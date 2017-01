Voor Valentijn knutselen… de een vindt het fantastisch, de ander heeft er niets mee. Feit blijft dat je -zonder al teveel geld te spenderen- de origineelste cadeautjes zelf kan knutselen voor Valentijn. Creatief zijn is niet helemaal mijn ding, maar als ik in een goede bui ben, dan ga ik onderstaande ideeën (of in ieder geval één ervan) ook nog voor Valentijn knutselen. Ik heb nog even de tijd, toch?

Voor Valentijn knutselen, 5 originele ideeën

1. Knutselen voor Valentijn, een Love-Pompom

Ben jij een creatieveling? Dan vind ik deze DIY écht een van de toppertjes van het voor valentijn knutselen, jij niet? Maak een Pom Pommetje, net zo groot als ‘vroeger’ de wuppies waren. Plak deze op een hartjessticker die als voetjes dienen en de basis is gelegd.

2 hartjesstickers op steeltjes en 2 oogjes erop plakken en klaar is kees. Deze prachtige Love-Pompom die plak je natuurlijk op het dashboard van de auto van jouw schatje – stiekem de avond voor Valentijn. En als je ze zelf niet wilt knutselen, dan kan je altijd nog een van je kinderen strikken om hiermee aan de slag te gaan, zijn die ook weer even zoet terwijl jij aan het koken bent .

Wedden dat je partner mega verrast zal zijn, ik zie de glimlach al om zijn lippen!

2. Een persoonlijk tegoedbonnen boekje

Maak een persoonlijk tegoedbonnenboekje voor Valentijnsdag. Ik kwam dit idee tegen bij Fleur en vind het heel vindingrijk! Je moet er wel even voor gaan zitten, om zelf de maandelijkse tegoedbonnen te bedenken, maar het ontwerp voor het boekje dat heeft zij al voor je gemaakt en dat kan je hier downloaden.

Hartstikke leuk om tijdens het knutselen voor Valentijnsdag jouw inspiratie om te zetten naar maandelijkse ideeën of uitjes die je met je partner kan doen. Je kan er bijvoorbeeld een etentje op kwijt of een heerlijke massage, maar ook gekke dingen als samen picknicken in het bos tijdens een winters dagje. Het maakt niet uit, als het maar recht uit je hart komt, toch?

Ik ben benieuwd hoeveel bonnen je partner eigenlijk het liefst per direct in zou willen leveren, in plaats van te wachten tot de betreffende maand .

Ben je niet van het knutselen? Stop dan gewoon een simpel briefje in zijn broodtrommel, dat is ook al heel lief! Net als de broodtrommelliefde die je voor je kids gebruikt.

Lees ook: broodtrommelliefde, stop eens wat leuks in die broodtrommel!

3. Een houten hart in de tuin

Iets minder zoetsappig maar daarom zéker niet minder mooi is dit houten hart. Ik vind het vooral ontzettend tof omdat ik zelf ook niet über romantisch ben denk ik ;). Met dit idee heb ik het gevoel dat ik ‘vanuit mijn hart’ kan laten zien wat ik voel, zonder dat het klef wordt, haha.

Een ander groot voordeel is dat het Valentijn knutselen met dit hart nog steeds goed te doen is. Ik geef toe… je moet er wel een boormachine voor in je hand hebben en eerst een fikse wandeling maken om een berg gelijksoortige takken te verzamelen, maar verder is het easy peasy.

Wat heb je nodig?

takken

ijzerdraad

boormachine

touw

Als je de takken verzameld hebt, dan leg je ze uiteraard eerst in model op de grond. En ik hoef je uiteraard niet te vertellen dat je de takken zelf nog op maat kan maken, toch? Als je ze als een hartje hebt neergelegd, dan komt het lastigste werkje. Boor gaatjes in alle takken zodat je met een ijzerdraadje van de ene tak naar de andere tak de takken aan elkaar vast kan maken. Dit kan je ook eventueel met een stevig touw doen, dan moet je er alleen voor zorgen dat de gaatjes in de takken groot genoeg zijn.

Heb je alle takken aan elkaar vast gemaakt dan kan je het hart aan de bovenzijde vastmaken (met touw bijvoorbeeld). In dit geval aan het rooster van de schutting, maar je kan het uiteraard ook gewoon aan de muur ophangen.

Tip: verf of spuit het hart wit en hang het binnen aan de muur, ook leuk!

Lees ook: Happy Valentine cadeautjes voor jouw schatje

4. Een handgeschreven mok voor je moppie

Een van mijn persoonlijke favorieten om te knutselen. Deze mokken kwam ik tegen op Etsy, maar ze zijn ook enorm simpel zelf te maken, wist je dat? Zo wordt voor Valentijn knutselen nog leuk ook .

Als je niet veel tijd hebt om een cadeautje te verzinnen, of je zit een beetje krap bij kas, dan is deze mok heel eenvoudig om zelf in elkaar te ‘knutselen’ voor jouw Valentijn.

Wat heb je nodig?

een porseleinen mok

een oven

een watervaste stift (maakt niet uit welke kleur)

Schrijf of teken iets wat je leuk vindt of iets liefs wat past bij jou en je lief. Natuurlijk mag je ook deze tekst gebruiken, helemaal geen probleem .

Verwarm de oven voor op 350 graden. Als de over voorverwarmd is en je tekst is naar je zin… stop de mok in de oven en laat hem 30 minuten bakken. Daarna heel goed af laten koelen en je mok is klaar voor gebruik! Als het goed is (en je een goede watervaste stift hebt gebruikt) dan kan hij zelfs in de vaatwasser. Mocht je tekst er toch uiteindelijk afgaan? Tja… dan ben je genoodzaakt om het gewoon nog een keer te doen! #whatstheproblem? Natuurlijk zet jij zelf de koffie of de overheerlijke cappuccino die je je lief in deze mok presenteert op Valentijnsochtend.

Ook leuk om zo een heel handgeschreven servies te maken, nietwaar?

5. Funny tekst op een kaartje of briefje

Helemaal geen tijd om te knutselen, of absoluut geen creatieve vingers? No worries! Zelfs dan kan je een glimlach toveren op het gezicht van jouw valentijn, nog zonder dat het veel hoeft te kosten! Wat dacht je van bovenstaande tekst ? Ik vind hem hilarisch en weet zeker dat hij ook bij jou in huis aanslaat.

Zo zie je maar, er zijn genoeg ideeën om van Valentijn knutselen een peace of cake gevoel te krijgen. En wil je niets knutselen maar juist iets leuks doen voor Valentijnsdag? Hou dan de site in de gaten, want binnenkort verklappen we een paar hele leuke en originele Valentijnsdag ideeën. Keep you posted!

Heb jij nog een ander leuk knutselidee voor Valentijnsdag? Let us know!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock