te maken. Maar bezint eer ge begint. Eén wijntje worden er al snel meer, en voor je het weet heb je tijdens zo’n heerlijk avondje een fles achter de kiezen. En als je Nieuwjaarsdag behalve met je schoonfamilie ook nog met een kater moet doorbrengen wordt het wel echt een uitdaging. Daarom 5 tips voor katervrije feestdagen én een paar recepten om zelf een heerlijke mocktail te maken! Dat scheelt weer een slok op een borrel!

Feestdagen zonder kater: 5 tips

Oud&Nieuw zonder kater kan je natuurlijk het beste realiseren zonder alcohol, dat hoeven wij je niet te vertellen. Maar mocht je toch een drankje willen nuttigen mét alcohol, neem dan onderstaande tips even door!

Een goede bodem leggen

Het allerbelangrijkste advies tegen een kater blijft toch wel een goede bodem. Hoe meer er in je maag zit, hoe beter je tegen de drank kan. Algemeen bekend toch? Vooral vettig voedsel is goed om een kater te voorkomen, omdat het de absorptie van alcohol vertraagd. Gelukkig is het Oudjaar en valt er vast voldoende te eten. Vermijd wel pittige gerechten: als je aan het borrelen slaat heeft je maag het al druk genoeg. Als daar ook nog een spicy snack bovenop komt wil het nog wel eens gaan rommelen. Ga liever voor iets met veel vezels, zoals een pasta. Of dus die lekkere oliebol.

Let op de kleur van je drankje!

Kies bewust voor lichtere drankjes. Niet alleen lichter in de zin van minder alcohol, dat kon je zelf waarschijnlijk ook al wel bedenken. Maar wist je dat alcoholische drankjes die donker van kleur zijn (denk aan whisky of rode wijn) meer gifstoffen bevatten, die hoofdpijn veroorzaken. Ook de bubbels kan je eigenlijk beter laten staan. Die gezellige bubbeltjes zorgen er namelijk voor dat de alcohol sneller in je bloed wordt opgenomen. Gevolg: de volgende dag spat je bubbel en heb je een veel heftigere kater.

Spreiden is het toverwoord

Kies niet alleen welke drankjes je drinkt, maar ook wanneer je dat doet. De gouden tip: verspreid je consumpties zoveel mogelijk over de avond. Zorg dat er altijd wat tijd (en liefst een glaasje water) tussen zit. Je lichaam moet van ieder glas alcohol ‘bijkomen’ en door steeds even te wachten krijgt het daar beter de tijd voor. Spreid je consumpties, en dus het risico op een kater.

Pak je slaap en zorg voor een goed ontbijt

Blijkt the day after dat je blijkbaar toch iets te diep in het glaasje hebt gekeken? Zorg dan voor voldoende slaap. Liefst ononderbroken, want als je tussendoor wakker wordt kan dat je kater juist verergeren. Ook een goed ontbijt kan de volgende ochtend wonderen doen. Kies bewust: bananen verzachten hoofdpijn, havermout brengt je bloedsuikerspiegel weer onder controle. Ook gember, honing en pepermunt kunnen je lichaam helpen herstellen. En wil je wat aan die uitdrogingsverschijnselen doen, dan ga je voor wat sappig fruit.

Bob je een slag in de rondte…

Als je de tel hebt bijgehouden vraag je je vast af waar die laatste anti kater tip blijft. Helaas, misschien is het een beetje een open deur. Het állerbeste advies tegen een kater blijft natuurlijk heel simpel: niet drinken. Geen druppel, ook niet met mate. Saai? Geen zin om de hele Oudjaarsavond met een pak appelsap door te brengen? No worries, alcoholvrij borrelen bestaat tegenwoordig ook en is allesbehalve saai. Heb jij al eens een mocktail geprobeerd?

Een mocktail is een alcoholvrije cocktail. Wij hebben vast een aantal mocktail recepten voor je op een rijtje gezet. Zelf een goed idee? Laat het ons weten!

Mocktail recepten voor eindeloze happy hours

Kom jij niet verder dan kinderchampagne als het over alcoholvrij borrelen gaat? Helemaal niet nodig! In een handomdraai creëer je namelijk een lekkere mocktail, een alcoholvrije cocktail. We hebben vast een paar ideetjes voor je, maar je kan natuurlijk eindeloos combineren en proberen. Proost! Zet de Coca-Cola zero sugar (we gaan natuurlijk voor zo weinig mogelijk calorieën) maar vast koud en warm je spieren op. We gaan mocktails shaken! Voor wat extra inspiratie hebben we de Hugo Raspberry Dream, de Strawberry Celebration, de Cherry Coketail en de Lime-Cola voor je op een rij gezet. Maar laat het ons vooral weten als jij nog een lekker mocktail receptje hebt .

Mocktail #1: Hugo Raspberry Dream

Een natte droom is het, deze alcoholvrije mocktail. Hugo is bij de meeste dames intussen wel bekend, net als de effecten die het kan hebben. Het gaat er in als limonade, maar dan! Met deze mocktail drink je lekker door zonder problemen de volgende dag en hij is ook nog eens laag in calorieën.

Ingrediënten

1 citroen

4 ijsblokjes

15 ml vlierbloesemsiroop

150 ml Sprite zero

5 verse muntblaadjes

5 frambozen

ballonglas

Pers de helft van de citroen uit en snijd van de andere helft 1 schijfje. Vul het ballonglas met ijsblokjes. Schenk de siroop, 1 theelepel citroensap en de Sprite erbij en roer door. Voeg tenslotte het schijfje citroen, de muntblaadjes en de frambozen toe. Vijf minuutjes laten intrekken en je vloeibare traktatie is klaar.

Mocktail #2: Strawberry Celebrations

Ben jij een fruitig typje? De volgende mocktail, de strawberry celebration, is eigenlijk een fruitig feestje in een glaasje.

Ingrediënten

4 ijsblokjes

3 partjes sinaasappel

2 schijfjes citroen

2 schijfjes limoen

20 ml fruitsiroop (aardbei & framboos)

50 ml cranberrysap

125 ml bruisend water

6 verse muntblaadjes

wijnglas

Vul het wijnglas met de ijsblokjes. Voeg vervolgens het fruit toe. Na de sinaasappelpartjes en de citroen- en limoenschijfjes voeg je de rest van de ingrediënten toe. Even goed doorroeren en je mocktail is klaar!

Mocktail #3: Cherry Coketail

Met de derde mocktail die we voor je hebben gevonden, de cherry coketail, voorkom je je kater helemaal en wordt het wel erg verleidelijk om de hele avond Coca-Cola te drinken. Is dat je plan, ga dan wel voor Coca-Cola zero sugar, genieten van dezelfde smaak maar dan zonder suiker en calorieën.

Ingrediënten

15 ml kersensiroop

10 ml vanille extract

Een scheutje limoensap

Coca-Cola

Longdrink glas

ijsblokjes

Doe de kersensiroop en het vanille extract in een glas. Voeg daarna het limoensap toe. Wees voorzichtig, want sommige limoenen zijn wel erg zuur en dit is een zoetige mocktail. Niet alleen alcohol maar ook het limoensap met mate dus. Voeg tenslotte de Coca-Cola toe. Ga voor de zero variant als je je geen zorgen wilt maken over suikers en calorieën. Deze lekkere kersen mocktail maak je natuurlijk ‘af’ met een mooie kers op het glas!

Mocktail #4: Lime-Cola

De meest eenvoudige mocktail van dit stel maak je gewoon door wat limoen toe te voegen aan de Coca-Cola. Het resultaat is een frisse mocktail voor de liefhebbers van een zurig tintje. Wil je het een beetje spannender maken? Dan voeg je nog een muntblaadje toe!

Ingrediënten:

sap van een 1/2 limoen

Coca-Cola zero sugar

1/2 limoen schijfje als garnering

Van je katerprobleem ben je ook al af, dus laat die zorgeloze Oud&Nieuw maar beginnen. Wat doe jij? Ga je voor de alcoholische versnaperingen, of hou je het rustig?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock