Vogels breien met Arne en Carlos: super leuk brei boek, net als de kerstballen breien

Scandinavische mannen, ik heb er een zwak voor. Ruige baarden, goed ontwikkelde spieren en dik blond Scandinavisch haar. Type Viking, zeg maar. Tenminste, dat is misschien de eerste – ietwat generaliserende – gedachte die je krijgt bij “de Scandinavische man”. Think again. Dat mannen uit het hoge noorden heus niet altijd bebaarde walvisvaarders zijn wisten we natuurlijk ook wel. Maar dat sommige wel erg goed met breipennen overweg kunnen, was voor mij nieuw. Mogen wij u voorstellen: Arne Nerjordet en Carlos Zachrison. Een Noor en een Zweed die samen een brei-duo vormen. Hun nieuwste boek: Vogels breien met Arne en Carlos.

Design voor de breipen

Ze mogen dan niet aan het stereotype ‘Viking’ voldoen, Arne en Carlos hebben hele andere talenten. En hóe. De Scandinavische designers timmeren (of liever gezegd: breien) al jaren aan de weg. Misschien hoeven we ze dus niet eens aan je voor te stellen . Vogels breien met Arne en Carlos kent vele voorgangers. De twee combineren design met hele simpele technieken. Zoals breien! Design jij gezellig mee?

Vogels breien met Arne en Carlos

Heb je twee breinaalden in huis? Wat wol in vrolijke kleurtjes? Mooi, dan kan je gelijk in de breipen klimmen! Vogels breien met Arne en Carlos staat vol met vrolijke fluiters om zelf te breien. Van specht tot roodborstje, je kan het zo gek niet bedenken of je vindt een patroon voor de vreemde vogel in dit boek!

Tip: Je vindt dit brei boek online

Vogels breien met Arne en Carlos begint met de ‘anatomie’ van de vogeltjes. Er is een vast patroon om de lijfjes te breien. Hoe de vogels versierd zijn, dat verschilt. En je kan je helemaal uitleven! Met pailletjes, kralen en veren creëer je pauwen en pimpelmezen. Borduur patronen op de gebreide vogels, geef ze pootjes, of een bril. Variëren wordt wel erg leuk en in Vogels breien met Arne en Carlos vindt je meer dan genoeg inspiratie!

Meer lezen: Wax stempel set; toffe kleurtjes voor een mooi resultaat!

Amigu-watte?

In Vogels breien met Arne en Carlos staan maar liefst 55 breipatronen. Om zelf amigurumi’s mee te maken. Ben je een brei- expert dan ken je ze waarschijnlijk wel. Amigurumi’s zijn kleine creaties die door hun details ware kunstwerkjes worden. De vogeltjes in dit boek in ieder geval wel! Voorin vind je een uitklapbare kaart met een mooi overzicht. Wordt het vogels breien een beetje een verslaving? Dan vind je in Vogels breien met Arne en Carlos ook een hoop leuke projectjes om de vogeltjes in te verwerken. Kan je meteen beginnen aan de Paasversiering voor komend jaar. Wij zouden zeggen: brei maar lekker door dames én heren!

Meer lezen: Zelf kussens maken? Dat zit wel goed!