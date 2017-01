Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen dat mag duidelijk zijn. Het is niet voor niets de basis van het boek ‘Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus‘, maar dat de verschillen ook voor iedereen heel herkenbaar zijn, dat vind ik dan wel weer grappig. Alhoewel het ook zo is dat er ondanks de herkenbare verschillen situaties tussen zitten waar ik hardop van durf te beweren dat bij ons daarin de rollen omgedraaid zijn . Natuurlijk ben ik benieuwd naar jouw herkenningspunten als het gaat om het verschil tussen mannen en vrouwen. Waarin herken jij jezelf en je man?

Verschil tussen mannen en vrouwen; 15x bij

de kapper het beëindigen van een relatie de dames wc en heren wc de tijd die in de ochtend nodig is het inpakken van een koffer social media de plek in bed het bureau het bureaublad op de pc hoe vrouwen keuzes maken hoe ze kijken naar andere vrouwen hoe ze kleuren zien hoe ze zichzelf in de spiegel zien hun garderobe als ze op stap gaan

1. De Kapper

Als mannen naar de kapper gaan dan betalen ze € 20,00 en zie je ook daadwerkelijk dat ze geweest zijn; gaan vrouwen naar de kapper dan zijn ze vaak meer dan € 100,00 kwijt en zie je niet eens veel verschil.

2. Het beëindigen van een relatie

De eerste dag juicht de man het uit, na een week vraagt hij zich af wat hij gedaan heeft en na een maand bart hij in tranen uit. De vrouw daarentegen is de eerste dag in tranen, eet na een week (of misschien zelfs wel wat eerder) een groot stuk taart om na een maand het leven toe te juichen en met volle teugen te genieten!

3. Dames wc en heren wc

De rij. Het verschil tussen mannen en vrouwen zit hem allemaal in de rij. Need i say more?

4. De tijd die ze in de ochtend nodig hebben

Als ze beiden om 07.00 opstaan is manlief een kwartier later onderweg naar zijn werk terwijl zijn vrouw er ruim 1 uur langer (zo niet nog meer) over doet om helemaal ‘klaar’ te zijn om op weg te gaan.

5. Het inpakken van een koffer

Vrouwen beginnen een maand van te voren, maken allerlei lijstjes, nemen te veel mee, sorteren alles op kleur of item om vervolgens onderweg te constateren dat ze vanalles vergeten zijn. Mannen? Die hebben ongeveer 5 minuten nodig om de koffer te pakken.

6. Social media

Komt een man een week niet online dan heeft hij precies 1 berichtje gemist. Is een vrouw een week offline dan puilt haar berichtenbox uit na één week afwezigheid.

7. De plek in bed

Een ‘ eerlijke verdeling’ in menig bed is 3/4 vrouw en 1/4 man, volgens de vrouw dan hè .

8. Het bureau

Het bureau van de vrouw ziet eruit alsof het een plaatje uit een of ander prachtig magazine is. Mét plantje. Het bureau van de man? Keep on dreaming!

9. Het bureaublad op de pc

Het bureaublad is daarentegen een heel ander verhaal. Waar de man digitaal zeer geordend te werk gaat, denkt een vrouw dat haar bureaublad een of andere zoekmachine is waar alles op vindbaar moet zijn!

10. Hoe vrouwen en mannen keuzes maken

Na een stevig onderzoek via onder andere tijdschriften, social media, vriendinnen, reviews op internet, familie en sportmaatjes gaat de vrouw tot een gedegen besluit over. Mannen? Die bedenken zich dat ze iets nodig hebben en kopen het.

11. Hoe ze kijken naar andere vrouwen

Als vrouwen naar andere vrouwen kijken zie ze wat ze aan heeft. Als mannen naar (andere) vrouwen kijken dan zien ze juist wat ze níet aanheeft!

12. Hoe ze kleuren zien

Mannen zien rood, groen, blauw, roze, oranje en geel. Vrouwen zien bordeaux rood, lichtrood, wijnrood, donkerrood, donkergroen, grasroen, limegroen, lichtgroen, aqua, hemelsblauw, zeeblauw etcetera.

13. Hoe ze zichzelf in de spiegel zien

Mannen zien zichzelf als een topsporter met een sixpack. Vrouwen zien iedere onvolkomenheid alsof ze in een lachspiegel staan te kijken die 5x uitvergroot.

14. Hun garderobe

Mannen hebben een paar items hangen waar ze prima de hele week mee kunnen doen. Bij vrouwen puilt de garderobe uit terwijl ze moppert dat ‘ze niets heeft om aan te trekken’.

15. Als ze op stap gaan

Is de vrouw degene die de man (heel bijtijds) waarschuwt dat ze over 1 of 2 uur weg moeten? Op het moment suprème is het de man die 5 minuten voor tijd zichzelf opknapt en klaar staat voor vertrek terwijl de vrouw na 1,5 moet constateren dat ze nog niet helemaal klaar is .

Biecht op!

En vertel eens, in welk verschil tussen mannen en vrouwen herken jij jezelf en je partner? Ik kan wel zeggen dat ik me in een aantal situaties heel erg herken, maar in sommige situaties zijn bij ons de situaties volledig omgedraaid. Ik roep wel eens voor de gein dat ik teveel mannelijke hormonen heb … toch moet ik na bovenstaande toegeven dat ik ook héél véél vrouwelijke hormonen bezit .

Voor mij geldt herkenning in situatie : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Hoe zit het bij jullie?

