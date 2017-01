Spareribs marinade voor slowcooker recept; spareribs zelf maken is zo heel eenvoudig

Sinds dat wij de slowcooker in huis hebben gaan we helemaal los op lekkere slowcookrecepten. Natuurlijk is het in het begin een beetje uitzoeken hoe je de lekkerste recepten kan klaarmaken, maar daar raak je al snel aan gewend! Het recept wat hier met stip op nummer 1 staat is ons spareribes slowcooker recept met een zelfgemaakte spareribs marinade die heel eenvoudig is.

Spareribs, een van onze lievelingsgerechten

Wij zijn hier in huis allemaal gek op spareribs. Alleen als spareribs niet goed klaargemaakt zijn, dan is er ineens niet veel meer aan. Spareribs kunnen niet goed gemarineerd zijn, maar zeker ook te droog zijn, of te vet. Brrr… te vette spareribs vind ik zo vies. Jammer ook, want het zelf maken van spareribs blijkt helemaal niet zo moeilijk te zijn, zeker niet als je een lekkere spareribs marinade hebt. En die vind je natuurlijk hier .

Spareribs in een restaurant

Zin in spareribs? Als het restaurant ze op de kaart heeft staan, dan is het een poging waard. Helaas strand deze poging net zo vaak in een teleurstelling als dat je er blij van wordt. Dat geldt overigens niet alleen voor mij, maar voor ons hele gezin. Het is gewoon afwachten wat je krijgt. Een ander groot nadeel vind ik dat -als je spareribs in een restaurant eet- je niet alleen vieze handen krijgt, maar vaak ook nog stukjes vlees tussen je tanden eraan overhoudt. Lekker fris. Not.

Spareribs zelf maken

Maar maak je je spareribs zelf, met een eigen marinade, dan heb je een groot deel van de smaak zelf in de hand. Ik haal de spareribs zelf altijd bij de slager. Koop je daar echter al kant en klaar gemarineerde spareribs om in de oven af te bakken dan betaal je je ten eerste scheel aan de spareribs en ten tweede zijn ze nog niet helemaal fantastisch.

Maar daar heb ik dus een oplossing voor gevonden , de slowcooker! Met dit spareribs slowcooker recept garandeer ik je dat je heerlijk zachte spareribs eet waarvan het vlees van het bot valt als je het op je bord hebt liggen. Geen vieze handen meer dus . En de marinade? Die is ook nog eens heel eenvoudig om te maken en om je vingers bij af te likken.

Spareribs slowcooker recept en zelfgemaakte spareribs marinade

Wat heb je nodig voor 4 personen? Met ons gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) hebben we aan 2 lange spareribs genoeg. Ben je met meer volwassenen dan zou ik 3 stuks pakken. Die haal ik bij de slager, maar wel gewoon rauw en onbewerkt. Je hebt geen voorbereidde (dure) spareribs meer nodig. Ik ben voor ongeveer € 7,00 klaar.

Ingrediënten slowcooker recept spareribs en marinade

spareribs

3-5 knoflookteentjes

2 uien

tomatenketchup

kikomansaus

beetje ketjap marinade

eetlepel bruine basterdsuiker

Hoe maak je de spareribs marinade in de slowcooker?

Eerst snipper je de ui, zet de slowcooker vast aan op de hoogste stand om even voor te verwarmen. Fruit de ui met de knoflook in een klein beetje olie. Dit fruiten gaat niet zo hard als in de pan uiteraard, maar dat hoeft ook niet.

Voeg de tomatenketchup toe, de kikkomansaus, de ketjap marinade en de bruine basterdsuiker toe. Even door elkaar roeren en je overheerlijke spareribs marinade is klaar.

Spareribs in slowcooker erbij

De lange spareribs snij ik ieder in 3 gelijke stukken zodat je makkelijker kan verdelen in de slowcooker. Leg ze in de pan, schep de marinade er een beetje overheen en doe de deksel erop.

Voorbereidingstijd: 15 minuten

15 minuten Slowcooker stand: hoogste stand, ongeveer 5 uur

Zet je slowcooker op de hoogste stand (stand 2). Na ongeveer 5 uur zijn je spareribs helemaal gaar en klaar om van het bot af te vallen. Je vlees is heerlijk mals en de marinade is echt verrukkelijk. Maar dat ruik je de hele dag al .

Niet lang geleden heb ik ook nog een risotto met pompoen in de slowcooker gemaakt, deze was ook erg lekker!

Wil je de spareribs nog wat bruiner?

Door de spareribs in de slowcooker te maken worden ze enorm lekker en mals, maar een bruin korstje… dat valt niet zo mee. Nu vinden wij dat bruine korstje niet zo nodig, omdat de marinade ook zijn werk doet, maar wil je zelf wel graag een bruin korstje dan kan je ze na de slowcooker nog een half uurtje in de over (of onder de gril) leggen, wat jij wilt!