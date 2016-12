Na de top 10 van populaire meisjesnamen van vanochtend willen we je natuurlijk de top 10 populaire jongensnamen niet onthouden, dat snap je! Ook hier is al uitgebreid onderzoek gedaan en deze top van populaire jongensnamen is dan ook gebaseerd op dezelfde analyse als de vorige. De laatste maanden van 2016 zijn geanalyseerd en dat -samen met de zoekacties die nu gedaan worden op populaire jongensnamen- geeft een helder beeld van de jongensnamen die we mogen gaan verwachten in 2017.

Top 10 meest populaire jongensnamen 2017

1. Sem

2. Noah

3. Finn

4. Milan

5. Luuk

6. Thijs

7. Levi

8. Mats

9. Teun

10. Daan

Laten we even beginnen met nr 1… dat is ook mijn nummer 1! Nu heet onze oudste Luc, en dus geen Sem, maar als Lotte een jongen was geweest dan had ze Sem geheten. Ik hou van korte namen. Die zijn er overigens meer als ik het top 10 lijstje van populaire jongensnamen bekijk. Geen uitgebreide bla-bla namen, maar kort en krachtig.

Sem, Noah en Daan stonden trouwens ook al in de populaire babynamen van 2016. In de top 3 welteverstaan!

Trends jongensnamen

Meer dan 50% van de jongensnamen heeft één lettergreep. Stoer en duidelijk. Bovendien erg handig als je jongen loopt te ravotten als hij ouder is en een waarschuwing nodig heeft . Met een korte naam komt dat altijd duidelijker over dan met een langere naam, haha!

Eigenlijk zijn alle klassieke namen wel uit de lijst verdwenen zie ik. Er is geen Laurence, Pieter-Jan of Alexander meer te vinden.

De afgelopen jaren was Daan een enorm populaire jongensnaam maar die mgaat het komende jaar de top 10 afsluiten. Een behoorlijke daling dus.

Hoe wij de jongensnaam van onze zoon kozen

Toen ik in verwachting was (‘wij’ vind ik altijd zo rar klinken ), wisten we niet of dat het een jongetje of een meisje zou gaan worden. We wilden dat ook niet weten dus het was zaak dat we een jongensnaam én een meisjesnaam bedachten voor onze kleine spruit.

Frank was daar heel duidelijk in. Een goede vriend van hem van vroeger – eentje die hij wegens omstandigheden niet zo heel veel meer ziet- heeft een zoon die Jean-Luc heet. En Frank heeft altijd al een zwak voor dit manneke gehad. Hij hoefde dan ook niet lang over de naam na te denken… Luc, dat moest het worden.

Ik vond destijds Sem al mooi, maar begreep ook wel de passie die Frank liet zien voor de naam Luc, en dus gaf ik eenvoudig toe. Uiteraard met de belofte dat de naam van ons volgende kindje (mochten we er nog eentje kunnen krijgen) uit mijn lijstje gepakt zou gaan worden. De deal was zo beklonken!

Gelukkig maar dat Frank er van het begin af aan al zo stelling in was, want Luc werd 7 weken te vroeg geboren… het was dus fijn dat er al een hoop dingen geregeld waren, waaronder de naam.

Welke jongensnaam hebben julie gekozen en hoe ben je daarbij gekomen?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock