Sepp de wolvenvriend; een film om gezellig met het hele gezin te kijken!

Wanneer er een leuke kinderfilm in de bios draait, zijn wij altijd wel te porren. Zeker met de kerstvakantie voor de deur, en temperaturen onder nul. Samen met de kids heeft Joyce weer een film voor jullie ‘getest’. Lees hier wat zij van Sepp de Wolvenvriend vonden! Zijn jouw kids helemaal dol op alles wat wild is? Lees dan zeker nog even door, want we mogen ook weer een leuke verrassing weggeven.

Sepp de Wolvenvriend

Sepp de Wolvenvriend gaat over de jonge geitenhoeder Sepp. Hij leeft samen met zijn ouders in de Alpen. In de zomer hoeden ze geiten, en maken kaas van hun melk. Als het winter wordt trekt het gezin naar het dal in het dorp. Dit jaar loopt dat echter anders dan gepland. Tijdens de lange klim naar beneden verliezen Sepp en hun ouders namelijk al hun kazen. Daar gaat de opbrengst van een hele zomer hard werken! Hoewel? Zou de aartsrivaal van het gezin, de rijke winkelier van het dorp, weten waar de kazen gebleven zijn?

Niet alleen de verdwenen geitenkazen, maar ook de geiten zelf én Sepps speciale koeienbel komen in gevaar. Zal alles nog goed komen, of wordt het een echte hongerwinter voor Sepp en zijn ouders? Gelukkig is nog niet alles verloren en krijgt Sepp hulp van zijn vriendinnetje. En o ja, er is ook assistentie op 4 poten onderweg… Sepps beste vriend is namelijk een heuse wolf. Maar dat had je wellicht al uit de titel, Sepp de wolvenvriend, afgeleid . Of en zo ja hoe die wolf de kazen weer kan opsporen moeten jullie zelf maar gaan ontdekken

Nu in de bioscoop!

Ben jij benieuwd geworden naar Sepp de Wolvenvriend? Haast je dan richting de dichtstbijzijnde bioscoop… Sepp de Wolvenvriend is namelijk op 14 december in première gegaan. Een echte aanrader voor het hele gezin. Gelukkig is de wolf in de film geen grote boze, maar eerder een heel behulpzaam beest. Ook voor kleintjes prima kijkbaar dus! Tenzij je mini-me Roodkapje al veel te eng vindt.

Winnen?

Helaas kunnen we jullie niet aan kaarten voor Sepp de Wolvenvriend helpen. Maar voor de echte wolvenvrienden onder jullie hebben we wel een andere leuke prijs om weg te geven! We mogen namelijk twee Wolvenboxen weggeven: dvd-boxen met 3 topfilms, die allemaal over wolven gaan. We moeten wel even waarschuwen: waar Sepp de Wolvenvriend geschikt is voor alle leeftijden, geldt dat niet voor deze dvd-box. Er staat wel op de box vanaf 6=, maar de dochter van Joyce (7 jaar) én haar vriendinnetje huilden als, tsja, wolven, bij het zien hoe een beer wolvenpups op at. Oppassen met gevoelige kinderoogjes dus…

