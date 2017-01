We leven in een land waarin leren, studeren en hard werken centraal staan. Als we elkaar nog niet kennen, dan stellen we al snel de vraag: ‘Wat doe jij voor werk?’. Hebben we het over onze kinderen dan praten we over wat ze allemaal al kunnen. Als we een nieuwe dure auto hebben gekocht dan scheppen we hier over op en ook over dat nieuwe jurkje wil je toch eventjes erbij vertellen dat hij van dat ene bekende dure merk is. Herken jij jezelf hierin, in de typische westerse prestatiegerichtheid? Of is prestatiegericht zijn helemaal jouw ding niet? Of ben jij wel zo, maar wil je eigenlijk niet zo zijn, maar doe je het om in de smaak te vallen bij anderen? Hoe prestatiegericht ben jij?

Prestatiegericht zijn, moet dat nou allemaal zo?

Ik vind het zo zonde, dat veel mensen in Nederland het zo belangrijk vinden om alles zo perfect mogelijk te doen. Ze willen én de perfecte baan én de perfecte ouder zijn (én dus de perfecte kinderen creëren) én een goddelijk lichaam hebben én het mooiste huis hebben én genoeg geld overhouden voor de mooiste auto, de beste kleding, een super vakantie, enzovoort, enzovoort, enzovoort!

Waar word je gelukkig van?

Maar worden we daar nou écht gelukkig van, van al dat harde werken!? Misschien zijn er mensen die het leuk vinden om altijd maar hun uiterste best te doen en altijd maar in alles de beste te willen zijn. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er velen rondlopen, die eigenlijk veel te hard werken en helemaal niet zo gelukkig zijn als ze zich voordoen. En hoe vaak hoor en zie je niet om je heen dat mensen het allemaal niet meer aankunnen en hopeloos thuis zitten met een burn-out of een depressie.

De weegschaal in balans

Je kunt het vergelijken met een weegschaal met ‘werk’ aan de ene kant en ‘ontspanning’ aan de andere kant. Door té hard te werken (te presteren) zal de weegschaal aan de ‘werk’ kant te zwaar worden. Hoe meer je deze zware kant gaat laden, hoe moeilijker het wordt om de weegschaal weer terug in eventwicht te krijgen. Voor de dingen die je leuk en ontspannen vindt, heb je geen energie meer over. Je kunt alleen nog maar languit op de bank ploffen en voor je uit staren…

Van leuke dingen krijg je energie

Maar het zijn juist de leuke dingen in het leven die je energie geven, die maken dat je er weer zin in krijgt om ergens voor te gaan. Met andere woorden als je naast het harde werken (en presteren) er ook voldoende voor kiest om leuke dingen te doen, dan zal de balans minder snel zoek raken. Doe jij genoeg leuke dingen in jouw leven? Echt leuke dingen, dus niet dingen die je doet, omdat je het van jezelf moet of om anderen een plezier te doen (dat valt onder het kopje ‘werk’).

Wat vind jij écht leuk om te doen? Wandelen, breien, lezen, tv kijken, uit eten, een spel spelen, naar een pretpark gaan, naar een concert gaan, zwemmen, uitgaan met vrienden, op vakantie gaan, schilderen??? Het maakt niet uit wat het is. Als het maar dingen zijn die jij leuk vindt en nog belangrijker als je er maar genoeg van doet, zodat de weegschaal niet uit balans raakt.

Het is een kwestie van prioriteiten stellen

Het valt misschien niet mee om in jouw drukke leven genoeg leuke dingen te doen. Maar een druk leven kun je altijd anders inrichten. Kun je niet iets minder prestatiegericht zijn en werken om zo meer vrije tijd over te houden (en daarvoor eventueel die dure auto en die luxe vakantie opgeven)? Heb je in het weekend niet wat tijd over voor een hobby? Kun je niet van een hobby je werk proberen te maken? Jij bent de baas over jouw leven. Je leeft maar één keer jouw leven. Geniet ervan, goed is goed genoeg!

Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Denk jij dat de verhoudingen bij jou uit balans zijn? Of valt het mee?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock