Daar ging ik dan, om 10.00 s ’ochtends op een doordeweekse dag naar de bios. Tja, als op dat tijdstip de film draait die je graag wilt zien en je een oppas kan regelen, waarom ook niet? Popcorn en M&M’s gaan er ook op dit tijdstip wel in ;). De film die ik ben gaan kijken was Soof 2 en wat is die leuk! Maar voordat ik op de zaken vooruit ga lopen en maar door blijf ratelen over deze film, laat ik eerst even überhaupt wat vertellen over de film Soof voor de dames die het eerste gedeelte nog niet gezien hebben.

Soof, het eerste deel

Deze Nederlandse comedy film is uitgebracht in 2013 en gaat over een gezin met drie kinderen. Papa, mama, hun tweelingzoons en een puberdochter. De relatie tussen de man en vrouw, Kasper en Soof (voluit Sophie) is op zijn zachtst gezegd in een sleur geslopen. Soof houdt zich bezig met haar eigen cateringbedrijf, wat niet echt goed loopt.

Ze kan maar niet wennen aan moderne stijlen en blijft hardnekkig vasthouden aan het oude, vertrouwde. Kasper is daarbij vaak afwezig voor zijn werk en daardoor leven ze volledig langs elkaar heen (uhhhhhmmm, enigszins herkenbaar misschien?). Uiteindelijk loopt het huwelijk helemaal op de klippen als ze er beiden een soort van affaire op nahouden met twee BN’ers. Wie die twee BN’ers zijn en hoe het verder afloopt, dat hou ik lekker voor mijzelf . Ik vond de film in ieder geval een heerlijk vermaak!

Soof 2, een hilarische en waardige opvolger van Soof

En dan nu: Soof 2. Ik moet zeggen dat ik altijd wat sceptisch ben wat betreft een tweede deel. Vaak is het een slap aftreksel van het eerste deel, een soort van geldtrekker, en ben ik na een paar minuten al uitgekeken. Toen ik las dat er een vrouwelijke stormloop was op de kaartjes van Soof 2 en er een recordaantal kaartjes zijn verkocht voor de Ladies Night, was ik om. Deze moest ik blijkbaar ook zien .

Het verhaal van Soof 2

En ik moet toegeven, het was een leuke film en ja mijn vooroordelen over tweede delen was dit keer niet rechtvaardig. De film bevat een hoge dosis humor en neemt je écht mee in het verhaal. Het verhaal gaat natuurlijk over het gezin van Soof en Kasper die gelijk in de eerste minuten al uiteen worden getrokken.

Kasper wil namelijk scheiden en dit keer echt. Soof weet zich hier geen raad mee en begint beetje bij beetje steeds meer grip te verliezen op haar leven. Haar eetcafé loopt niet meer goed, haar puberende kinderen zijn heerlijk dwars, het co- ouderschap valt haar zwaar en dan heeft Kasper ook nog eens binnen no-time een nieuwe (jonge) vriendin. Genoeg redenen voor hilarische momenten à la Bridget Jones. Want als je ze met recht met iemand mag vergelijken, dan is het wel met Bridgie . Hoe dit verder allemaal afloopt, dat ga ik lekker weer niet vertellen, want dan is de lol eraf!

Een grote aanrader!

Soof is een heerlijk maf wijf die haar weg probeert te vinden als vrouw zijnde, maar ook als moeder zijnde als haar wereldje ineens instort. Het geeft een realistische, herkenbare weergave over het leven van een gescheiden vrouw van in de 40 met puberende kinderen. Hier en daar wat overtrokken, uiteraard!

De capriolen die Soof uithaalt -ook in Soof 2- en de charme die zij bezit, maken van haar een geweldige Nederlandse Bridget Jones. Ben je nog niet overstag? Aan het einde van de film worden door de volledige cast komische dansmoves geshowd op het nummer ‘Jodge me niet’. En ja naar alle eerlijkheid….deze dansmoves heb ik naderhand ook thuis uitgeprobeerd……

Heb jij Soof 2 al gezien? Laat ons weten wat jij ervan vond! Heb je Soof 2 nog niet gezien? Dan hebben wij tof nieuws voor je, want je kan bij ons kaartjes winnen! YEAH! Ons advies… kijk wel eerst even Soof 1 voordat je voor Soof 2 gaat zitten, dan is hij namelijk nóg leuker!

Winactie Soof 2 pakket

Wij mogen 2 Soof pakketten doorgeven. Wat er in zo’n Soof pakket zit?

2 bioscoopkaartjes

de dvd van Soof 1

een echt Soof pakketje met Soof ovenwanten en een kookschort

Zo kan jij ook een beetje een Nederlandse Bridgie worden .