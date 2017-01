Je kent ze vast wel. Moeders die opscheppen over de prestaties van hun kinderen. Dat begint al vroeg, als je staat te wachten bij de peuterspeelzaal of de opvang. ”Loopt die van jou nog niet? Klaasje liep al met 9 maanden. Zo onhandig joh!” Op school hoor je ongevraagd dat Roosje al lang is uitgekleuterd en dat Suus is gevraagd voor het selectieklasje van de dansschool. Op Facebook komt de ene fantastische sportprestatie na de andere voorbij. Online opscheppen. En daar doe ik ook vrolijk aan mee.

Online opscheppen over je kind, voor wie?

De Sire campagne ‘voor wie doe jij het’ zet me aan het denken. Al die vrolijke, perfecte foto’s op Facebook, Instagram, waarom doe ik dat eigenlijk? Ik schreef eerder al een blog over mijn perfecte facebookleven. Ondertussen ben ik vrolijk doorgegaan met mezelf uiten op social media. Wat mijn kinderen betreft ben ik wel terughoudend. Ik deel leuke momenten, maar de driftbuien laat ik niet op het internet los. Zo krijg je niet echt een reeel beeld van mijn leven, maar zie je alleen het perfecte plaatje.

Imagobureau

Daar zetten de bedenkers van de Sire campagne ‘Voor wie doe jij het’ zo hun vraagtekens bij. Dat perfecte leven, klopt dat wel? Half december werd The Good Life Agency geïntroduceerd. Een imagobureau dat diensten levert om ‘gewone’ mensen succesvol(ler) te laten lijken. Je kon likes kopen bij dit bureau, je kind succesvoller laten lijken, maar ook op de foto gaan met een BN-er.

Natuurlijk bleek dit bureau niet echt te bestaan, maar ging het om een experiment van Sire. Het leverde heel veel media-aandacht op. De website van The Good Life Agency trok ruim 100.000 bezoekers en 170 mensen schreven zich daadwerkelijk in voor de statusverhogende diensten. Niet slecht voor een nep-imagebureau.

Je beter voordoen

Voorafgaand aan het experiment heeft SIRE onderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt dat 63 procent van de Nederlanders inschat dat mensen hun leven mooier voordoen dan het in werkelijkheid is. Slechts 16 procent geeft toe dit zelf ook te doen.

Het is net als met die moeders die opscheppen op het schoolplein. Dat doe je zelf toch niet. Of wel?

Het zit mij dwars. Mijn leven is niet perfect, verre van. Wel ben ik gelukkig met wat ik heb en laat ik dat ook trots zien. Of mijn facebookvrienden daar allemaal op zitten te wachten, weet ik niet. Maar het is net als met tv kijken, als het je niet bevalt, zap je toch lekker weg?

Laten zien dat je trots bent

Een foto plaatsen op Facebook van mijn kind met zwemdiploma (wees gerust, niet in bikini maar met badjasje of de kleding alweer aan) doe ik net als zoveel andere moeders omdat ik gewoon trots ben. En blij. Niks mis mee. Dus om de vraag van Sire te beantwoorden, voor wie ik dat doe: niet voor het online opscheppen, maar voor mezelf en voor familie die niet bij het afzwemmen kunnen zijn, maar wel in de feestvreugde willen delen.

Genieten

Toch wil ik bewuster omgaan met wat ik allemaal deel via social media. Nadenken over waarom ik dat perfecte plaatje zo graag wil delen. Voor wie doe ik dat? Die foto van het koekjes bakken met mijn kinderen op Facebook, doe ik dat om te laten zien dat ik zo’n gezellige moeder ben? En alle vakantiefoto’s, kan ik niet beter gewoon genieten van de zonsondergang aan het strand in plaats van druk met mijn telefoon in de weer zijn? “Lieverd nog even naar links. Doe maar gezellig een arm om je broertje heen. Nee, niet slaan!” Zie je het voor je?

Perfecte plaatje

Alles moet tegenwoordig perfect zijn. Een goede baan, druk sociaal leven en kinderen die het goed doen op school. Liefst nog met indrukwekkende hobby’s, want dat maakt online opscheppen een stuk eenvoudiger. En dat min of meer perfecte leven laten we aan iedereen zien. Ik krijg het daar soms zo benauwd van! Ik ben bang dat ik zo druk ben met te laten zien hoe gelukkig ik ben, dat ik helemaal vergeet om gelukkig te zijn.

Ik vraag me af hoe anderen dat doen. Of zou hun leven wel overeenkomen met het perfecte plaatje dat ik op Facebook en Instagram voorgeschoteld krijg? Vast niet.