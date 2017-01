Valentijnsdag ideeën die niets kosten? 5 originele budget tips op een rij!

Valentijnsdag wordt ook in Nederland steeds meer gevierd. Hoe zit dat bij jullie? Verras jij je partner op De Dag Van De Liefde? Of vind je dat het juist dan helemaal geen verrassing meer is? Dan pak je het misschien niet origineel genoeg aan. Kom jij op Valentijnsdag steevast met een bos bloemen aanzetten? Dan zijn onze Valentijnsdag ideeën misschien wel wat voor je. Met deze tips voor leuke Valentijnsdag ideeën, kan jij zonder al teveel moeite voor even de Casanova uithangen.

Liefde is… gratis

Zie jij Valentijnsdag meer als de dag van de commercie, dan als de dag van de liefde? Dat mag, ik stiekem ook wel een beetje. Maar tenzij je partner een golddigger is, kan je hem of haar natuurlijk óók verrassen met dingen waar helemaal geen prijskaartje aan hangt. Minstens net zo romantisch!

Een bed vol rozenblaadjes hoeft toch niet veel te kosten? Met een beetje geluk haal je ze zo bij de buurvrouw uit de tuin – haha, nee helaas, jammer dat Valentijnsdag in februari valt. Of hang je huis vol foto’s van jullie, geef je lief een heerlijke massage, of maak een romantisch briefje vast aan de halsband van de hond. Geluk én verrast worden zit hem in de kleine dingen. Heb jij nog originele Valentijnsdag ideeën waar je jouw schat de Valentijnsdag van zijn of haar leven mee hebt bezorgd? Wij horen ze graag!

Valentijnsdag ideeën die niets kosten

Zoals gezegd hoeven leuke ideeën voor 14 februari helemaal niet persé veel geld te kosten. Handig voor als je krap bij kas zit -en origineel- zijn de onderstaande Valentijnsdag ideeën.

Muzikale Valentijnsdag ideeën

De liefde, zoals Theo Maassen al zei: “Daar zouden ze nou eens een liedje over moeten schrijven!”. Hebben jullie samen een liedje? Of misschien wel een heleboel? Maak dan een ouderwets cd’tje óf moderne playlist met jullie liedjes voor jouw Valentijn. Dan gaat zelfs de meest verstokte Valentijn-hater vast een toontje lager zingen. Sowieso leuk trouwens om een aparte playlist te hebben van ‘jullie’ liedjes, toch? Wil je het echt romantisch aanpakken dan kan je natuurlijk ook zelf een liedje of gedicht schrijven. Is dat nou niet een van je talenten? Dan volgen hieronder nog een aantal fantastische tips voor je.

Een liefdevolle Netflix dag

Allereerst… heb je kinderen? Probeer ze onder te brengen bij opa en oma, een lieve vriendin of een familielid. Lukt dit niet? Niet getreurd, ook dan kan het nog leuk zijn hoor .

Deze budget tip vereist een kleine voorbereiding. Je moet er namelijk voor zorgen dat jouw lief vrij heeft op 14 februari. Uiteraard zonder dat hij dat weet , regel jij een vrije dag voor hem (en natuurlijk ook voor jezelf).

Op de dag zelf laat je in de ochtend gewoon de wekker gaan. Pas op het moment dat hij uit bed wil stappen hou je hem tegen en vertel je dat je zin hebt om lekker samen de hele dag in bed te binge-watchen. Natuurlijk roept jouw schatje dat hij dat ook wel wil, maar dat er gewerkt moet worden en dan verras je hem met jouw cadeautje. Haal van te voren lekkere dingen in huis voor de hele dag en start de ochtend met een heerlijk ontbijtje zoals hieronder staat aangegeven. TV aan en jullie zijn ready to go!

Deze dag kan niet meer stuk!

Plan een lekkere jacuzzi-ontspan dag

Nu hoor ik je denken… ja lekker dan! Je zou toch budgettips geven voor leuke Valentijnsdag ideeën die gratis zijn? Ik zal je zeggen… dat is deze ook! Ook al heb je géén jacuzzi in je achtertuin staan (hebben wij ook niet), dan nóg kan je lekker een middagje gratis relaxen in een of meerdere jacuzzi’s.

Het geheim: check bij welke bedrijven je jacuzzi’s mag uitproberen. Heel veel bedrijven die jacuzzi’s verkopen die bieden namelijk de mogelijkheid om in hun showroom – op een afgelegen plekje- de jacuzzi uit te proberen. Gratis en voor niets!

Het enige wat jullie hoeven te doen is net doen alsof je een jacuzzi wilt kopen, je lach inhouden en genieten. Is nog spannend ook . En die champagne? Tja, die moet je er maar even bijdenken.

Bedrijf de liefde in jullie auto (of die van een ander)

Het klinkt als iets wat lang geleden plaats vond. En als je al een tijd samenwoont, dan is dat wellicht ook zo. Sex in de auto is doorgaans meer weggelegd voor jong volwassenen, maar hé… dan heeft het dus twee voordelen:

Je verrast je lief enorm door een dosis ‘back to those days’, én

Je voelt je voor even weer 20, dat is ook niet mis

Wedden dat jullie de komende twee maanden aan niet veel anders kunnen denken zodra je samen in de auto stapt!

Liefde gaat door de maag

Ben jij geen enorme romanticus of vind je bovenstaande ideeën wat te spannend of bijzonder? Dan zal je het moeten doen met de nummer 5 van onze Valentijnsdag ideeën: een romantisch Valentijn ontbijt! Alhoewel we deze zelf niet echt origineel vinden is het een prima start van de dag natuurlijk. Kan je schat nog even blijven liggen terwijl jij alles regelt: da’s toch al een cadeau op zich? Alhoewel… het is natuurlijk wel leuk om dan nog wat kleine bijzondere dingen toe te voegen!

Haal voor het ontbijt alle favorieten van je geliefde in huis. Gelukkig kan je die in februari gewoon in je tuin of op je balkon verstoppen. Zo blijft de koelkast ‘verrassend’ leeg. Eitjes erbij, aardbeien, misschien nog een croissantje? Al gaat liefde door de maag, het oog wil ook wat! Zet bijvoorbeeld wat romantische kaarsjes als valentijnscadeau op tafel, of op het dienblad. Helemaal handig als je niet zo goed bent met woorden.

Zeker als je je partner wilt verrassen met onze Valentijnsdag ideeën is het slim om ook naar de details te kijken! Jullie eigen playlist zachtjes aan op de achtergrond… dat kan toch niet missen? Om het helemaal af te maken serveer je het ontbijt op een gepersonaliseerd dienblad mét romantische foto van jullie. Kan dat ontbijt eventueel ook gewoon op bed geserveerd worden!

Blijf jij bij bloemen?

Hou jij je bos bloemen er toch liever in als cadeau? Daar is he-le-maal niets mis mee natuurlijk! Eerlijk is eerlijk… ik zou met een bos bloemen al hartstikke blij zijn, maar waarschijnlijk komt dat omdat mijn partner geen die-hard romanticus is . Ga dit jaar voor iets extra’s bij je bos bloemen en scoor deze prachtige vaas voor op de ontbijttafel. Een blijvende herinnering die je volgend jaar gewoon weer kan gebruiken.

Vertel; welke van deze originele Valentijnsdag ideeën staat voor jou op nummer 1 (als je het aandurft dan hè .

