Samen spelen, wat nou delen: over vriendjes maken en je zusje pesten

Bij sommige kindjes komt het helemaal vanzelf: eerlijk delen. Ze geven zo het grootste stuk koek weg en delen moeiteloos hun mooiste speelgoed. Is jouw kind een kleine Robin Hood? Dan heb je mazzel. Sociaal gedrag bij kids, zeker onderling, komt meestal niet aanwaaien. Het is iets dat je ze moet leren, net als fietsen en zwemmen, volgens de auteurs van “Samen spelen, wat nou delen?”

Samen zullen we (bijna) alles delen

Het is een lust voor het oog: kindjes die samen spelen. Er wordt heel wat gebrabbeld en afgegiebeld, zo ook hier in huis. Maar hoe gezellig het ook is: een kindervriendschap gaat niet altijd over rozen. Sterker nog, wat lijkt op een gezellige playdate, kan zomaar omslaan in huilbuien en driftaanvallen. Van het ene op het andere moment kan de vlam in de pan slaan, en vliegen de kids elkaar in de haren. Naarmate je kinderen ouder worden kunnen ze dat best wel zo nu en dan samen oplossen, maar dat komt dan omdat ze daar al in geleerd hebben.

Conclusie: samen spelen én samen delen, dat komt lang niet altijd vanzelf. Sterker nog, meestal acteren kinderen op dit gebied in het begin heel egoïstisch. De schrijfsters van “Samen spelen, wat nou delen?” hebben een handleiding gemaakt voor alle papa’s en mama’s die van tijd tot tijd met de handen in het haar zitten.

Het boek: Samen spelen, wat nou delen?

Samen spelen, wat nou delen? is geschreven door Eva Bronsfeld en Elsbeth Teeling. Het boek gaat over sociaal gedrag bij kinderen – iets wat in de meeste gevallen ook gewoon aangeleerd moet worden. Wanneer er een vriendje komt spelen bijvoorbeeld, en het speelgoed ineens gedeeld moet worden. Of wat dacht je van de komst van een broertje of zusje?

Samen spelen, wat nou delen? gaat over broer- en zussenliefde en kindervriendschappen. En hoe jij er als ouder voor kan zorgen dat de speeltijd niet in vechten eindigt. Natuurlijk is dat een proces, en met een 5 stappen plan ben je er nog niet. Gelukkig is het lezen van dit boek absoluut geen straf, en staan er wel heel veel tips in die jou kunnen helpen.

Wat vind je in het boek ‘Samen spelen, wat nou delen’?

Het boek zit vol tips en handvatten om je kinderen te begeleiden. Hiermee zorg je ervoor dat de speeltijd die kinderen met elkaar hebben nog leuker wordt en geef je je kinderen een sociale basis waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Wat je kan verwachten van Samen spelen, wat nou delen? In ieder geval géén saai theoretisch opvoedboek. De schrijfsters hebben goed begrepen dat opvoeden al zwaar genoeg is, en dat boeken over opvoeden daarom vooral niet te zwaar hoeven zijn. Regelmatig een grapje hier en een knipoog daar dus. Toch is het vooral een leerzaam boek voor ouders. Boordevol tips en leuke oefeningen die je samen met je kinderen kan doen. Bijvoorbeeld oefeningen om geduldig te leren zijn – zowel voor je kind als voor papa en mama een mooie opsteker.

Over vriendjes maken en je zusje pesten

Ook handig in Samen spelen, hoezo delen: een lesje ‘hoe leer je ruzie maken’. Want ruzie maken hoort er nu eenmaal bij! Ook leerzaam als jij en manlief het niet altijd he-le-maal met elkaar eens zijn. Of wat dacht je van: hoe leer je sorry zeggen? Misschien nog wel belangrijker dan leren ruziemaken! En iets waar je mini-me zijn of haar hele leven profijt van zal hebben.

En dat zusje pesten… hou op schei uit. Gisteren hadden we hier weer zo’n dag. Laat naar bed op Oudejaarsavond, korte lontjes op Nieuwjaarsdag en een broertje wat 5 jaar ouder is dan zijn zusje. Ingrediënten voor een opvoedingssoepje dat niet te heet gegeten moet worden, want dan barst de bom volledig.

Je herkent er vast wel wat in. Broers of zusjes die elkaar lopen te pesten en waar je al op verschillende manieren geprobeerd hebt om ervoor te zorgen dat ze elkaar eens niet in de haren vliegen. Niet geheel onbelangrijk uiteraard, want hoe fijn is het als broer en zus goed met elkaar op kunnen schieten? Niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomst. Want wat zij samen delen, dat delen ze niet met anderen. Ze zijn namelijk broer en zus!

De broer-zus band versterken

Het boek ‘Samen spelen, wat nou delen’ geeft dan ook een aantal mooie tips om de band tussen broer en zus (of broer-broer of zus-zus uiteraard) te versterken. Een van de mooiste tips vind ik bijvoorbeeld de ‘wat-was-het-leukste-met rondje’. Neem iedere week bijvoorbeeld even de tijd in het gezin om te benoemen wat het leukste was wat je met ieder gezinslid gedaan hebt.

Het lijkt misschien een beetje opgedrongen maar uiteindelijk kan je er een mooi ritueel van maken wat niet alleen heel fijn is om met elkaar te benoemen, maar waar je uiteindlijk ook een dankbaar gevoel van krijgt.

Het boek is hilarisch op zijn tijd

Hilarisch is ook de peuterlogica die beschreven wordt door Eva en Elsbeth:

9x peuterlogica over bezit

Als ik iets leuk vind is het van mij Als ik het vestheb is het van mij Als ik het van jou kan afpakken, dan is het van mij Als ik het een tijdje terug vasthad, dan is het van mij Als het van mij is dan is het nooit van jou Als ik ergens me speel, of iets ga bouwen, dan zijn alle stukjes van mij Als ik iets als eerste zie, dan is het van mij Als jij ergens mee speelt en je legt het weg, dan is het daarna van mij Als het kapot is, dan is het van jou!

Waarom je als ouder dit boek moet hebben

Al met al is ‘Samen spelen, wat nou delen’ een fijn opvoedboek om te lezen. Het is uiteraad niet zo dat alles wat je in dit boek leest een op een toe te passen is op ieder kind. Daarnaast staan er verschillende zaken in die je zelf ook echt wel wist, maar dat geeft niet. Het gaat om die spiegel. Die spiegel je jezelf zo nu en dan weer voor moet houden. Want voor je het weet zak je terug in een opvoedmodus waarin je medelijden krijgt met jezelf omdat je kinderen elkaar weer eens in de haren vliegen. Terwijl je ze wel degelijk op dit soort momenten kan helpen .

Het is voor mij een boek wat ik in mijn buurt hou. ‘Samen spelen, wat nou delen’ gaat in het rijtje boeken ‘regelmatig te raadplegen’. En daar zou het bij jou ook moeten staan!

Gegevens Boek ‘Samen spelen, wat nou delen’

Auteur: Eva Bronsveld en Elsbeth Teeling

ISBN: 9789021564036

Prijs: € 17,50

Elsbeth schreef eerder het boek Relax Mama waar wij ook over geschreven hebben. Eva schreef het boek Temperamentvolle kinderen en samen met twee andere schrijfsters (Roos Schlikker en Milou van Beek) schreven ze ‘Van achter het behang tot over je oren‘ over relaxed opvoeden. Stuk voor stuk boeken die de moeite waard zijn om te lezen!