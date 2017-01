Tandenfee inspiratie voor als het tanden wisselen gaat beginnen

O, o wat baal ik hiervan! Net te laat ben ik op deze superleuke site gestuit. High Teeth, ken jij hem al? Een site waar veel op te vinden is rondom het wisselen van de tanden, inclusief een echte Tandenfee verrassing! Hier in huis komt de Tandenfee altijd op bezoek. Het verhaal, zoals mijn moeder het me vroeger ook altijd vertelde, wordt hier ook weer doorgegeven aan onze kinderen tegen de tijd dat we een losse tand zien.

Tanden wisselen bij peuters en kleuters

Normaal gesproken begint het tanden wisselen vanaf de leeftijd van 5-6 jaar. Het ene kind is eerder in het wisselen van de melktanden dan het andere kind. De melktanden voor in het gebit -de snijtanden- wisselen zichtbaar als eerste, maar pas op… in veel gevallen is het zo dat achter de laatste melkkiezen al eerder nieuwe kiezen verschijnen. Nog voordat het echte wisselen begint. Niet geheel onbelangrijk om die met het poetsen mee te nemen .

Tanden en kiezen wisselen in principe verder alleen maar als er al een andere tand of kies onder melktand of melkkies aanwezig is.

Pijn bij het wisselen van de tanden

Het wisselen van het melkgebit kan ongemakkelijk zijn en een beetje pijn veroorzaken, maar dit is vaak niet te vergelijken met de pijn die baby’s voelen als de eerste melktandjes doorkomen. Alleen echte wiebeltanden zijn erg vervelend voor kinderen, bijvoorbeeld bij het eten of het poetsen.

De Tandenfee en haar verhaal

Van thuis uit heb ik altijd gehoord dat -als je een tand wisselt- de Tandenfee deze ’s nachts komt ophalen. Het is dus zaak om je melktandjes niet kwijt te raken of door te slikken , want dan heb je niets om onder je kussen te leggen!

Het is een spannend moment, de eerste tanden wisselen. Voor kinderen is het ‘het bewijs’ dat ze groter en ouder worden. En als je dan ook nog eens bezoek krijgt van de Tandenfee die een centje onder je kussen legt in ruil voor je tand… dan ben je helemaal in de zevende hemel, toch? Zo ook hier in huis.

Het Tandenfee deurtje

Mijn dochter was bij het wisselen van haar eerste tandje he-le-maal bezeten van het verhaal van deze fee. Om dit verhaal nog wat extra kracht bij te zetten kan je namelijk een fantastisch piepklein deurtje aanschaffen wat uitstekend bij het Tandenfee verhaal past! Een leuk grapje om de Tandenfee voorgoed een permanente plek in de herinnering van je kind te geven.

Extra inspiratie is natuurlijk nooit weg. Zet het verhaal nog kracht bij door deze leuke ideeën toe te passen.

Glitter voetstapjes in de vensterbank

Als je het verhaal wat extra kracht bij wilt zetten, dan gebruik je natuurlijk wat glitters, want de Tandenfee zelf is een soort Tinkerbell typetje, wat volop met glitters strooit. Je kan bijvoorbeeld wat glitters op de vensterbank strooien en er kleine voetstapjes in maken met een barbiepop-voetje.

Succes gegarandeerd!

Glittergeld

Die euro, of dat briefje van 5 wat de Tandenfee bij jouw kindje onder het kussen heeft gelegd (of in een zakje heeft gedaan) is natuurlijk ook voorzien van wat glitters, want alles wat de tandenfee aanraakt, daar zitten glitters op!

Tandenfee toverstafje

Met dit Tandenfee toverstafje maak je helemaal de blits. Laat het ergens op een duidelijke plek in het kamertje van je kind rondslingeren. Oh nee! De Tandenfee is haar toverstafje vergeten! Dit toverstafje vonden we voor je op Etsy, maar is met een beetje handigheid vast ook zelf wel te maken als je dat wilt.

Andere leuke dingen voor het tanden wisselen

Het grote tandenwisselboek

Tip: Naast het Tandenfee verhaal kan je deze hele situatie natuurlijk meteen aangrijpen om je kind het nodige over de melktanden en het gebit te vertellen. Een leuk boek daarvoor is het Tandenwisselboek wat je hierboven ziet. Het beantwoord op speelse wijze alle vragen over het melkgebit.

Hier vind je dit boek online

Onze ervaringen met het Tandenfee deurtje

Afijn, het Tandenfee deurtje heb ik uiteraard thuis uit willen proberen, met een mooi tandendoosje erbij. Maar helaas wil het geval dat dochterlief op de bewuste dag dat dit deurtje van de Tandenfee besteld was jolig springend met een doosje uit school kwam. En met een gat in haar mooie rits melktandjes!

Ik was gewoon net een dag te laat voor mijn grapje, het deurtje was nog niet binnen! Zo jammer! Ik heb nog een poging gedaan om de tand te ‘vergeten’ vandaag maar nee hoor. Dochterlief vergeet zoiets natuurlijk niet. De tand ligt inmiddels onder haar kussen, er is geen ontkomen meer aan. De Tandenfee moet vannacht komen, dus dan maar zonder deurtje. Maar ik wilde jullie deze tip niet onthouden natuurlijk, dat snap je!

Wist je trouwens dat ze bij High Teeth ook diverse gratis downloads hebben zoals kleurplaten en ‘tandenwissel’-bladen, waarop te zien is welke tanden wanneer wisselen. De grappige illustraties op de gratis werkbladen spreken kinderen van vele leeftijden aan, zo wordt leren over tanden, mondhygiëne en gezond eten leuk!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock