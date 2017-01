Terugblik 2016, hoe was ons jaar privé en zakelijk eigenlijk?

Ik heb al heel wat top 10 beste blogs en terugblikken voorbij zien komen in de afgelopen weken. Ik ben zelf niet zo van het achteruit kijken, maar een aantal dagen geleden bedacht ik me dat ik hier vorig jaar ook wat mee gedaan had… misschien dus toch een traditie die ik in ere moet houden. Als is het alleen maar voor mezelf, maar misschien vind jij het ook leuk om te lezen. In de pen klimmen dus, voor een persoonlijke terugblik 2016. Een persoonlijke terugblik op privé vlak en op zakelijk vlak.

Uiteraard heb ik even snel mijn terugblikblog van vorig jaar er op nageslagen. Over de terugblik die ik schreef met betrekking tot het jaar 2015 kan ik kort zijn… dat was een stormachtig jaar. Vooral door het ongeluk wat Lotte kreeg in onze skivakantie in 2015, daar ben ik behoorlijk van onder de indruk geweest.

Terugblik 2016 op persoonlijk vlak

2016 was een heel ander jaar dan 2015. Geen enorme ups en geen enorme downs, je kan dus eigenlijk wel zeggen… een gemoedelijk voortkabbelend jaar. Misschien een beetje saai, maar eigenlijk best prima mag ik wel concluderen. Ook wel eens lekker om een niet-zo-heftig-jaar te hebben.

Vorig jaar zei ik: Ik start 2016 dan ook met een open blik. Geen extreme verwachtingen, geen behoefte aan dezelfde (of soortgelijke stormen) als vorig jaar, maar windvrij hoeft het van mij ook niet te zijn. Op zoek naar vrijheid, zelfstandigheid en ontwikkeling… dat is het doel.

Missie geslaagd, wat dat betreft.

Vakanties in 2016

We hebben heerlijke vakanties gehad met ons gezin, zoals onze Eurocamp vakantie dit jaar waarin we heel veel activiteiten hebben gedaan en de Hannover citytrip met kinderen die we gemaakt hebben. Daarnaast zijn we nog een heel aantal weekendjes weg geweest en we hebben nog veel moois voor het komende jaar in het verschiet.

De kinderen in 2016

Luc is inmiddels een middelbare scholier en ik moet zeggen… dat gaat volgens verwachting ;). Mopperen over huiswerk maken en het behalen van cijfers die soms mooi zijn en soms niet echt. Of echt niet, het is maar net hoe je het bekijkt. Hij zit wel lekker in zijn vel op het moment, en dat is voor ons het beangrijkste. En hij heeft het naar zijn zin op school. Verder is hij een echte gamer. Een voordeel daaraan is dat hij lekker tegenover mij zit, op kantoor. Ik zie hem dus eigenlijk iedere dag het meest van ons hele gezin, haha.

Lotte is een hoogvlieger. Zij wil alles als beste kunnen en heeft nogal wat prestatiedrang. Dat geeft soms wat stress, maar heel vaak weet ze daar goed mee om te gaan. Ze legt de lat voor zichzelf dan wel hoog, haar prestaties zijn daar ook naar. Vooralsnog een kind waar je je niet veel zorgen over hoeft te maken. Wel een echte meid, dat wel! Dus die zorgen die komen vast wel als ook zij zover is dat ze gaat puberen.

Moeilijke momenten

Natuurlijk waren er ook verdrietige dingen. Zo kan ik me de heenreis naar onze wintersport nog goed herinneren. Met zijn vieren in de auto, de kinderen sliepen en Frank dacht dat ik ook sliep. Hij zette een nummer op van Within Temptation en de tranen stroomden over mijn wangen. Het gemis van mijn moeder is nog steeds sterk aanwezig, uiteraard, en ook op dit moment schoot ik zomaar vol. Toch heeft het ook een soort van plekje gekregen.

Daarnaast heb ik wat meer rust gekregen. Meer rust in mezelf. Ik kan (soms) nee zeggen tegen iets waar ik echt geen trek in heb en ik geniet wat meer van de tijd met mijn kinderen. Ik denk niet alleen maar meer aan werken. En dat is goed voor mij .

Mijn jaar 2016 op zakelijk gebied

En dan belanden we aan op de terugblik 2016 op zakelijk gebied. Begin dit jaar heb ik een aantal doelstellingen voor mezelf neergelegd. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua gevoel. Minder werken, meer ontspannen. Dat was een van de doelstellingen en een hele belangrijke, aangezien ik mezelf nogal eens kan verliezen in extremen. Zo ook zakelijk gezien.

De webshop Zazou

Daarnaast heb ik vorige jaar besloten om met Zazou te stoppen. Verkocht is Zazou nog steeds niet, maar ik was al bang dat dat niet zo’n vaart zou lopen. Te groot en te duur voor een particulier om over te nemen. En toch te klein voor een overname partij.

Maar het feit dat ik heb besloten met Zazou te stoppen is wel de beste beslissing geweest die ik privé gezien heb kunnen maken. Dit is namelijk de factor die voor meer rust heeft gezorgd. Voor mij en mijn gezin. Qua terugblik 2016 is deze beslissing dan ook een van de betere geweest

En MamsatWork dan?

Niet alleen privé gezien is het stoppen met Zazou de juiste beslissing geweest, ook zakelijk gezien was dit de juiste. Ik leg namelijk voor mezelf de lat ook nogal hoog (tja, van wie zou Lotte dat hebben ).

Door Zazou op een lager pitje te zetten is er veel meer tijd vrij gekomen voor MamsatWork. En dat is te zien aan de vogelvlucht die MamsatWork doormaakt. De bezoekersaantallen zijn meer dan verdubbeld in het afgelopen jaar, hoe fantastisch! Daarnaast hebben we ook qua team een hele mooie groei doorgemaakt. Zit Joukje een aantal uren in de week bij mij op kantoor en hebben we een mooi team van vaste bloggers die voor vermakelijke en informatieve blogs zorgen.

Daarnaast heb ik vooral in de laatste maanden van dit jaar hele mooie contacten opgedaan. Collega bloggers die op eenzelfde lijn zitten als ikzelf en waar ik met veel plezier mee spar.

Een dikke dankjewel is op zijn plaats!

Nu zo tijdens het schrijven van deze terugblik 2016 realiseer ik me dat een dikke dankjewel wel op zijn plaats is. Een dankjewel aan al onze lezers, die het niet alleen de moeite waard vinden om onze blogs te lezen, maar die ook nog eens veel reageren op bijvoorbeeld Facebook. Superleuk om zo een band met jullie op te bouwen. Nogmaals, bedankt!

Voor 2017 wens ik jullie dan ook allemaal heel veel goeds. Ik wens jullie dat je je dromen waar mag maken, zoals ook ik de kans heb gekregen om mijn dromen waar te maken. Ik wens jullie liefde, kracht en inspiratie toe.

Dat we er samen maar een mooi 2017 van mogen maken.