Stokke Steps kinderstoel; comfort en design kunnen prima samen gaan!

Op de groei kopen: iedere ouder heeft zich er wel eens ‘schuldig’ aan gemaakt. Met kinderen in de groei past alles ook maar zelden. Voor je het weet zijn ze alweer een maatje verder. Dus dan maar eventjes in een sloebertrui of een iets te grote jas. Gewoon, om wat kosten te besparen. Maar hoe doe je dat met de kinderstoel? Die kan je tegenwoordig juíst op de groei kopen, de Stokke Steps kinderstoel. Anno 2017 is de Stokke Steps kinderstoel een stoel die met je kind meegroeit en eigenlijk niet in je assortiment kinderspullen mag missen. Ken jij deze praktische kinderstoel en heb je hem ook zelf in huis? Dan weet jij precies waar ik het over heb.

Maar wist je ook dat je deze prachtige kinderstoel binnenkort ook he-le-maal naar eigen wens kan samenstellen? Vanaf Februari/Maart is deze stoel namelijk óók in het zwart leverbaar. En dan heb ik het niet alleen over de poten, maar ook over de babyset. Zó cool, ik zou er bijna weer voor aan een baby beginnen .

Zelf zat ik vroeger met een stel kussens achter mijn rug en onder mijn pamper in de kinderstoel, zo ging dat vroeger. Niet alleen licht onverantwoord qua veiligheid, maar een gezonde zithouding is het zeker niet.

Gezellig met het hele gezin aan tafel, ook de allerkleinsten

Je hebt het er maar druk mee als kleintje. Alles moet je leren, en ondertussen groeit je lijfje maar door. Netjes aan tafel eten blijkt een hele uitdaging. Toch is het goed (en heel gezellig!) om met het hele gezin aan tafel te gaan. Met de Stokke Steps kinderstoel schuiven ook de (aller)kleinsten aan. En word je spruit groter, dan bouw je de stoel stap voor stap om tot ‘grote mensen stoel’. Zo leert je kind stapje voor stapje om op een echte stoel aan tafel te zitten. Nu nog leren stilzitten en je bent er .

Van baby naar brugpieper, Stokke Steps groeit mee

Zoals gezegd: de Stokke Steps kinderstoel groeit met je kindje mee. Voor je baby begin je met een zacht wipstoeltje. Deze kan je op de kinderstoel poten klikken, waardoor ook de allerkleinsten heel comfortabel aan de eettafel zitten. Is je kindje de wipstoel fase voorbij, dan ga je voor het volgende onderdeel. Voor peuters scoor je een kuipstoeltje, waar ze met hun beentjes doorheen gaan. Ook kan je dan een tafelblad toevoegen, waar het fruithapje op geparkeerd kan worden. Is ook die fase voorbij, dan kan je voor een ‘normaal’ stoel model gaan.

Stokke Steps kinderstoel concept volgt de ontwikkeling van je baby

Dat is ook de hele gedachte achter deze kinderstoel. De stoel is uit onderdelen opgebouwd en afhankelijk van de leeftijd (en grootte) van je kind gebruik je de passende items!

De Stokke Steps kinderstoel bestaat uit de volgende onderdelen:

Stokke Steps Bouncer Stokke Steps Chair Stokke Steps Babyset Stokke Steps Babyset Cushion Stokke Steps Babyset Tray

1. Stokke Steps Bouncer

De wipstoel van Stokke -in de volksmond ook wel wippertje genoemd. Deze kan op zichzelf gebruikt worden, of vastgeklikt worden op de Stokke Steps kinderstoel. Dat is wat ik zelf wel gemist heb met mijn eigen kinderen. Een wippertje hadden we wel, maar deze stond altijd op de grond, of heel soms op de tafel. Echt gezellig is anders. Je kan de wipstoel in verschillende zitposities instellen zodat ook deze ‘meegroeit’ met de ontwikkeling van je baby. Daarnaast is hij plat op te vouwen wat uiteraard makkelijk is met vervoeren.

De adviesprijs voor de Stokke Steps Bouncer is € 169,00

2. Stokke Steps Chair

Deze kan je dus al vanaf de geboorte gebruiken, mits je ook het wipstoeltje van Stokke erbij hebt. Het leuke hiervan is dat je baby direct mee aan tafel kan zitten als je bijvoorbeeld zit te eten. Daarnaast zijn alle extra accessoires eenvoudig op deze stoel te klikken. Je hebt geen gereedschap nodig om het te bevestigen. Een groot voordeel hiervan is dat ook schoonmaken een stuk makkelijker gaat. Je klikt de accessoires eraf, maakt even schoon, en je klikt ze er weer op.

De adviesprijs voor de Stokke Steps Chair is € 189,00

3. Stokke Steps Babyset

Klik deze babyset op de Stokke stoel en maak er in een handomdraai een comfortabele kinderstoel van die geschikt is voor baby’s vanaf 6 maanden. De verstelbare rugpositie zorgt ervoor dat het stoeltje meegroeit met je baby en het veiligheidstuigje… nah jah… je snapt ongetwijfeld waar dat voor bedoelt is!

De adviesprijs voor de Stokke Steps Babyset is € 89,00

4. Stokke Steps Babyset Cushion

Een comfortabel kussen voor in de Babyset om niet alleen je eigen styling door te voeren, maar ook het zitcomfort voor jouw kindje verder te verhogen. Gemaakt van waterafstotend materiaal waardoor je het makkelijk schoon kan vegen, maar ook nog eens wasmachine wasbaar!

De adviesprijs voor de Stokke Steps Babyset Cushion is € 39,00

5. Stokke Steps Babyset Tray

Het grootste gemak voor jouw kindje, een eigen tafelblad bij zijn stoeltje! Handi om te eten uiteraard, maar ook makkelijk om even te kunnen spelen. Daarnaast is het tafelblad makkelijk schoon te maken, horizontaal te demonteren (héél handig voor als er veel op gemorst is) én heeft het een opstaand randje waardoor het eten er niet zomaar afglijdt.

De adviesprijs voor de Stokke Steps Babyset Tray is € 45,00

Stokke Steps kinderstoel: design én comfort ineen

Zoals gezegd bouw je deze kinderstoel gemakkelijk om zonder gereedschap, een van de grotere voordelen van de stoel. Daarnaast is de tredes van de kinderstoel verstelbaar. Af te stellen op de lengte van de benen van je kindje, zodat het makkelijk zit, maar ook nog eens handig omdat je kind zo zelf de stoel in kan klimmen om aan tafel te gaan zitten. Ik kan me het gehannes in en uit de kinderstoel die we zelf hadden voor de kinderen nog goed herinneren. Dat was duidelijk géén Stokke Steps kinderstoel!

De Stokke kinderstoel zelf samenstellen

De stoel zelf is tegenwoordig verkrijgbaar in het wit of matzwart (supermooi als je het mij vraagt), net als het bijbehorende eetblad. Ook de treetjes waarmee je kleine klimaap straks zelf zijn of haar stoel kan opklimmen worden in zwart of wit meegeleverd. Verder zijn de 6 poten en de kussens er in allerlei tinten. Je kan de Stokke Steps kinderstoel dus ook nog eens heel gemakkelijk naar eigen smaak samenstellen.

Design je eigen kinderstoel:

6 houten gekleurde poten van hoge kwaliteit. In massief beukenhout kan je kiezen tussen Natural, Whitewash, Storm Grey en Hazy Grey. In premium massief eikenhout kan je kiezen tussen Natural en Black met een exclusieve matte finish.

2 kleuren voor de kinderstoel: White en Matzwart.

3 kleuren waarmee je de baby set matcht met de kinderstoel: White, Black en Pink.

2 kleuren voor het eetblad: White en Black.

4 waterafstotende kussens in: Blue, Greige, Pink en Grey Clouds.

2 Tray colors; White and Black.

4 interieurvriendelijke kleuren voor de wipstoel: Jeans Blue, Greige en Soft Pink op een witte wipstoelbasis en een cool Grey/Grey Clouds patroon op een zwarte wipstoelbasis

Je eigen Stokke Steps

Wil jij ook zo’n persoonlijke Stokke Steps kinderstoel? Je kan met de design configurator héél eenvoudig je eigen Stokke Steps samenstellen. Hiermee word je niet alleen begeleidt in alle onderdelen die je kan bestellen, maar je kan ook direct zien hoe hij eruit komt te zien.

Je bestelt je Stokke Steps kinderstoel hier online. En vanaf Februari/Maart is hij dus ook in het zwart verkrijgbaar!

En wij mogen er eentje weggeven!

