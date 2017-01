Net gestart met het nieuwe jaar 2017 wordt het tijd om enerzijds de balans op te maken van afgelopen jaar en anderzijds om vooruit te blikken op het nieuwe jaar met de trends voor 2017.

Die balans van afgelopen jaar, daar kán ik uitgebreid op ingaan, maar het zal je wellicht net zo min interesseren als al die jaaroverzichtsfilmpjes op Facebook waar je mee platgegooid bent. Bij elke #yearinreview, scroll ik in ieder geval zo snel mogelijk door. Mijmeren over het afgelopen jaar doe je maar bij je Kerstboom, terwijl je een sloot champagne tot je neemt. Ik prefereer een korte samenvatting. Vraag aan een ieder die graag wil evalueren over 2016 om een samenvatting van het jaar te geven in één woord. Werkt als een trein! Ik hoor graag van jullie welk woord jouw 2016 het best omschrijft. Ik trap af met mijn woord voor 2016: bijzonder. (En nee, nu krijg je dus geen verdere toelichting. Wat een verademing, hè?)

Trends voor 2017

Maar dan het nieuwe jaar, 2017. Behalve een woord dat wat mij betreft voorspelt wat voor jaar 2017 gaat worden, wil ik je graag meegeven hoe je in het nieuwe jaar hip, happening en #trending to the max kunt zijn. Neem onderstaande tips tot je en laat ze bezinken tijdens de mijmermomenten die je jezelf tussendoor gunt en vooral: doe mee met onderstaande trends voor 2017!

1. Chocoladebruin

De kleur glimmend-realistisch-chocoladebruin, liefst gecombineerd met iets zwarts – ja, echt waar! Met name voor auto’s gaat deze chocokleur populair worden. En omdat het vooral van belang is dat de kleur van chocolade zo natuurgetrouw mogelijk is, moet je niet vreemd opkijken als je jezelf op één van je slechtste dagen met je tanden in de bumper van een realistisch-chocoladebruine Tesla vindt.

2. Uit eten bij de Chinees

Uit eten bij de Chinees. De afhaalchinees welteverstaan behoort bij de trends voor 2017. Uit eten bij de Chinees is sexy!

In elke metropool, maar ook in de kleinste gehuchten; je vindt er altijd wel één…een Chinees restaurant. Groot respect voor de Chinese restaurants, want ze houden ten alle tijden hun kop boven water. Denk maar eens aan de Chinees bij jou in de buurt. En, hoe lang zit die er al? Precies, al zolang je je kunt heugen. Dat heeft een reden, hè? Heb je daar al weleens over nagedacht? Bovendien ziet het interieur er na enkele decennia nog steeds hetzelfde uit en is de serene sfeer, waarin niemand, maar dan ook niemand zich ongevraagd met jouw tafeltje zou bemoeien, werkelijk waar een verademing.

Geen social small talks en interessantdoenerij, maar gewoon vriendelijk en servicegericht. Al bestel je op maandagmiddag om 13.00u een fles whisky, dertien vissenkoppen en tweeëneenhalve gebakken banaan, er is niemand die daar ‘wat van vindt’. I like!

Ga dus niet voor een flinke smak geld uit eten bij een of ander hip, experimenteel vega-restaurantje, waar je in het kader van selfsupported hippigheid zelf je eten en drinken moet pakken uit plakkerige koelkastjes die ‘lekker rommelig door elkaar staan’, geleid door een of andere sojalattechaidrinkende baardaap, maar neem je lief mee naar de Chinees.

Het eten, de service, de vriendelijkheid, alles is altijd goed bij de Chinees. Kijk, sommige dingen zijn in wezen zo lelijk, zoals dat kitsche kralengordijn met de afbeelding van een of andere bamboe-etende pandafamilie, het aquarium met goudvissen van ruim vijftien kilo per stuk of die kalender met zowel realistisch getekende Chinese mannetjes als kinderlijke afbeeldingen van een konijn in een roze jurkje, dat ze daardoor juist weer geweldig zijn.

Tip: je moet wel lekker meegaan in die flow, hè? Kies voor het tafeltje het dichtst bij de afhaal-uitgang. Terwijl jij met stokjes geniet van alle hapjes op tafel, wordt je gezicht enerzijds verlicht door de rode rijstpapieren lamp boven je hoofd en anderzijds door het met TL verlichte blauwe bord waar ‘afhaal’ op staat in contrasterend gekleurde plakletters én in Chinese letters. En last but not least: uit eten bij de Chinees is sexy. Heus. Probeer het maar eens!

3. Sanseveria’s

Sanseveria’s van middelgroot formaat in oranje plastic potten. En degenen die nu zeggen dat sanseveria’s al een tijdje terug zijn van weggeweest; ja, dat klopt. Maar in 2017 maakt de sanseveria zijn échte comeback. Oftewel, de sanseveria, zoals die in de jaren zeventig ten tonele verscheen: in ieders vensterbank, in plastic pot (liefst oranje, bruin is ook toegestaan). De sanseveria zal in 2017 in vele winkels te verkrijgen zijn, zoals bij de grootgrutters, tegen normale prijzen. De cactussen van 2016 ten spijt; in 2017 heeft ieder zichzelf respecterend persoon een sanseveria in huis. Zo voorspellen de trends voor 2017!

Tip: Til de sanseveria-hype naar een nog hoger niveau door ze zelf te kweken. De sanseveria is eenvoudig te stekken: knip of snij een stuk van een blad af en pleur die in een potje aarde. Er groeit vanzelf een nieuwe uit.

4. Spice up your life

Haal die cd’s maar weer van zolder of download ze alvast op Spotify; muziek van The Spice Girls komt weer helemaal tot leven in 2017. Niet dat de dames weer bij elkaar komen of gaan optreden, maar de vrolijke muziek, alsook de kledingstijl van alle vijf de typetjes is trending. Niet bang zijn; de Spice Girls-schoenen mogen gewoon blijven liggen in de kringloopwinkels. Het gaat alleen om kleine, vrolijke details, zoals een diadeemhaarbandje, gouden glitters op je ogen, armbandjes in alle kleuren van de regenboog en het consumeren van aardbeienlolly’s. Niet alleen leuk voor je dochtertje, ook voor jezelf. Smiling, dancing, everything is free, all you need is positivity!

5. Wandelen wordt het nieuwe hardlopen

De afgelopen jaren hebben velen zich laten meeslepen in de hardloophype. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werd je links en rechts ingehaald door rennende mensen in fluorescerende pakjes, veelal met een zelfingenomen blik op hun smoelwerk en voortdurend koekeloerend op de hardloopapp op hun smartwatch; hopende vandaag weer drie seconden sneller te zijn. Berg die hardloopschoenen, -kleding en dure hardloopgadgets maar lekker op, want godzijdank zal het hardlopen gestaag afnemen in het aankomende jaar. In 2017 zal de eerste grote golf van gezondheidsproblemen, gelinkt aan het continue rondrennen als een bezetene, zich voordoen. Slijmbeursontstekingen, overbelaste spieren, chronische blessures, ontwrichte gewrichten, iets in die trant.

Moeten we dan maar op de bank gaan zitten? Nee, maar gewoon een stukkie wandelen will do the job. Of hoelahoepen. Rennen doe je maar als er een verdomd goede reden voor is. #hongerigebruinebeer

6. Back to basic food&drinks

Nadat die twee blondies bij Pauw hun onzin uitgekraamd hebben zijn we er klaar mee: de klinkklare onzin van al die zogenaamde healthy foods. Zeg maar dag tegen de veganistische chiazaadburgers, het weigeren van kippenmenstruaties en de illusie suikervrij te kunnen leven. We gaan -in het kader van de trends voor 2017- weer lekker aan de bruine boterhammen met pindakaas, stamppot boerenkool en kaastosti’s. En oh ja, ook wijn is gewoon weer toegestaan in 2017. What doesn’t kill you makes you stronger, nietwaar?

En dan dat woord, waar ik het in het begin over had. Een woord dat voorspelt wat voor jaar 2017 worden zal. Een woord, geen verdere uitleg. Het woord voor 2017 wordt:

Overvleugelen.

Doe er je voordeel mee!

P.S.: Uiteraard ben ik erg benieuwd naar het woord dat voor jou 2016 het best samenvat én het woord dat volgens jou typerend zal zijn voor 2017. Laat het me weten. Thanxxx!

