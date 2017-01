Het merendeel (68%) van de vaders wil uitbreiding van vaderschapsverlof. Dat blijkt uit het onderzoek van Rutgers ‘Visies op Vaderschap’ onder bijna 1800 vaders. Eerder al schreef Marjolijn een stuk over het vaderschapsverlof en of betaalde uitbreiding van vaderschapsverlof nu eigenlijk wel of niet ingezet zou moeten worden. Niet alle werkgevers zijn daar namelijk blij mee. Maar de vaders willen wél graag, dat bleek toen al uit de reacties op Facebook. Toch zal het vaderschapsverlof in 2017 nog hetzelfde blijven. Vaderschapsverlof 2017; 2 dagen ….

Ton Coenen, directeur Rutgers, is optimistisch over de positieve houding van vaders. En dan niet alleen van de vaders, maar ook van de achterban van nagenoeg alle politieke partijen. Zij zijn bijna allemaal sterk vóór de uitbreiding van vaderschapsverlof en steunen dat dan ook van harte. Kijkend naar de percentages dan is dat ook niet mis. Bij PvdA-vaders is 68% vóór, bij VVD-vaders 63% en bij PVV-vaders is zelfs 71% voor uitbreiding van vaderschapsverlof, die laatste is verrassend, niet?

Grootste issue uitbreiding van vaderschapsverlof 2017

Eigenlijk zouden veel meer vaders willen genieten van hun pasgeboren baby – als ze de kans kregen. Is het echter een onbetaald vaderschapsverlof, dan geeft 25% van de vaders aan dat dit geen haalbare kaart is. Financieel gezien dan.

Jammer natuurlijk, want vader worden doe je maar een paar keer in je leven. Daarnaast heeft het een behoorlijke impact op de hele gezinssituatie. Helemaal niet raar dus dat de vader – zeker de eerste dagen- graag een grotere rol wil spelen in het hele bevallings- en kraamgebeuren. Er komt nogal wat op je af. Of het nu je eerste, tweede, derde of misschien wel vierde kindje is… het is een drukke en hectische periode als de baby pas net geboren is. Een periode waar de vrouw ook best de nodige hulp kan gebruiken. En wat is nu fijner dan die hulp van je man krijgen in plaats van van een onbekende kraamhulp?

Vaderschapsverlof en zorgtaken in huis

49% van de vaders verwacht dat hun vrouw meer zal gaan werken als zijzelf meer zouden gaan zorgen. Maar dit zegt natuurlijk (nog) niets over het feit of ze dat wel écht willen gaan doen. Waarom zouden ze het niet willen doen? Dat lijkt voor de hand te liggen. Waarschijnlijk komt dit omdat veel werkgevers hier nog niet achter staan.

Onze eigen situatie hier thuis

Ik merk het zelf hier ook. Frank werkt inmiddels 36 uur per week. Een aantal jaren heeft 0,5 dag in de week aan ouderschapsverlof opgenomen. Nu het ouderschapsverlof afgelopen is heeft hij ervoor gekozen om die halve dag door te zetten en ‘gewoon’ 36 uur in de week te gaan werken. Op vrijdagmiddag is hij vrij. Superfijn.

Als het aan hem gelegen had dan had hij liever nog de hele vrijdag vrij gehad. Maar dat lijkt niet echt te lukken op het werk. Het past niet goed in de baan en de ochtend thuis werken wordt niet gewaardeerd. Als signaal naar de andere werknemers toe zou dit niet goed zijn.

Wat ik hiervan vind doet eigenlijk niet terzake, maar laten we het erop houden dat ik het vooral jammer vind. Ik genoot ervan… allebei op vrijdagochtend thuis werken. Kinderen op school, en wij tegenover elkaar aan de slag. Hartstikke productief (zeker ook voor hem, aangezien hij hier ongestoord kon werken) en voor mij gezellig.

Wel is het zo dat hij de vrijdagmiddag dus thuis is tegenwoordig en hiermee neemt hij bij mij wat taken uit handen als het gaat om bijvoorbeeld met de kinderen naar het sporten te gaan. Heel erg welkom, die paar extra uurtjes die ik dan kan doorwerken!

Jong geleerd is oud gedaan

Naarmate hun eigen vader tijdens hun jeugd een grotere rol speelde in het huishouden, blijken vaders meer huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen. Goed voorbeeld doet volgen, dat blijkt wel weer. Ik zag het in ons gezin vroeger al. Mijn vader deed meer dan voldoende in het huishouden en dat zie ik terug in:

mijn verwachtingen van mijn partner

de manier waarop mijn broers in hun gezin zich met het huishouden bezighouden

Het is gewoon dat de taken verdeeld worden. Ook blijken vaders van nu meer huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen als ze tijdens hun jeugd meer taken in het huishouden moesten doen of moesten helpen. Ai… deze laatste maakt mij ietwat zenuwachtig ;). Mijn kinderen hebben dan wel een goed voorbeeld aan hun vader, maar doen zelf nog te weinig in het huishouden, haha.

Betere band met je kinderen

Een mooi bijkomend voordeel is dat – als vaders meer zorgtaken doen omdat ze meer thuis zijn door minder te werken- ze een betere band met hun kind ervaren. Tja, dat lijkt me logisch. Hoe fijn is het ook als je thuis bent als je kind van school komt, om de eerste schoolverhalen aan te horen (helemaal fijn als je dit doet onder het genot van een wasje vouwen). Het is in ieder geval een stuk beter dan de poging die papa onderneemt om na zijn werk wat meer te weten te komen over de schooldag van zijn kind. Zijn kind is dan (na een aantal uren thuis) namelijk allang weer met andere dingen bezig!

Volop tevredenheid onder ouders

Wat mij verbaasd is dat het onderzoek laat zien dat ouders tevreden lijken te zijn over de huidige rolverdeling van huishoudelijke en zorgtaken. Dit terwijl die taken vooralsnog nog steeds veel bij de moeders liggen in plaats van bij de vaders. Er lijkt berusting bij vaders en hun partners te zijn, terwijl er nog voldoende winst te behalen is. Wat het onderzoek namelijk óók uitwijst is dat 25% van de papa’s vindt dat hij te weinig tijd doorbrengt met zijn jongste kind. En erger nog: bijna eenderde van de vaders geeft aan dat wat betreft huishouden en zorgtaken de emancipatie al volledig bereikt is. Arrrggghhh.

Op zich fijn natuurlijk dat er volop tevredenheid is, alleen vraag ik me wel écht af of die tevredenheid nu meer bij de papa’s of de mama’s vandaan komt. Ik zou het heerlijk vinden als Frank nog een dag extra thuis zou zijn, waardoor ik nog net iets makkelijker mijn werkuren ook overdag kan uitvoeren in plaats van bijvoorbeeld in de avonduren. En ik mag al niet klagen .

Terug naar het vaderschapsverlof

In Nederland hebben vaders anno 2017 recht op twee dagen vaderschapsverlof. De huidige regering heeft de eerste stap gezet voor een uitbreiding van twee naar vijf dagen. Dit zal echter pas in 2019 doorgevoerd worden in de vorm van betaald verlof.

Nederland staat dan (met 5 dagen betaald vaderschapsverlof) nog steeds op een zeer slechte plek vergeleken met andere landen. In Europa ligt het gemiddelde namelijk op 8 weken (!) in plaats van de 2 dagen vaderschapsverlof 2017 en de 5 dagen waar we in 2019 naartoe gaan.