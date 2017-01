Sterren kijken voor beginners: zo wordt je kind een ster in ruimtevaart

Veel kinderen, en vooral de kleine mannen, gaan door een fase dat ze opeens ontzettend geïnteresseerd zijn in het heelal. Willen ze opeens geen piloot, maar toch liever astronaut worden. Tot je ze uitlegt hoe lang ze daarvoor naar school moeten… dan blijkt met de juf trouwen toch iets makkelijker haalbaar . Toch blijft het heerlijk om over dat mysterieuze heelal te fantaseren, en niet alleen voor grote mensen. Heb jij ook een kleine ruimtevaarder in huis die niets liever doet dan de hemel bestuderen? Dan is het boek Sterren kijken voor beginners vast iets voor jouw kleine André Kuipers junior.

Sterren kijken voor beginners

Wat doet de maan eigenlijk? En wat is een ster nou precies? Vragen die ik niet eens kan beantwoorden, laat staan dat ik er iets over aan kids zou kunnen uitleggen. Gelukkig hoef je dat als ouder niet meer zelf te doen: met Sterren kijken voor beginners weten je spruiten vast binnen no time meer over het heelal dan jij.

Bewonderenswaardig: het is de schrijvers gelukt om iets wat zo ingewikkeld is als het universum in begrijpelijke kindertaal te beschrijven. Komt er toch een moeilijk woord langs, dan wordt de betekenis ervan in een apart blokje gegeven. Wordt je kind niet alleen een ruimte-expert, maar de woordenschat groeit ook nog eens. Voor kinderen die niet zó van lezen houden is het boek niet echt een aanrader. Al staan er prachtige pagina-grote illustraties in, het is wel echt een leesboek.



Stickeren en sterren zoeken

Even niet zo’n zin om te lezen? Dan zit er nog wat leuks bij Sterren kijken voor beginners. Zo vind je in het boek stickervellen vol planeten, kometen en sterren. Glow in the dark, dus je kan er een mooie sterrenhemel mee creëren in de kinderkamer. Maar je kan ook al je nieuwe kennis direct in de praktijk brengen en écht sterren gaan kijken. Gelukkig is het nog steeds lekker vroeg donker… nog vóór het kinderbedtijd is. Komt dat even goed uit: laat die sterren maar komen! Met de speciale bijgeleverde sterrenkijker, die je als een soort kompas kan gebruiken, weet je precies hoe welke ster heet. Zelf een ster in ruimtevaart worden? Of is je mini-me er helemaal weg van? Lees dan nog even door, want wij mogen het boek Sterren kijken voor beginners weggeven!

