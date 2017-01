Spelende kinderen: dat is óf een hartverwarmend tafereel, óf het is oorlog. Hoe langer de winter duurt en hoe meer die zich van zijn slechte kant laat zien, hoe meer het bij ons op oorlog gaat lijken. Laat die lente maar komen, dan kunnen de kids tenminste weer lekker buiten spelen. Heeft mama binnen meteen ook weer wat rust . Het is misschien nog wat voorbarig, met het oog op het weer nu, maar wij hebben ons vast verdiept in spelletjes voor buiten. En alles wat je daarvoor nodig hebt, om te voorkomen dat je achtertuin straks het nieuwe slagveld wordt.

Spelletjes voor buiten: let’s go outside

Je hoort er oudere mensen wel eens over mopperen: de jeugd van tegenwoordig. Met hun computergames en smartphones. “Ze spelen niet meer buiten“. Onzin! Zodra die Pokémon app uitkwam zag ik massaal kinderen op straat. Helaas nog steeds met hun neus tegen de telefoon gedrukt, dus was het weer niet goed. Tijd om eens wat spelletjes voor buiten op een rijtje te zetten. Waar zelfs oma gewoon aan mee kan doen – want die bejaarden van tegenwoordig komen veel te weinig buiten . Je hoeft voor deze games niet eens een verre reis te maken. Deze toffe spelletjes voor buiten speel je namelijk gewoon op het gazon in je achtertuin.

Lees ook: de Pokemon Go hype… ook bij ons thuis

1. Mijn sportclub? Mijn achtertuin!

Je hoeft er geen eind voor te fietsen en ook om rubberen korrels op het kunstgras hoef je je geen zorgen te maken. Heb jij al eens over sporten in eigen tuin nagedacht? Natuurlijk is het geen vervanging voor een écht voetbalveld, maar ook in je eigen achtertuin kan je een behoorlijk potje voetbal spelen. Als je maar over genoeg gras beschikt. Ga voor mini-goaltjes, een korfbalpaal of neem gewoon twee badmintonrackets. Spelletjes voor buiten wordt sporten voor buiten… kunnen ze meteen al die opgespaarde energie kwijt na al dat binnen zitten.

En wat denk je van een trampoline? Het is onze beste aankoop ever! Maakt niet uit hoe groot of klein (alhoewel heel groot natuurlijk wel héél leuk is ), maar ik denk dat er maar weinig sporten zo intensief zijn als trampoline springen. Tenminste… als ik mijn lijf mag geloven!

2. Op safari in eigen tuin

Zijn jouw kids helemaal dol op Freek Vonk? Met zijn exotische diersoorten, enge slangen en harige spinnen? Dan vinden ze de gebruikelijke spelletjes voor buiten (tikkertje of verstoppertje) én zelfs het sporten in eigen tuin misschien wat te burgerlijk. Geen nood. Zelfs jullie grasveld is een jungle! Zeker als papa het al even niet heeft gemaaid . Stuur de kids op safari in eigen tuin. Het enige wat je nodig hebt is een mooi vergrootglas!

Iedere ‘nieuwe soort’ die wordt ontdekt wordt natuurlijk geregistreerd, en levert misschien wel een beloning op? Vergeet niet de beestjes ook weer uit te zetten in hun natuurlijke habitat, anders zit jij straks met een potje dode torren. Is het al zover dat jouw kind een torretje geplet heeft of per ongeluk de vleugel van een vliegend soort in zijn handen heeft? Niet boos worden! Maak er dan maar gelijk een nuttig moment van door de microscoop te gebruiken, super leerzaam en dan was dat nare moment toch nog ergens goed voor!

3. Oud-Hollandsche spelletjes

Speciaal voor oma, en vast haar favoriet onder de spelletjes voor buiten: oud-Hollandsche spelletjes. Zet een ouderwets gezellig parcours uit. Koekhappen, bliklopen, zaklopen, op stelten de boel onveilig maken en spijkerpoepen: het zijn spelletjes die altijd leuk blijven. Speel op het gras voor een zachte landing; je zou niet de eerste zijn die tijdens het bliklopen onderuit gaat! Misschien kan oma het bij nader inzien toch beter bij het koekhappen houden . De kleintjes hou je ondertussen bezig met leuk buitenspeelgoed.

4. Ballon prikken

Een super leuk idee voor wat simpel vermaak waar je gras niet eens zoveel onder te lijden heeft is het ballon prikken/gooien.

Je pakt een plaat van zachtboard waar je allemaal opgebazen ballonnen op prikt met een punaise. Uiteraard prik je die punaises door het knoopje van de ballon en niet door de ballon zelf . Klaar? Dan pak je een dartpijltje en moeten de kinderen vanaf een afstandje proberen de ballonnen kapot te gooien. Diegene die de meeste ballonnen kapot heeft gegooid die wint, dat snap je .

5. Een fontein maken

Een kort spelletje, dat wel, maar iedereen moet het een keer gedaan hebben ;). Zelf in no-time een fontein maken met een fles cola en pepermunt. Zorg ervoor dat je de fles cola op een stevige ondergrond zet, want er komt zoveel druk op te staan dat hij anders makkelijk omvalt. Tip 2: wees snel. de reactie gaat zo vlug dat je snel op een veilig afstandje moet gaan staan om niet bedolven te worden onder de cola.

6. Stevige bellenblaas maken

Een van de leukere spelletjes buiten is natuurlijk bellenblaas. Maar die kleine bellenblaas flesjes… dat hebben we wel gezien inmiddels. We gaan dus voor de stevige bellenblaas waar je van die enorme bellen mee kan maken! De stevige bellenblaas maak je redelijk eenvoudig zelf. Wat heb je nodig?

1 kopje afwasmiddel (liefst zonder citroen)

8 koppen warm water

3 theelepels glycerine (te koop bij bv de drogist)

Hoe maak je de stevige bellenblaas?

Je doet alles bij elkaar en roert het mengsel door. Vervolgens laat je het 1 nachtje staan, dan werkt de bellenblaas nog beter. Zorg voor 2 stokken en dan komt het belangrijkste… het touw. Gebruik touw van katoen, of ‘maak’ zelf een touw door een reep stof van 2-3 cm breed te knippen. Deze reep die moet je in een driehoek knopen zoals je ook hierboven zite dat met het touw gebeurt is. Voordat je het touw of de stof vastknoopt aan de stokken… nog even een metalen ringetje eromheen doen waardoor het onderste touw van de driehoek naar beneden zakt. Hier maak je dus als het ware de driehoek mee.

Doop je touw in je bellenblaasmengsel. Even écht goed dopen. Daarna even uit laten lekken, de stokken uit elkaar houden en langzaam naar achteren lopen. Zo trek je de mooiste grote bellen!

Tip: zakken de bellen te snel naar de grond? Doe er een klein beetje water bij en weer opnieuw proberen.

7. Het ei-lepel spel

Deze sloeg bij ons vroeger ook altijd enorm aan! Men neme een rauw ei en een lepel. Leg het ei op de lepel en laat 2 personen of meer tegen elkaar ‘strijden’. De lepel in de mond en diegene die met lepel en ei het eerste over de finish gaat heeft gewonnen. Ook de kleintjes kunnen meedoen natuurlijk, die laat je eventueel de lepel gewoon vasthouden. Zorg dat je voldoende dozen met eieren in huis haalt voor je dit spelletje gaat spelen .

Voor nog meer leuke buitenspeel-tips kan je ook hier terecht. En misschien weet jij er ook nog wel een aantal? Wat zijn de favorieten van jouw kids? En zie je verschil in het buitenspelen tussen jou vroeger en je kinderen nu? Wij waren bijvoorbeeld altijd aan het stoepranden, maar dat zie ik nergens meer tegenwoordig.

Buitenspelen doe je op speelgras

Zit papa al te zuchten bij het lezen van bovenstaand artikel? Oké, die opmerking over dat maaien was misschien niet zo aardig, ik geef toe. Maar maakt hij zich ook zorgen om zijn gazon? Waarschijnlijk ziet hij de pollen al vliegen bij de gedachte aan jullie kids die zich helemaal uitleven op het grasveld. Zou hij het liefst bordjes met de tekst “niet op het gras lopen” in de grond slaan? Zonde! Wist je dat er tegenwoordig ook speciaal speelgras bestaat? Extra sterk gras, dat zelfs bestand is tegen kids en hun wilde spelletjes voor buiten.

Speelgras bestaat uit een combinatie van drie verschillende grassoorten. Het is goed betreedbaar, en heeft een groot herstellingsvermogen. Geen overbodige luxe, als onze blagen straks weer voor het eerst ‘de wei’ in mogen. Overigens heeft speelgras niet de uitstraling van een wei. Op zoek naar een visueel mooi gazon met graszoden dat ook mooi blijft? Ga dan voor speelgras!

Pssst… toch bang dat paps het speelgras niet kort genoeg houdt, en ook geen zin om zelf in je tuin te werken in plaats van te spelen? Doe jullie gezin dan een robotgrasmaaier cadeau!