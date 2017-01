Verjaardagsfeestje thuis vieren? Mad Science slaat in als een bom

Ieder jaar vind ik het weer lastig om te bedenken wat we gaan doen. Zullen we Lotte haar verjaardagsfeestje thuis vieren of gaan we ergens naar toe? Vorig jaar, met haar 6e verjaardag hadden we bedacht dat we naar een speelparadijs zouden gaan, maar toen de dag aanbrak was het veel te warm. Dat was dus geen optie, want een feestje met oververhitte kindjes zag ik niet zitten. Een zwembad gekocht en wat waterspul (je kent dat wel; zo’n octopus en een waterglijbaantje) en klaar was Kees. Of Joyce, in dit geval .

Lotte was er dit jaar weer duidelijk in. Ze wilde haar verjaardagsfeestje thuis vieren. Blijkbaar was het dus goed bevallen vorig jaar. Maar dit keer wilde ik ook wat anders. En daar komt nog eens bij dat de weersvoorspellingen niet zo bijzonder goed waren vorige week. Toch moest en zou iedereen zijn zwemkleding meenemen van Lotte .

Maar wat dan nog meer?

Verjaardagsfeestje thuis, zeker zo gezellig!

En ineens had ik het me bedacht. Mad Science! Ken je dat? Bij ons hebben ze soms lessen hiervan op school en Luc heeft toen hij jonger was ook Mad Science lessen na school gevolgd. Super tof! Gekke professoren nemen de kinderen ‘mee’ in allerlei proefjes die ze doen. Het is een mix van informatie en proefjes die de kinderen zien, maar ook zelf mogen doen. Daarom ook wel infotainment genoemd .

En dat was het! Ik heb me vooraf nog een beetje zorgen gemaakt of dat de kinderen wel 2 uur geboeid zouden blijven door de Mad Science professor. Maar dat bleek ongegrond. Ze hingen aan zijn lippen. Van het begin tot het einde. Zo is een verjaardagsfeestje thuis héél goed te doen moet ik zeggen .

Planning van verjaardagsfeestje

De indeling van het feestje qua tijd zat als volgt in elkaar:

13.30 aankomst kinderen

13.30-15.00 taart eten, kadootjes uitpakken en zwemmen in ons zwembad

15.00-17.00 Mad Science

17.00-18.00 nagenieten, spelen op de trampo en frietjes eten.

Niet heel ingewikkeld zou ik zeggen. Lotte had 13 kindjes uitgenodigd, jongens en meisjes door elkaar. En allemaal waren ze enorm geïnteresseerd naar wat Ruige Rodin (onze professor) te vertellen had. Zelfs wij hingen aan zijn lippen . Had ik me van te voren bedacht dat ik in die 2 uur misschien nog wel wat anders kon doen… ik vond het veel te leuk om mee te luisteren en te kijken.

Vooral het moment waarop Ruige Rodin vertelt dat alles in het leven bestaat uit moleculen, zelfs scheten, is hilarisch als een van de kindjes vraagt of hij het voor wil doen en een scheet wil laten.

Van heksenketels brouwen met droogijs tot zelf putty maken om thuis mee te spelen. En van vulkaanuitbarstingen tot een ‘ontploffing’ creëren. Allemaal even tof, alhoewel het droogijs wel de winnaar was .

See for yourself dat een verjaardagsfeestje thuis zo heel goed te doen is!

Meer informatie over Mad Science kinderfeestjes vind je hier. En mocht je ervaringen willen delen, ze zijn meer dan welkom!