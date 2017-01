Tante word je vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. De grote vraag is: welk type tante ben jij? De tante waar alles mag? De stoere tante? Of misschien de tante die het allemaal niks interesseert? Wij hebben 8 soorten tantes voor jou op een rij gezet. Lees ze door en neem ze met een korreltje zout. Want elke tante heeft toch een hart dat overstroomt van liefde? En liefde aan een kind geven, op welke manier dan ook, daar draait het toch om?

Welke type tante van deze 8 past bij jou?

Welke type tantes zijn er volgens ons? We hebben er een aantal op een rij gezet. Misschien ben jij wel het type tante wat graag oppast of gekke stoere dingen doet. Of misschien ben jij wel het type tante wat hier niet bij staat! Vergeet het vooral niet te melden, wij zijn nieuwsgierig, waar herken jij je in?

De ik-bemoei-mij-overal-mee tante

‘Heeft ze het niet te koud zonder vestje?’, ‘Zou je de dokter niet eens bellen?’, ‘Je moet hem gewoon even laten huilen’ of ‘Je mag hem niet zo lang laten huilen hoor!’. Allemaal opmerkingen die deze tante zou kunnen maken. Goed bedoeld natuurlijk, maar soms erg vervelend voor de ouders. De verandering die het krijgen van een kind met zich meebrengt, kost hen al genoeg energie. Dus tante, bijt even op je lip. Iedere ouder doet het op zijn of haar manier. En ja, iedereen geeft weleens een advies aan een jonge ouder, maar deze tante weet van geen ophouden!

De ik-bemoei-mij-nergens-mee tante

Deze tante zie je eigenlijk nooit en laat bijna niks van zich horen. ‘Een baby geboren? Leuk hoor, succes ermee!’ Prima voor als de familiebanden niet zo sterk zijn en jullie geen enkele klik hebben, maar je mag best af en toe eens informeren hoe het met de kleine en het gezin gaat. Een kind krijgen is niet besmettelijk, er kan je niks gebeuren. Je hoeft de deur ook niet plat te lopen. Sterker nog, de ouders vinden een beetje rust vaak wel lekker.

De bij-mij-mag-alles-tante

Kinderen vinden jou een hele leuke tante. ‘Wil je al het speelgoed over de grond uitstrooien? Leuk!’, ‘Hier, neem nog maar twee koekjes!’. Tante zijn is een feestje en dat merken de kinderen als jij bij ze in de buurt bent. Alles mag, zolang het maar leuk is. Hoe heerlijk is het om als kind bij jou op bezoek te gaan! Ze kunnen volledig zichzelf zijn en mogen dingen doen die ze thuis misschien niet mogen. Maar, niet geheel grenzeloos natuurlijk. Daar zorg je dan wel weer voor.

De ik-knuffel-je-helemaal-plat tante

Geen bezoekje zonder een knuffel van jou. De kinderen zitten graag bij jou op schoot. Er is natuurlijk ook niks lekkerders dan zo’n klein warm lijfje tegen je aan. Liefst knuffel je ze de hele tijd. Maar pas op, niet ieder kind kan dit waarderen! Dring niet aan en vat het niet persoonlijk op. Zodra ze pubers zijn, moet je vaak echt wat anders gaan verzinnen. Want knuffelen met je tante is dan ‘not done’.

De suikertante

Volgens het woordenboek is de suikertante ‘een kinderloze tante waarvan je denkt te erven’. Klinkt een beetje suffig, maar jij bent natuurlijk die jonge, ondernemende, vrouw die gek is op kinderen, maar zelf nog niet zo ver is. Je houdt van je neefjes en nichtjes, verwent ze lekker en onderneemt leuke dingen met ze. Logeerpartijtjes zijn jou niet onbekend. En een cadeautje meenemen voor de kinderen nadat je weer een ver land hebt bezocht, is voor jou standaard. De kinderen zijn gek op jou! En kinderloos hoef je eigenlijk ook niet te zijn als suikertante, vind je niet?

De peettante

Deze term komt oorspronkelijk uit de Katholieke kerk, waar een peetoom en peettante bij de doop van het kind benoemd worden, met als taak het toezien op de katholieke opvoeding van het kind. Van jou wordt ook speciale zorg / extra aandacht verwacht wanneer een of beide ouders komen te overlijden. Maar, willen de ouders dat jij je over hun kind(eren) ontfermt als zij komen te overlijden, dan moeten ze nog wel een notariële akte op laten stellen om de voogdij te regelen.

De thee-met-koekjes tante / oppastante

Jij bent het type tant dat standaard op past en je hebt bij schoolgaande kinderen ’s middags de thee (of limonade) met koekjes al klaar staan. Doordat de kinderen elke week een dag (of meer) bij jou zijn, heb je een nauwe band met ze. Een tante om op te bouwen. Je stimuleert kinderen, luistert naar hun verhalen en geeft ze handvatten om mee verder te komen. Van jou nemen ze adviezen vaak sneller aan dan van van hun ouders. Je houdt van de kinderen alsof ze van jezelf zijn. Toch gaan ze aan het einde van de dag wel weer lekker naar hun eigen huis.

De stoere tante

‘Mijn tante is brandweervrouw’ of ‘Mijn tante doet aan gewichtheffen’ zijn bijvoorbeeld uitspraken van jouw neefjes en nichtjes. Je bent een stoere, sterke vrouw. Sportief ook. Jij doet mee aan obstacle runs en haalt je zus of broer over om met de kinderen samen een family run door de modder te doen. Je doet stoere en actieve dingen met je neefje of nichtje. De kinderen kijken, als ze iets groter zijn, tegen jou op en gaan graag met jou op avontuur. Ze luisteren geboeid naar jouw verhalen over je belevenissen in het bos of als politievrouw.

Dusss. Dat waren ze. En welk type tante bij jij dan? Wij willen het weten!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock