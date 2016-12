Nikkie Plessen heeft Kate Moss gestrikt om internationaal door te breken!

Presentatrice en actrice Nikkie Plessen, bekend van TV, is de ontwerpster en eigenaresse van het modelabel NIKKIE. Dat wist je waarschijnlijk al . Sinds de start in 2011, staat NIKKIE voor vrouwelijke, sexy en elegante kleding in een stoer jasje. En met dit design is NIKKIE een van de snelst groeiende Nederlandse Mode merken met internationale allure. Voor mij niet gek, want als je de collectie bekijkt dan snap je precies waarom. Ik ben zelf geen type wat persé into de bekende labels is, maar sommigen hebben gewoon echt een ‘eigen geluid’ zeg maar. Daarnaast heb ik enorm veel respect voor wat Nikkie Plessen allemaal presteert.

En ook al ben ik niet een echte merkenjager, mooie fashionabel kleding, daar hou ik wel van! Een beetje modebewust bezig zijn dat doet je goed vind ik!

Lees ook: hoe modebewust ben jij als (werkende) moeder?

Nikkie Plessen goes international met Kate Moss!

Deze internationale allure wordt komend najaar nog eens extra versterkt. Nikkie Plessen heeft namelijk het Britse topmodel Kate Moss in huis gehaald als de nieuwe ambassadeur van NIKKIE. Kate Moss zal vanaf najaar 2017 te zien zijn in alle campagne uitingen van deze dames lijn. Best knap toch, dat je zo’n naam aan je kan verbinden. Alhoewel het absoluut niet nodig is, want Nikkie kan het wat mij betreft prima zelf af!

De collectie van Nikkie

De collectie van onze stoere presentatrice en actrice geeft de mogelijkheid om eindeloos te combineren met vrouwelijke, prikkelende en stoere items voor dag en nacht. Plessen biedt high-end ontwerpen en luxe materialen voor betaalbare prijzen. Met de uitgesproken stijlen en herkenbare looks zorgt NIKKIE voor een sterk profiel.

Jolie in top en in jurk

Strepen zien we in de collectie van NIKKIE vaak terugkomen: strepen in verschillende kleur combinaties en dessins. Een topper is de casual top Jolie, genaamd naar haar dochtertje. How cute! Deze is in verschillende streepdessins aanwezig in de collectie. Deze ultra vrouwelijke top met veel stretch is ook verkrijgbaar als jurk. De Jolie Dress is een fijngebreide, casual jurk maar tegelijkertijd vrouwelijk en sexy. Eigenlijk een basis voor je garderobe en ook in veel verschillende kleuren te verkrijgen. Het mooie van deze jurk is dat hij nu goed te dragen is met een hoge laars eronder bijvoorbeeld, maar ook super sportief staat met een sneakertje.

Quotes op de kleding van NIKKIE

Niet te missen zijn ook de quotes op de tees en sweaters van Nikkie: ‘You can’t sit wit us’, ‘No boyfriend – no problem’, ‘Mean girls’, ‘Hangover’. Deze statements en uitspraken zijn dan weer classy en dan weer humoristisch. Combineer deze casual tops met een hippe skaterrok of stoere jeans en je bent helemaal ‘the bomb’. Ik vind overigens dit jurkje ook héél erg mooi. Erg opvallend, maar wel één van mijn favorieten!

NIK&NIK een mix van stoer en klassiek

Naast de mooie pasvormen en elegante silhouetten van NIKKIE kennen we sinds 2015 NIK&NIK. NIK&NIK is een complete jongens- en meisjeslijn.

Kinderen zijn eigenzinnig, nieuwsgierig en hebben al jong een duidelijke mening, daar schreef ik onlangs nog over . Met de NIK&NIK collectie kan je veel combinaties maken, om zo verschillende looks te creëren. Klassieke items en basics, gecombineerd met stoere quotes.

Een jeans met coole sweater voor op school of gecombineerd met een nette blazer voor een feestje. Een collectie met een knipoog! Ook leuk om te zien dat Nikkie Plessen ook in haar collecties gebruik maakt van patches, zoals ik al beschreef in mijn tips over betaalbaar shoppen.

Lees ook: Trendy en betaalbaar shoppen door te mixen en matchen

Ook de NIK&NIK collectie bestaat uit mooie ontwerpen en luxe materialen voor betaalbare prijzen. De kleding van NIK&NIK zien we ook terug in het populaire tv-programma Joy & Bart op Nickelodeon. NIK&NIK past perfect bij Joy en Bart, ze zijn enthousiast en avontuurlijk net als NIK&NIK .

De collecties van NIKKIE en NIK&NIK worden steeds gefaseerd uitgeleverd. Leuk natuurlijk want dan heb je steeds wat nieuws om tussen te snuffelen. Ik vind het zelf enorm knap dat iemand als Nikkie Plessen, die toch écht niet loopt te niksen ;), dit er ook weer bij pakt. Respect alom voor deze Nederlandse dame!