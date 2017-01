Je bent inmiddels al even moeder en je hebt je kind eigenlijk altijd thuis gehad. Je overweegt om je kindje naar de peuterspeelzaal te brengen, maar weet nog niet goed wat de mogelijkheden zijn. Waarom zou je je kind naar de peuterspeelzaal brengen, vanaf welke leeftijd kan dat en waarom zou je het eventueel niet doen? Wij zetten het een en ander voor je op een rijtje.

Wat is een peuterspeelzaal precies?

Volgens Wikipedia is de peuterspeelzaal een schoolachtige omgeving, waar kleine kinderen een aantal uren in de week kunnen verblijven. Met de nadruk op ‘kunnen’, want je kindje naar de peuterspeelzaal brengen is een vrijwillig gegeven. Bedoelt als voorbereiding op het naar school gaan.

Voor peuterspeelzalen gelden dan ook soepelere regels dan voor de kinderopvang. Er worden andere eisen gesteld aan de leiders van een peuterspeelzaal, zoals bijvoorbeeld de leider-kind ratio, maar ook het opleidingsniveau.

Let op: dit is wat Wilipedia er dus van maakt… maar een van onze lezeressen heeft me ingefluisterd dat dit momenteel al niet meer zo is. Het leidster-kind ratio (8 peuters per leidster) én de eisen aan het opleidingsniveau liggen momenteel voor peuterspeelzaal en kinderdagverblijf gelijk.

De peuterspeelzaal wordt meestal ‘gekozen’ door gezinnen waarvan een van de ouders niet werkt, maar men het toch belangrijk vindt om hun kind alvast wat te laten wennen aan het spelen met andere kinderen bijvoorbeeld. Werken beide ouders? Dan is een peuterspeelzaal niet echt geschikt aangezien de uren voor opvang daar heel anders geregeld zijn als bijvoorbeeld de uren die je kind terecht kan in de kinderopvang. Bij de peuterspeelzaal gaat het echt om dagdelen, waarbij bijvoorbeeld tijdens lunchtijd de zaal gesloten is.

Vanaf welke leeftijd kan je kind naar de peuterspeelzaal?

Vanaf 2 tot 2,5 jaar kan je je kind naar de peuterspeelzaal brengen voor enkele dagdelen per week. Hij of zij is daar welkeom tot aan het 4e jaar, het moment waarop de meeste kinderen naar het basisonderwijs gaan.

Tarieven peuterspeelzaal

De tarieven van peuterspeelzalen kunnen wisselen per gemeente en per accommodatie, maar gemiddeld moet je rekenen op ongeveer € 100 per maand voor 2 dagdelen per week aan opvang via een peuterspeelzaal.

Kosten peuterspeelzaal

Waren vroeger de kosten van de peuterspeelzaal voor je eigen rekening, tegenwoordig is dat anders geregeld. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kan je tóch in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plek op de peuterspeelzaal. Dit om ervoor te zorgen dat ieder kind naar een peuterspeelzaal kán, zelfs als de ouders niet voldoende geld hebben om dit zelf te betalen. Aanvraag van zo’n gesubsidieerde plaats loopt via de Gemeente en is afhankelijk van je situatie. Het is onder andere afhankelijk van onderstaande factoren:

De gemeente waarin je woont

Of jij en je partner beiden werken of studeren

De hoogte van het gezinsinkomen

Het aantal dagdelen opvang

Een doorverwijzing voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid

Leren op de peuterspeelzaal

Denk jij dat een peuterspeelzaal vooral bedoelt is om je kind te laten spelen met andere kinderen? Dan heb je deels wel gelijk hoor, maar wist je dat ze op een peuterspeelzaal wel degelijk kijken naar de ontwikkeling van je kind en ook proberen een leerproces te verwerken in de speeltijd op deze speelzaal? De peuterspeelzaal is niet alleen maar gezellig spelen, er wordt ook geleerd.

Naast spelen staat ook leren op het programma

Als pedagogisch medewerker van een peuterspeelzaal zie en hoor ik veel. Bij 9 van de 10 intake gesprekken die ik voer krijg ik van ouders te horen dat de peuterspeelzaal vooral gezellig spelen is voor hun kind. Natuurlijk, dat staat ook voorop. Een peuter moet het naar zijn zin hebben, lekker kunnen spelen en vriendjes maken. Maar dat is dus niet waar het allemaal om draait. Op de peuterspeelzaal zijn wij vooral heel erg bezig met ritme en structuur. En nog eens ritme en structuur. Oh ja… en had ik al gezegd dat we bezig zijn met ritme en structuur?

Lees ook: samen spelen met andere peuters

Peuters gaan ontdekken, leren de wereld beter kennen en maken vrienden. Ze leren grenzen kennen, voelen zich gewaardeerd en ontwikkelen er allerlei vaardigheden. Bijna elke ouder kent wel de uitspraak “samen spelen, samen delen”. Wij werken met een vaste dagindeling, dat is vertrouwd en herkenbaar en zo weten de peuters waar ze aan toe zijn, niet geheel onbelangrijk.

Iedere peuter is uniek

Daarnaast bekijken we elke peuter ook apart. Want iedere peuter is uniek. Ze willen de wereld ontdekken en uitproberen. Als pedagogisch medewerker speel je daar heel handig op in door met de peuters spelend te gaan leren. Wij kijken- en luisteren goed naar een kind zodat we de behoeftes kunnen inschatten maar we letten daardoor óók op hoe de ontwikkeling verloopt en waar een eventuele achtstand kan optreden. Zo kunnen we -indien nodig- op tijd aan de bel trekken.

Spelend leren

Al spelend leren de peuters. We doen dit aan de hand van thema’s. Aan het begin van elk thema maken wij bijvoorbeeld een woordspin. Samen met de peuters gaan we plaatjes zoeken in tijdschriften en knippen en scheuren deze eruit. (No worry’s de juf knipt en de peuter scheurt ).

Ik neem hier als voorbeeld het altijd populaire thema De boerderij. Op een groot vel wordt het woord De Boerderij geschreven. We gaan met de tijdschriften aan de slag en stellen daarbij direct de vragen, welke dieren wonen er op de boerderij, waar wonen de dieren en wat eten ze? Daar komen die kleine wezentjes met de schaapjes, geitjes en koetjes. De woordenschat wordt zo dus uitstekend geoefend.

Ook de bouwhoek gaat mee in het thema. We bouwen stallen en in elke stal zetten we 3 geitjes, hoppa, het tellen wordt ook meteen geoefend. Zo zie je maar dat eigenlijk alles waar we op de peuterspeelzaal mee bezig zijn op spelende wijs gaat. Als ouder zie je dat je kind heel fijn en gezellig zit te spelen als pedagogisch medewerkers zien we dat je peuter bezig is met tellen, vergroten van de woordenschat en daarbij ook nog eens lekker speelt. Win-win situatie, toch?

Voordelen van de peuterspeelzaal

We hebben hierboven al de nodige redenen gegeven om je kind naar een peuterspeelzaal te brengen, in plaats van gewoon lekker de eerste 4 jaar thuis te houden, maar we zetten ze nog even kort voor je op een rijtje:

Kind laten wennen in een groep

De meeste kindjes zitten thuis in een beschermde omgeving waarin ze zelf, met papa of mama of een broertje of zusje spelen. Naar de peuterspeelzaal brengen heeft als voordeel dat ze ook met andere kinderen leren omgaan en leren hoe het is om in een groep met anderen te functioneren.

Sociale vaardigheden

Uiteraard leert je kindje meer sociale vaardigheden in een groep andere peuters van ongeveer dezelfde leeftijd als dan dat je kindje thuis is. Een ander ‘voordeel’ is dat mama even niet in de buurt is en hij of zij moet leren dingetjes zelf (of met behulp van een andere volwassenen) te leren oplossen.

Meer you-time (YEAH!)

Je moet je er niet teveel van voorstellen , maar je hebt in ieder geval even tijd voor jezelf. Waarschijnlijk ga je in die tijd als een dolle boodschappen doen, dat is aan jou. Je zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om even lekker niets te doen, of gewoon rustig een cappuccino te drinken met een vriendin . Op deze manier heb je straks weer alle energie om je peuter verder te begeleiden in zijn ontdekkingsreis.

In ieder geval heb je de dagdelen die je kleintje naar de peuterspeelzaal brengt ‘over’ en je handen even vrij.

Vaker ziek

Je zal wel denken… dit is geen voordeel maar een nadeel, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is goed voor jouw kindje om langzaam wat meer weerstand op te bouwen. En dat doet hij op zijn best door de snot van andere kindjes op zijn handen te krijgen en de bacterieën te verzamelen die in jouw huis niet ronddwarrelen. Laat hem nu maar lekker wat vaker een beetje ziekjes zijn… daar heb je later profijt van!

Lees ook: weerstand bij kinderen verhogen door te werken aan je immuunsysteem

Nadelen peuterspeelzaal

Nadelen zijn er niet zo heel veel, we hebben er eentje kunnen bedenken:

Je kan er beperkt terecht

Het nadeel is misschien ook gelijk weer een voordeel, het is maar hoe je het bekijkt. De peuterspeelzaal is niet bedoelt als échte opvang voor werkende ouders. Als jij als moeder ook werkt, dan past de peuterspeelzaal waarschijnlijk niet goed in je ritme qua openingstijden en kan je beter uitwijken naar de reguliere kinderopvang of een kinderoppas aan huis. Tijdens feestdagen -maar ook tijdens de vakanties- iseen peuterspeelzaal namelijk ewoon dicht.

Meerdere ‘opvoeders’

Als ander nadeel heb ik wel eens gehoord dat er moeders zijn die het vervelend vinden omdat ze de opvoeding niet helemaal meer zelf in de hand hebben en dat het kind dus meerdere opvoeders heeft. Bullshit als je het mij vraagt . Hoe denk je dat je kind het de rest van zijn leven gaat krijgen? Als je denkt dat jij als enige opvoeder in zijn of haar leven kan bestaan dan heb je het goed mis. Je kind zal aan alle kanten beïnvloed worden en jij zal daar mee moeten leren omgaan. Een weegschaal bieden waarin je mogelijkheden aanbiedt en problemen ‘bespreekt’, dat is belangrijk. Ook als het over situaties gaat die niet in jouw opvoeding passen. Je kind gaat er toch mee in aanraking komen.

Heb jij jouw kindje naar de peuterspeelzaal gebracht? Of heb je voor een andere opvang gekozen, of toch besloten om hem of haar thuis te houden? Wij zijn benieuwd naar jouw standpunt hierin!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock