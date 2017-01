Al jaren heb ik het erover, over mijn oogleden. Niet iedere dag en zeker niet tegen iedereen. Maar diegene die me na staan, die wisten al langer dat dit moment er aan zat te komen. Mijn ooglidcorrectie. Na lang ‘nadenken-zuchten-klagen-en-weer-nadenken’ heb ik een half jaar geleden dan eindelijk de knoop doorgehakt en een afspraak gemaakt voor een heuse ooglidcorrectie. Ik vertel je hoe ik zover kwam en wat zo’n boven ooglidcorrectie nu precies inhoudt. Een ooglidcorrectie voor en na, mét beeldmateriaal en een eerlijk verhaal. Doe er je voordeel mee als je zelf al langer met deze gedachte rondloopt!

Een ooglidcorrectie, waarom in godsnaam?

Waarom zou je in hemelsnaam een ooglidcorrectie uit laten voeren kan je je afvragen. Als jij je dit afvraagt, dan is het zeker niets voor jou, en hoogstwaarschijnlijk heb je dan ook geen last van hangende oogleden. Ik wel, net als vele anderen. Ik herken jouw situatie ook hoor, in my twenties had ik nergens last van! Ik wijt het aan de slapeloze nachten met kleine kinderen en de zorgen van een puber in huis . Geintje natuurlijk, de een heeft er nu eenmaal meer aanleg voor dan de ander.

Fysieke klachten oogleden

Fysieke klachten had ik niet. Nog niet. Wel keek ik al tegen de onderkant van mijn ooglid aan, wat ik enigszins irritant vond, maar echt last er van hebben? Nee, zover was het nog niet. Wat overigens niet wil zeggen dat het niet zover zou komen uiteraard. Kijkend naar mijn oudste broer (15 jaar ouder dan ik), kan ik wel zeggen dat de vooruitzichten voor mijn oogleden niet echt florissant waren. Bij hem is het nog veel erger dan dat het bij mij was. Een toekomstbeeld uiteraard, maar wel een heel reëel toekomstbeeld.

Psychische klachten oogleden

Tja, wanneer kan je je klachten ook echt psychische klachten noemen? Ik ben opgevoed met ‘tevreden zijn met wat je hebt’, ‘schoonheid zit van binnen’ en ‘niet klagen’. Ik heb er dan ook niet veel over geklaagd en ik ben sowieso wel tevreden met wat ‘ik heb. En depressief werd ik er ook niet van. Maar toch stond ik -vooral het laatste jaar- wél iedere dag voor de spiegel mijn oogleden ‘weg te trekken’. Daarnaast was het met het opmaken iedere keer weer een frustratie. Ik moest mijn ooglid gewoon optillen om me op te kunnen maken. En uiteraard viel het oogpotlood toch altijd onder ‘mijn flapje’.

Mascara opdoen? Hou je ogen tijdens het drogen maar dicht als je last hebt van hangende oogleden, want anders zit alles onder. Als laatste bleef ook de oogschaduw gewoon niet goed zitten.

Voor mij -na goed overwegen- voldoende motieven om mijn oogleden te laten corrigeren. En wat ben ik blij dat ik die beslissing genomen heb. Ik neem je mee in mijn verhaal van de ooglidcorrectie voor en na…

Hoe informeer je jezelf over een ooglidcorrectie?

En dan? Motieven zijn dus aanwezig, maar waar laat je je oogleden opereren? Uiteraard ga je je voorzichtig oriënteren op internet. Gewoon, eens lezen hoe anderen het ervaren, lezen op websites van klinieken en lezen op de website van mijn eigen huisarts, die ook zo nu en dan eens een ooglidcorrectie doet.

En dan kom je veel verschillende verhalen tegen. Het merendeel positief hoor, daar niet van. Maar dan heb ik het specifiek over de resultaten. Ik wilde eigenlijk ook weten wat me nu echt te wachten stond, maar dat was nog niet zo makkelijk te achterhalen, ervaringsverhalen zijn er nog niet zo heel veel.

Uiteindelijk heb ik besloten om mijn ooglidcorrectie te laten doen bij Kliniek Veldhoven. Zij doen veel meer dan alleen ooglidcorrecties en zijn echt gespecialiseerd in plastische chirurgie. Ooglidcorrecties zijn voor hun haast lopende band werk. Op hun website is heel veel informatie te vinden én ze hebben een hele goede klantenbeoordeling. Daarnaast ken ik ook nog iemand die daar werkt, voor mij allemaal doorslaggevende argumenten om daar naartoe te gaan.

Mijn eerste consult: een intakegesprek

Afgelopen zomer had ik dan ook mijn allereerste afspraak bij Kliniek Veldhoven voor een intake gesprek. Overweeg je een ooglidcorrectie, dan word je namelijk altijd ‘doorgelicht’ tijdens een eerste intakegesprek. Je krijgt allerlei vragen rondom je medische achtergrond en eventueel medicijngebruik of allergieën, maar ook bijvoorbeeld de vraag om jezelf een cijfer te geven.

Met mijn opvoeding in mijn achterhoofd gaf ik mezelf een zeven. Niet te ontevreden zijn met wat je hebt zeg maar, maar veel ruimte voor verbetering. Die zeven zorgde ervoor dat ik aardig wat uitleg moest geven. Als je jezelf een zeven geeft, is een ooglidcorrectie dan wel nodig? Wil je dan wel echt zo graag als je denkt dat je wilt? Ik werd aan het denken gezet. Niet omdat ik zelf dacht dat ik niet graag genoeg wilde, maar meer omdat ik me bedacht dat een ander in mijn situatie waarschijnlijk zichzelf een lager cijfer zou geven .

Uiteindelijk kwamen we tot de ontdekking dat het feit dat ik dagelijks voor de spiegel stond om mijn oogleden strak te trekken op zich voor veel mensen al reden genoeg is om zichzelf een laag cijfer te geven. Al met al bleek ik toch een geschikte kandidaat voor een ooglidcorrectie. Pfiew. Uiteraard kan je tijdens zo’n eerste intake ook al je vragen en wensen kwijt.

De plastisch chirurg bekijkt en adviseert

Gezamenlijk met de plastisch chirurg is uiteindelijk bekeken welke mogelijkheden er waren. Een ooglidcorrectie of een wenkbrauwlift geven beiden het gewenste resultaat. De ingreep van een wenkbrauwlift is wellicht nóg mooier, zeker omdat ze die ook in combinatie met een ooglidcorrectie doen, maar is ook drastischer en het herstel heeft wat langer nodig.

Ik werd naar huis gestuurd met de opdracht om hier zelf goed over na te denken. Wat zou ik willen? En hoe zag ik er vroeger uit? Is een eventuele wenkbrauwlift wel passend bij hoe mijn gezicht er altijd uit heeft gezien, of wordt het effect te verbazend . Na even wikken en wegen heb ik besloten het bij een ooglidcorrectie te houden. Niet alleen vanwege mijn jeugdfoto’s, maar ook gewoon omdat ik de ingreep zelf al spannend genoeg vond.

De aanloop naar de daadwerkelijke operatie

Want wat was ik zenuwachtig. Waarom dat kan ik je niet precies uitleggen. Om me heen staken er steeds meer positieve verhalen de kop op. Kreeg ik van steeds meer mensen te horen dat het allemaal reuze mee was gevallen en dat ze er zij blij mee waren (zij zelf of de persoon in kwestie). Geen enkel traumatisch geval. Maar de zenuwen bleven.

Achteraf denk ik dat de zenuwen vooral voort kwamen uit het feit dat het een operatie in je gezicht is. En dat op zich vind ik al een heftig gegeven. Ook de term ‘plastische chirurgie’ vind ik zelf nogal zwaar. Je voelt je bijna zo’n Marijke Helwegen geval!

Kritische opmerkingen

En ondanks het feit dat veel mensen bekend zijn met een ooglidcorrectie, het zelf hebben laten doen of iemand kennen, zijn er ook nog steeds mensen die het maar niets vinden. Zou dat de reden zijn waarom het nog een beetje in de taboesfeer leeft? De mensen die het onnodig vinden, want zo ben je niet. Je ziet ze denken… het hoort toch bij je, die hangende oogleden? Waarom moet je iets aan jezelf laten doen?

Sterker nog… ik heb zelf ook wel eens afgegeven op een fotograaf die de schoolfoto’s van mijn dochter heeft gefotoshopt om zo haar litteken weg te werken. Daar was ik toen zo boos om. Was mijn dochter niet mooi genoeg met dat litteken? Dat litteken hoort bij haar en ik wil haar meegeven dat ze mooi is zoals ze is!

En toch voelt dit anders. Ik ben 44 jaar en heb -als het meezit- nog heel wat jaren te gaan. Waarom zou ik dan de rest van mijn leven in een spiegel willen kijken en ieder jaar weer wat meer vel proberen glad te strijken?

Voorbereidingen voor de operatie

Zorg ervoor dat je op de dag van de operatie zelf en een aantal dagen erna de tijd hebt. Aangezien ik van huis uit werk was dit voor mij relatief eenvoudig te regelen. Werk je buiten de deur? Dan wil je misschien wel een aantal dagen vrij nemen.

Plan je operatie dus! Ik heb er specifiek voor gekozen om mezelf in november te laten opereren. In de zomer wilde ik niet… je mag namelijk een half jaar niet in de zon. Logisch natuurlijk want een litteken verbrand snel. En aangezien ik begin november aan de beurt was ben ik zo voor de feestdagen weer mooi opgelapt. Een perfecte timing, al zeg ik het zelf!

Waar moet je vooraf voor zorgen?

Een diepvrieszak doperwtjes voor het koelen

Twee weken van tevoren beginnen met arnica tabletjes

Dat je bril in orde is als je normaal lenzen draagt

Niet teveel afspraken plannen in weken na je operatie

Dit klinkt allemaal misschien wat heftig, maar het zijn maar voorzorgsmaatregelen. Bij mij viel het 100% mee. Ik stond dan ook al anderhalve week na de operatie alweer op een concert in de Melkweg . Met bril, dat wel!

Wat gebeurt er bij een ooglidcorrectie?

Belangrijk om te weten is dat bij een ooglidcorrectie alleen overtollig huid en eventueel vet weggehaald wordt. Er zal als het goed is altijd enige losse huid overblijven, om de ogen goed te kunnen openen en sluiten. Een ooglidcorrectie beperkt zich tot het boven ooglid, eventuele hangende wenkbrauwen horen niet bij het doel van de ingreep. Wel kan een ooglidcorrectie gecombineerd worden met bijvoorbeeld een wenkbrauwlift zoals hierboven al aangegeven.

Je moet met de volgende zaken rekening houden:

Het gaat zwellen

Je mag een aantal weken je lenzen niet in

Je mag een aantal weken geen make-up op

Je mag een paar weken niet zwaar tillen en sporten

De daadwerkelijke ooglidcorrectie

Voordat de operatie begint tekent de arts op je ogen het deel af wat er weggehaald kan worden.

Dan krijg je een kleine verdoving in de huid boven beide ogen gespoten. Deze verdoving die prikt even, maar niet heel ernstig. Vrijwel direct voelt het alsof je een soort koud kompres op je oog krijgt, niet vervelend, maar gewoon voelbaar. Na een paar minuten is de verdoving al ingewerkt en begint de operatie. Voor de operatie staat ongeveer een uur, maar in mijn geval waren ze met 40 minuten klaar geloof ik.

Wat voel je tijdens de operatie?

Dat wil ik wel even bespreken . Je voelt niets, maar je voelt alles. Vrouwen die een keizersnede gehad hebben, die snappen wat ik hiermee probeer uit te leggen. Je voelt ab-so-luut geen pijn. Maar je voelt wel dat de arts bezig is. Persoonlijk vind ik dat gevoel niet zo tof, maar dat is voor iedereen verschillend.

Ze hadden mij voor de operatie toegedekt met een dekentje zodat ik het niet te koud zou krijgen, de steriele omgeving van de operatiekamer voelt namelijk nogal frisjes aan. Gedurende de operatie merkte ik aan mezelf dat ik langzaam een beetje draaierig werd. Gewoon omdat ik me zat te bedenken waar de plastisch chirurg allemaal mee bezig was . Dom natuurlijk, maar ik kon mezelf nu eenmaal niet zo goed afleiden. Toen ik aangaf dat ik het wat warm kreeg ging het dekentje weg, mijn benen omhoog en een minuutje later was ik weer helemaal in orde. Lekker adequaat gereageerd dus!

Ik hoor de chirurg Drs. D. Kerckhove nog zeggen… ‘wat fijn dat er zo weinig bloed vrij komt, dat is prettig opereren en ook voor de film mooi’. Waarop ik quasi nonchalant reageerde ‘haha, dat komt omdat ik een beetje wit wegtrok’. Het blijft apart dat je tijdens zo’n operatie volledig bij bent en dus ook prima in staat bent om grapjes te maken.

Wat mij het meest is bijgebleven van de operatie zelf is dat ze de bloedvaatjes dichtbranden. Dat is nogal een indringende geur. De geur van verschroeid vlees denk ik, als ik het ergens mee mag vergelijken.

Direct na de operatie

Na 40 minuutjes ongeveer was het dus gedaan op de operatietafel. Ik heb nog even gekeken wat er precies verwijderd was. Naast 2 lapjes vel waren er ook twee vetkussentjes verwijderd… mooi meegenomen dat je ook nog wat vet kwijtraakt .

Vervolgens werd ik meegenomen naar de recovery kamer, om nog eventjes een kopje thee te drinken en voor de eerste keer mijn ogen te koelen. Tegelijkertijd nam een van de dames uit de OK de moeite om even mijn man op de hoogte te stellen van het verloop van de operatie. Na een klein half uurtje kwam de plastisch chirurg nog even checken bij me en toen werd ik ‘vrijgegeven’. Jeej! Naar huis!

Frank had netjes op me gewacht in de wachtkamer en was natuurlijk enorm nieuwsgierig! Uiteraard moest ik even mijn bril afzetten. De grap is echter dat het er op dag 1 direct na de operatie nog best schappelijk uitziet. Dag 2 en 3 zijn het ergste, als je het hebt over de zwelling bijvoorbeeld.

De eerste weken na de ooglidcorrectie

Ik had mezelf op dag 1 vrijgegeven. Uiteraard had ik wat voorwerk gedaan zodat mijn blogs wel gewoon doorgingen, maar ik wilde die middag gewoon toe kunnen geven aan waar ik zin in had. Frank is thuisgebleven die dag om in ieder geval wat dingetjes te kunnen doen voor de kinderen mocht dat nodig zijn.

De eerste twee dagen ben je druk met koelen. Ieder uur moet je 5 tot maximaal 10 minuten koelen. En dat is behoorlijk wat kan ik je vertellen. Ben je net in the middle of een leuke Netflix serie, moet je alweer koelen . Daar bestond mijn eerste dag na de operatie dus ook. Een beetje in bed hangen, wat slapen en tv kijken. En ieder uur naar de diepvries lopen om de erwtjes eruit te halen.

Waarom koelen met doperwtjes?

Heel simpel. Dit was het advies van de kliniek en een heel logisch advies ook als je even nadenkt. De doperwtjes doe je in een diepvrieszakje in de vriezer. Niet de hele zak volproppen, maar juist wat ruimte in het zakje laten zodat de erwtjes zich goed naar je oogbol kunnen vormen. Zo wordt er op iedere plekje goed gekoeld! Een koelbrilletje is niet zo flexibel en kan veel minder goed rechtstreeks koelen.

Tip:Doe de diepvrieszakjes met erwtjes iedere keer als je ze uit de vriezer haalt in een wegwerphandschoentje. Direct contact kan zorgen voor bevriezing van je huid en dan ben je verder van huis!

Met de doperwtjes maak je daarna nog gewoon een lekkere doperwtenpuree .

Weer aan de slag

Dag 2 was ik alweer aan het werk. Thuis natuurlijk, dus dat mijn ogen er niet uitzagen, dat was verder voor niemand een probleem. Het werken ging prima en mijn bril verbloemde aardig wat van de zwelling dus zelfs de postbode schrok niet. Alleen mijn kinderen, die konden niet anders dan zeggen ‘IEUW’ als ik mijn bril afdeed om even het resultaat van die dag te laten zien.

Vanaf dag 3 heb ik het koelen achterwege gelaten omdat het dan toch geen zin meer heeft. Ik heb wel wat blauw rondom mijn ogen gehad, maar eigenlijk maar bar weinig. Alleen onder mijn linkeroog hing een soort van ‘vochtzakje’ waar ook een blauwe rand zat. Alsof Frank niet zo lief voor me was geweest .

Verzorging in de eerste week na je operatie

Verder is het dagelijks douchen en je ogen schoonspoelen. Op veel websites lees je dat je ogen een week droog moeten blijven, maar bij Kliniek Veldhoven denken ze daar anders over. Schoonspoelen met water is belangrijk. In het begin is dit wat spannend en liet ik het water via mijn handen op mijn ogen lopen in plaats van rechtstreeks, maar al snel ben je gewend en is het lekker om op te frissen.

Zo ook trouwens het lenzenverhaal. Her en der lees je op internet dat je vanaf dag 2 je lenzen weer in zou kunnen. Nou, maak dat de kat wijs! Buiten het feit dat ze in Veldhoven adviseren om 4 weken je lenzen niet in te doen vanwege infectiegevaar moet ik er zelf ook niet aan denken.

Hechtingen eruit na een week

Na een week mocht ik weer terug naar de kliniek om de hechting eruit te laten halen. Easy peasy! Uiteraard wordt er even gevraagd hoe het met je gaat maar vervolgens sta je met 10 minuten weer buiten. De hechting wordt in een keer verwijderd uit je ooglid. Wonderbaarlijk vond ik het eigenlijk. Je ogen worden even schoongemaakt, de verpleegster hield een soort kompresje op mijn oog en trok aan een beiden buitenzijdes van mijn oog de lange hechting weg.

Pas dan kan je echt een beetje het resultaat bekijken. Natuurlijk had ik dat al veel eerder gedaan, maar de pleistertjes die op de hechting zitten en op je neusbrug geven toch een heel vertekend beeld.

Strakke ogen en gevoelloze oogleden in de eerste 2 weken

Al vanaf de eerste dag voelen mijn ogen strak aan. Onder andere door de zwelling natuurlijk, maar ook door de hechtingen. En uiteraard gewoon door het feit dat er minder loshangend vel zit! Het strakke gevoel wordt een stuk minder als de hechtingen verwijderd zijn en naarmate de korstjes verdwijnen voelen mijn oogleden ook steeds soepeler.

Vooral de eerste 2 weken heb ik maar weinig gevoel in mijn oogleden gehad. Als ik jeuk had bijvoorbeeld (door de genezende korstjes) wilde ik nog wel eens voorzichtig aan de onderkant van mijn ooglid komen. Om heel even de jeuk te verlichten. Niet in de buurt van de korstjes want een infectie wil je niet natuurlijk. En op dat moment voel je dat het gevoel in je oogleden (in ieder geval bij mij) anders is dan anders.

Beetje bij beetje wordt dat gevoel in mijn oogleden weer meer en inmiddels voelt het weer bijna normaal aan.

Begin week 3

De korstjes zijn bijna allemaal verdwenen. Hoera! Ik kan bijna mijn lenzen weer ik en ik kan eigenlijk niet wachten totdat ik me weer mag opmaken! Toch wacht ik nog even . Ik ben inmiddels wel gewend aan mijn blote-billen-gezicht en wil dat de korstjes ook echt helemaal verdwenen zijn voordat ik weer begin met schminken. Alle make-up bevat bacteriën en een paar dagen langer zonder make-up weegt niet op tegen de risico’s van een eventueel ontstoken ooglid.

De snee die gemaakt is om de overtollige huid weg te halen, die is netjes in de arcadeboog gezet waardoor de littekens nagenoeg niet zichtbaar zijn, al vanaf de eerste weken! Inmiddels ben ik al wel begonnen aan het insmeren met litteken crème van de delen op mijn ooglid waar de huid al helemaal genezen is.

Ik ben zelf ontzettend benieuwd naar het resultaat over 1 à 2 maanden. Nu zie ik (vooral in de ochtend) dat mijn oogleden nog ietsje vocht bevatten en ook dat zal dan als het goed is helemaal weg zijn.

Het resultaat tot nu toe

Maar ondanks het feit dat ik nog geen definitief oordeel mag geven, kan ik al wel zeggen dat ik ontzettend blij ben met de ingreep. Een ieder die zich al enigszins ingelezen heeft in de operatie voor een ooglidcorrectie maar nog enige twijfels mocht hebben… ik hoop dat mijn verhaal je duidelijk heeft gemaakt wat je kan verwachten. Ik kan voor jou niet bepalen wat je moet doen, maar ik kan je wel vertellen dat ik zelf ontzettend blij ben met het resultaat!