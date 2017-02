Sporten voor kinderen, stimuleer jij je kinderen hierin of zie je wel hoe het loopt?

Sport en bewegen voor jonge kinderen. Het is januari, de winterkost werken we alweer maanden naar binnen en ook de kinderbuikjes worden gevuld met stampotten, rookworsten en jus. In de maand december hebben we ons allemaal te buiten gedaan aan allerlei lekkernijen en uiteraard hebben we ons voorgenomen om in januari dan echt te beginnen aan dat gezonde leventje. Met gezonde voeding maar ook vooral; met bewegen! Maar ook al ben je niet te zwaar, dan nog is sporten en bewegen gezond. Zo ook het sporten voor kinderen.

Dat sporten goed voor lichaam en geest is wisten we al. Maar op kinderen heeft sporten nog meer positieve effecten.

Voordelen van sporten voor kinderen

Een kind zal zich bijvoorbeeld fitter, gezonder en sterker voelen en leert spelenderwijs nieuwe vaardigheden. Daarbij verlaagt het het risico op het ontstaan van ziektes als depressie en diabetes.

Ook de motorische en algemene ontwikkeling van jonge kinderen wordt gestimuleerd bij voldoende activiteit. En uit onderzoek blijkt dat jong geleerd, oud gedaan is, want kinderen die sporten met de paplepel ingegoten hebben gekregen zijn op latere leeftijd vaak actiever.

En last but definitely not least: sport en bewegen is ook goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ze leren namelijk samen te werken, met teleurstellingen om te gaan en doelen te behalen, waarbij ze ook nog eens zelfstandiger worden. Maar naast dat het niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling vinden kinderen beweging en sport vaak ook gewoon erg leuk! Plezier staat op jonge leeftijden dan vaak ook nog voorop.

Je hoort ook wel eens ouders aangeven dat ze bewust het sporten voor kinderen nog niet hebben opgezocht… gewoonweg omdat hun kinderen het al druk genoeg hebben met school en spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Maar sporten is toch ook een soort van spelen?

Sporten voor kinderen vanaf 4 jaar

Ze zeggen dat je bij de leeftijd van vier jaar kinderen al kennis kunt laten maken met de verschillende sporten die er zijn. Vaak zijn er speciale centra waar een aanbod is voor de allerkleinsten. Denk daarbij aan kleuter gym en kleuter judo.

Noud word volgend jaar vier en dat betekent dat ik langzaam aan al aan het kijken ben voor een leuke sport. Nu gaat hij soms met papa naar het veldje om een balletje te trappen, maar liever nog gooit hij met de bal. Fietsen doen we ook graag en op het kinderdagverblijf worden er natuurlijk ook verschillende activiteiten geïntroduceerd.

Stimuleren of afwachten?

Ik heb ontdekt dat stukjes rennen, springen en gooien met een bal al aardig lukken. Vooral springen is momenteel hot item, met twee benen tegelijk, dat schijnt dus nog best een opgave te zijn voor een kind! Maar wanneer ze dat eenmaal kunnen mag je ervan uitgaan dat je kind motorisch gezien zichzelf al aardig onder controle heeft. En dan kan het gaan proberen om bijvoorbeeld met evenwicht te oefenen. Je kunt ook werken aan een betere hand- en oog coördinatie maar het juist gooien van een bal zal nog best wat voeten in de aarde hebben.

Hoofdregel is dan ook: probeer je kind vooral niet een bepaalde richting op te pushen met sporten. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en daar hebben we als ouder maar gewoon rekening mee te houden. Ze hebben op deze leeftijd ook nog zoveel rust en andere aandacht nodig. Interesses in bepaalde sporten ontwikkeld een kind te zijner tijd echt vanzelf wanneer het daar klaar voor is. En via school komen ze natuurlijk ook in aanraking met het een of ander.

Tot die tijd kijk ik nog rustig verder wat leuke activiteiten zijn om samen met Noud te ondernemen. Natuurlijk gaan we ook leren fietsen op een driewieler! En dat is al een leuke beweging op zich!

Hoe pakken jullie dit aan? Gaan jullie kinderen al op een sport en zo ja… omdat ze dat al echt zelf willen of omdat jullie dit voor ze bedacht hebben? En hebben jullie nog leuke beweegtips om met jonge kinderen te ondernemen?

