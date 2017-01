Kurio Watch: wel heel multifunctioneel, deze smartwatch voor kids

Als moeder kan je er een dagtaak aan hebben: op tijd zijn. En dan niet zozeer omdat je zelf zo’n treuzelaar bent natuurlijk. Eén ding dat kinderen duidelijk niet van nature in zich hebben is letten op de tijd. Of het nu om ’s morgens opstaan gaat, of ’s avonds weer het bedje in. Of om al die momenten daar tussenin . Als ouder hou je niet alleen je eigen schema, maar ook dat van je kind altijd in de gaten. Mocht je je mini-me willen stimuleren om zelf de tijd in de gaten te houden, check dan dit blog even. Met de Kurio Watch smartwatch heb je namelijk eindelijk een horloge in handen dat je kind dolgraag zal willen dragen! Waarschijnlijk omdat deze Kurio Watch meer is dan alleen een horloge , maar vooruit. Lees de review maar, dan weet je waar je aan begint.

Tijd voor een horloge, kies de Kurio Watch smartwatch!

De Kurio Watch smartwatch is een wel heel multifunctioneel horloge voor kids. Eigenlijk zegt de term horloge nog te weinig; de Kurio Watch is met recht een smartwatch te noemen. Oké, hij geeft aan hoe laat het is en ziet er uit als een sporthorloge. Maar dit klokje zal je nog verrassen, want het heeft nog veel meer in zich! Zo maak je er een contactenlijst in aan of gebruik je hem als timer. Je kan er ook een alarm mee zetten (handig als je kind op pad gaat maar zelf vergeet om op de tijd te letten, dan zet je gewoon het alarm). Er zit een ingebouwde agenda in, en als je bluetooth inschakelt kan je er zelfs mee bellen. Je kind kan dus heel gemakkelijk contact met papa en mama opnemen, mocht dat nodig zijn. Pas wel op want dat kan natuurlijk ook heel gemakkelijk in jouw nadeel gaan werken .

Het 1e horloge dat je kind wil dragen

Hebben jouw kids altijd al een horloge willen hebben? Waarschijnlijk niet. Of anders maar voor heel even. De Kurio Watch is echter nauwelijks nog een horloge te noemen, maar dat werkt in dit geval wel in je voordeel. Waar jouw kind vooral blij van zal worden zijn de apps en games die hij of zij met de Kurio Watch kan spelen. Er zijn games voor 1 of 2 kinderen (het tweede kind heeft dan uiteraard ook een Kurio watch nodig), en willen er meer meedoen? Dan maar omstebeurt zoals ze bij Lotte op het schoolplein doen! Bovendien kan je kiezen uit een aantal bewegingsgestuurde games waarbij de Kurio Watch reageert op bewegingen van de arm. Ook kan je met de smartwatch foto’s, video’s en geluidsopnamen maken.

Wat kan de Kurio Watch smartwatch allemaal?

Ik zal je daar het een en ander over vertellen. Kijk in ieder geval onderstaand filmpje even, dan krijg je alvast een globaal idee.

Gewone horloge functionaliteiten

Klokkijken, een timer zetten of een alarm af laten gaan. Dat kan dus in ieder geval. Het klokkijken kan analoog en digitaal. Heel handig voor als je kindje pas net begint met leren klokkijken want dat leren ze uiteraard nog analoog. Digitaal komt daarna pas. Hij is overigens in het blauw en roze verkrijgbaar.

Telefoonfunctionaliteiten

Het bellen met deze Kurio Watch werkt op een bijzondere manier. Je kan een app downloaden in de play store waarmee je de mogelijkheid creëert om de Kurio smartwatch via bleutooth te koppelen aan je eigen (Android) telefoon. Daarnaast kan je 5 telefoonnummers instellen waar je kind naar kan bellen. Papa, mama, opa, oma en …? Dat is natuurlijk helemaal aan jullie, maar wel zo handig dat je hier de controle over hebt. Zomaar een willekeurig vriendje bellen, dat gaat dus niet.

Naast het bellen heeft de Kurio smartwatch ook een agenda in zich waar alle speeldates in kunnen

Games en apps

Er zitten 20 apps op de smartwatch welke voorgeprogrammeerd zijn. De apps gaan van boter, kaas en eieren (om gék van te worden ) tot een soort van snake waarbij je de Kurio Watch moet bewegen om vooruit te komen in je level. Ook leuk: een muziekspel waarbij je met het horloge op en neer gaat en bijvoorbeeld gitaar kan spelen . Dit heeft te maken met de Movin Maze waar de Kurio mee werkt. Er zitten nogal wat features op die door beweging getriggerd worden, superleuk voor die kids om te doen!

Daarnaast kan je natuurlijk muziek luisteren, zit er een microfoon op, een luidspreker én de onmisbare camera aan de voorzijde, goed voor talloze selfies! Foto’s en video’s maken wordt kinderspel en het leukste: je kan ze nog allemaal bewerken ook . Nu nog proberen de kids niet alleen maar naar dat schermpje te laten kijken!

De Kurio Watch SOS functies

Die games zijn leuk en aardig, net als de ingebouwde agenda. Maar waar je als moeder erg blij van wordt zijn de SOS Functies op de Kurio Watch smartwatch. Hier voer je belangrijke medische gegevens over je kind in: eventuele aandoeningen, allergieën, gegevens van de huisarts en ga zo maar door. En jullie telefoonnummer voor noodgevallen natuurlijk. Last but not least: de Kurio Watch beschikt zelfs over een stemvertaler. En dat zou tijdens de volgende vakantie zomaar een SOS functie kunnen zijn! Nou maar hopen dat de kids met zoveel alternatieve functies niet gaan vergeten op de tijd te letten…

Conclusie Kurio smartwatch

Wij hebben hem inmiddels al even in huis liggen. In het begin was Lotte er erg enthousiast mee bezig en werd hij dus ook veel op het schoolplein ingezet . Inmiddels is het nieuwe ervan af en dat merk je ook. Ze heeft niet de neiging om hem nog dagelijks te dragen, maar er wordt nog wel regelmatig mee gespeeld. Op het moment dat ik hem erbij pakte om nog wat foto’s van te schieten wilde ze er natuurlijk meteen weer mee aan de slag, zo is ze dan ook wel weer.

Heb niet de illusie dat je kind er dag en nacht mee speelt, dan komt alles goed. Dan erbij, ik neem aan dat je ook niet zou willen dat ze er dag en nacht mee spelen… andere speelactiviteiten zijn ook nog gewenst, toch?

