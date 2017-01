Samen spelen? 9x hoe je peuter daar écht over denkt

Als je al in de peuterfase beland bent dan herken je dit vast wel. Ben je al uit de peuters maar ligt het nog vers in je geheugen? Dan kan je het ongetwijfeld ook beamen. En zelfs ik, met een kind van 7 en een kind van 12 herken dit nog als de dag van gisteren. Oh … sterker nog… het was gisteren! Het gebeurt bij ons nog steeds, ook al is het ‘volgens de kenners’ een echt peuter probleem. Samen spelen met speelgoed om vervolgens elkaar in de haren te vliegen. Ruzie maken om alles wat er in de kamer te vinden is. Wie er het eerste de ipad zag die mag hem hebben… om zomaar eens een voorbeeld te noemen.

Afijn, dit stuk gaat over peuters, samen spelen en het delen van hun speelgoed, maar ik wilde je even meegeven dat het na de peutertijd écht nog niet zomaar over is .

9 uitspraken van peuters over speelgoed en samen spelen

Onlangs las ik in het boek ‘samen spelen, wat nou delen’ een aantal uitspraken die maar in mijn hoofd blijven hangen. Zo ontzettend herkenbaar en waar, dat ik ze graag even verder uitdiep hieronder.



1. Als ik iets leuk vind is het van mij

Dat je als ouder speelgoed koopt wat voor allebei je kinderen geschikt is, lijkt heel slim, maar is de grootste fout die je kan maken. Ruzie gegarandeerd! Want als peuter het speelgoed leuk vindt (ook al is het voor kleuter bedoelt), dan kan ik je op een briefje meegeven dat peuter vindt dat dat speelgoed van hem is en van niemand anders!

2. Als ik het vast heb is het van mij

Kan je met je puber misschien wel afspraken maken over een item in huis, met je peuter is dat gedoemd om te mislukken. Al wat hij of zij vast heeft… is namelijk van hem. En daar heeft mama, papa, broer of zus he-le-maal niets over te melden.

3. Als ik het van jou kan afpakken, dan is het van mij

Zet 2 peutes bij elkaar en je begrijpt precies wat hiermee bedoelt wordt. Is peuter 1 ergens mee aan het spelen, maar denkt peuter 2 dat ook wel te willen? Zodra zijn afpakpogingen succesvol zijn zal peuter 2 vinden dat het speelgoed ‘dus’ van hem is!

4. Als ik het een tijdje terug vasthad, dan is het van mij

Andersom werkt bovenstaande regel helaas niet. Pakt peuter 1 iets af van peuter 2, dan mag peuter 1 wel vinden dat het ‘dus’ nu van hem is (zie uitspraak hierboven), maar dat neemt niet weg dat Peuter 2 met een ontroostbaar gevoel achter blijft. Hij HAD namelijk dat speelgoed en daarom is het van hem!

5. Als het van mij is dan is het nooit van jou

En hier komt de aap uit de mouw. Is speelgoed (of iets anders) ooit van mij geweest? Dan blijft het van mij! De übergedachte van peuters…

6. Als ik ergens mee speel, of iets ga bouwen, dan zijn alle stukjes van mij

Ooit gedacht dat je 2 peuters leuk samen kan laten spelen met lego, of samen een puzzeltje kan laten maken? Forget it! Het worden inhalige wezentjes die met één grote zwaai alle bijbehorende stukjes speelgoed naar zich toe trekken om het vervolgens met een boze grimas om de lippen met hand en tand te verdedigen. Daar komt niemand meer bij!

7. Als ik iets als eerste zie, dan is het van mij

Alhoewel sommige uitspraken van hierboven niet meer voor mijn kleuter-af kind en mijn puber gelden wil deze uitspraak ook voor hen nog wel eens als ‘wet tussen kinderen’ gelden. Heeft kind 1 iets als eerste gezien? Denk dan maar niet dat kind 2 daar -zonder ruzie- zijn of haar ding mee kan doen. Dit zal nooit, ik herhaal NOOIT, geaccepteerd worden.

8. Als jij ergens mee speelt en je legt het weg, dan is het daarna van mij

Klinkt voor de grote mens op zich redelijk natuurlijk, maar het strookt totaal niet met het gevoel dat bij de peuter overheerst. Namelijk ‘als ik iets een tijdje terug vast had… dan is het van mij’. En ook al heb ik het dan even weggelegd… het blijft van mij. Probeer het maar eens uit .

9. Als het kapot is, dan is het van jou!

Zo bezitterig als een peuter kan zijn, er zijn maar 2 keuzes voor een peuter als zijn speelgoed (en dus zijn bezit) kapot is:

heel hard beginnen te krijsen

het weggeven… ineens is het tóch niet meer van hem

En? Herkenbaar?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock