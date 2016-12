Jazeker, er worden gewoon al voorspellingen losgelaten op de meest populaire meisjesnamen voor 2017. Niet alleen Big Brother Google is watching you, nee, als je zoekt op populaire meisjenamen, of gewoon op babynamen, of leuke meisjesnamen -whatever- dan wordt je zoekgedrag vastgelegd zodat deze geanalyseerd kunnen worden.

Geeft niets natuurlijk, want ze weten helemaal niet wie er specifiek zoekt, maar op deze manier kan er dus wel ‘vastgelegd’ worden op welke meisjesname er het meeste gezocht wordt. Combineer dat met de namen die er eind 2016 het meest op geboortekaartjes verschenen en je hebt een voorspelling voor de waarschijnlijk meest gekozen meisjesnamen die goed zijn voor een top 10!

Ik zal julie niet langer in spanning houden .

Top 10 meest populaire meisjesnamen 2017

Ben je in verwachting en wil je graag een meisjesnaam die je niet veel zal horen? Check ook dan deze lijst goed en zorg ervoor dat je een andere naam kiest. Vind je het juist wel leuk om een van de populaire meisjesnamen uit te kiezen? Take your pick!

1. Lauren

2. Emma

3. Julia

4. Mila

5. Sophie

6. Eva

7. Isa

8. Tess

9. Nina

10. Evi

Trends in babynamen

Zoals je ziet bij de top 10 populaire meisjesnamen voor 2017 bestaan de meisjesnamen veelal uit 2 lettergrepen, maar blijven ze relatief kort. Daarnaast eindigen 6 van de 10 meisjesnamen uit deze samengestelde top op een a. Toeval?

Lees ook: populaire babynamen 2016

Traditie meisjesnamen

Van vroeger uit is de traditie dat een zoon of dochter naar een familielid vernoemd werd. Bijvoorbeeld naar hun oma of opa. Tegenwoordig neemt deze trend sterk af, en ik vind dat een hele goede zaak. Dat ik het een goede zaak vind komt niet omdat ik de namen van vroeger niet mooi vind hoor. Het komt voornamelijk voort uit het feit dat ik zelf niemand voor het hoofd wil stoten. En dat betekent heel simpel dat je dan ‘dus’ geen namen van opa’s of oma’s gebruikt!

Wat is jouw insteek hierin?

Hoe wij de meisjesnaam van onze dochter kozen?

Bij de geboorte van onze oudste (ruim 12 jaar geleden alweer) hebben wij een jongensnaam en een meisjesnaam bedacht die we mooi vonden. Het werd een jongetje (wisten we niet van te voren) en dus bleef de meisjesnaam over. Deze hebben we 5 jaar ‘bewaard’ zodat we alsnog onze dochter de naam Lotte konden geven. Voor ons dus geen trends waar we ons op gebaseerd hebben. Wij hebben gekozen op basis van gevoel. Grappig eigenlijk… het lijkt wel alsof ik er nooit over getwijfeld heb dat onze tweede überhaupt een meisje zou gaan worden.

Lees ook: mooie naam stickers als babykamer decoratie

Wanneer heb je een mooie meisjesnaam te pakken?

Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. De een die kiest de meisjesnaam al maanden van te voren, een ander moet vlak na de bevalling de definitieve keuze nog maken!

Het mooie van dit verhaal is dat het eigenlijk niet uitmaakt welke naam jij je meisje geeft. De naam die je voor haar kiest gaat bij haar passen! Uiteraard hou je bij het kiezen van de naam rekening met de achternaam van je kind (passen voor- en achternaam wel bij elkaar) en kies je ook geen naam uit waarmee je meisje gepest zal worden. Bedenk je zelf maar… zou ik zelf zo willen heten?

Voor alle andere meisjesnamen geldt… of het nu een populaire meisjesnaam zal zijn, of eentje die je niet veel hoort… hij zal bij jouw meisje gaan horen!

Hoe heb jij de meisjesnaam van jouw dochter gekozen?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock