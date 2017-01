Ein-de-lijk heb ik hem dan, een slow cooker! Al zeker twee jaar staat deze op mijn wensenlijstje en nu is het dan zover. Vandaag heb ik mijn eerste maaltijd gemaakt met de slow cooker. Ik dacht laten we eenvoudig beginnen, met een risotto. Het is uiteindelijk een Risotto met pompoen en spek geworden, een heus slow cooker recept! Maar uiteraard kan je dit recept ook gewoon lekker maken zonder de slow cooker, ook dat heb ik beschreven voor je.

Het voelt voor mij als een briljante uitvinding die slow cooker, maar eerlijk is eerlijk… dat kan je na een keer koken natuurlijk nog niet zeggen! Alleen het gemak van alles erin gooien in de ochtend en dan ’s avonds eten hebben, tja, dat klinkt wel heel fantastisch! Uiteraard ga je van mij nog horen of het nu echt zo fantastisch is, of dat het allemaal een beetje overtrokken is, maar dat doe ik pas op een later moment, als ik er ook wat meer mee gedaan heb. Toch wil ik jullie mijn lekkere risotto probeersel niet onthouden!

Lees ook: wortel pompoensoep maken met een twist

Slow cooker recept Risotto met pompoen en spek

Deze risotto die ik vandaag gemaakt heb, daar moet je toch nog wel wat dingetjes vooraf aan doen. Het is niet zomaar alles in de slow cooker mikken en dan eind van de dag checken of het goed gelukt is.

Maar…. dat wat je van te voren en daarna nog moet doen, dat stelt niet zo heel veel voor. Dan weet je dat vast . Dit is de tijd waar je ongeveer op moet rekenen:

Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding slow cooker: 2,5 – 3 uur

Nawerk: 15 minuten

Lees ook: wat zullen we eten vandaag

Wat heb je nodig voor deze risotto met pompoen?

flinke scheut olijfolie

1 grote ui gesnipperd

3 teentjes knoflook

250 gram risotto rijst

zakje pompoenstukjes

zakje gesneden kastanjechampignons

2.5 dl witte wijn

8 dl kippenbouillon

peper / beetje zout

250 gram spekblokjes

grof geraspte Parmezaanse kaas

verse basilicum

Hoe maak je dit slow cooker recept met risotto en pompoen?

Voorbereiding

Je fruit de ui even in een koekenpan met wat olie en de knoflook totdat de ui glazig is. Terwijl maak je 8 dl kippenbouillon klaar.

Bereiding slow cooker

Strooi de Risotto in de slow cooker en schep de gefruitte ui er doorheen. Voeg de wijn en de bouillon toe en wat peper en zout. Doe de pompoenblokjes en de kastajechampignons erbij en roer even om. Doe de deksel op de slow cooker, zet hem op de stand laag en stel de timer in op 3 uur.

Nawerk

15 minuten voor het einde van de bereidingstijd bak je de spekblokjes in de koekenpan waar je de ui in gefruit hebt. Even laten uitlekken als ze goed gebakken zijn.

Daarna meng je de spekblokjes door de risotto met pompoen. Vervolgens voeg je voor het opdienen nog wat Parmezaanse kaas toe aan de romige risotto en wat van de verse basilicum.

En klaar is je risotto met pompoen en spekjes uit de slow cooker. Wij vonden dit recept heerlijk. De risotto ziet er nooit zo appetijtelijk uit vind ik, maar de smaak is erg goed. Lekker puur en de spekblokjes geven een duidelijke bite aan de zachte smaak van de risotto.

Koken met de slow cooker

Dit was dus mijn eerste recept met de slow cooker die we sinds een aantal dagen in huis hebben. Ik kan je zeggen… ik ben enorm verrast door de handigheid en ik kijk ernaar uit om de komende weken nog veel meer recepten met dit apparaat te koken, en uiteraard zal ik daarna uitgebreid mijn bevindingen met jullie delen. Kook jij ook met een slowcooker? Hoe zijn jouw ervaringen?

Risotto met pompoen zonder slow cooker maken?

Uiteraard kan je deze risotto met pompoen ook gewoon maken zonder slow cooker! Je kookt dan de risotto gewoon in de pan door iedere keer een klein scheutje vocht toe te voegen en weer te roeren totdat de risotto het vocht heeft opgenomen. Daarna de volgende scheut vocht erbij.

Je begrijpt… het voordeel van de slow cooker zit hem hier duidelijk in het feit dat je er in die 3 uur geen omkijken naar hebt. Je hoeft niet te roeren, er brand niets aan, helemaal top!

Andere door mij gemaakte recepten voor het avondeten uitproberen?