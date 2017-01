Wat zullen we eten vandaag, ik ben de hollandse kost beu!

Zodra je kinderen hebt probeer je goede voeding te geven. Iedere ouder weet dat dit meestal met wisselend succes gepaard gaat. Nadat je vaste voeding hebt geïntroduceerd is het gewoon een kwestie van uitproberen. Alle nieuwe smaken vergen een wenperiode, sommige smaken vallen ehhh… sneller in de smaak dan andere smaken. Uiteindelijk heb je een beetje door welke maaltijden succes boeken en welke minder geslaagd zijn. Maar de vraag ‘wat zullen we eten’ blijft een terugkerende vraag, zeker als je wisselende eters hebt. Maar mijn drang/behoefte naar variatie voor het avondmaal heeft nu tot gevolg dat ik de hele week hetzelfde eet…

Wat zullen we eten vandaag? Mijn inspiratie is zoek

En met drie kinderen is er bij ons altijd wel eentje die iets niet lust. Ik heb met ze afgesproken dat er maaltijden zijn die ze niet echt lekker vinden en maaltijden die ze echt niet lekker vinden. Dit kan, ik vind ook niet alles lekker. Dat moet kunnen. Ze weten dat ze een niet-echt-lekker maaltijd wel gewoon moeten opeten. En ze mogen 1 à 2 maaltijden kiezen die ze écht niet lekker vinden. Dan krijgen ze een alternatief. Maar omdat ik blij was dat er een paar goede succesmaaltijden tussen zaten, heb ik deze maaltijden door de jaren heen o-n-g-e-l-o-f-e-l-i-j-k veel gekookt. En ik ben deze maaltijden nu o-n-g-e-l-o-f-e-l-i-j-k zat!

Lees ook: wat eten we vandaag makkelijk! Lauw warme pasta salade!

Weg met de gewone groenten

Nu mag ik niet klagen, want mijn kinderen vinden gelukkig veel groenten lekker, maar ik kan echt geen sperziebonen, spinazie of broccoli meer zien!!!! Ik wil wel eens wat anders en de kinderen mogen hun smaakpalet nu wel uitbreiden. De basis is nu goed, tijd voor uitbreiding van de menukaarten en inspiratie voor wat we zullen eten.

Dus ging ik op zoek naar andere kindvriendelijke maaltijden. Ik blijk niet de enige te zijn, want wat zijn er veel kookboeken en websites die ouders adviseren en aangeven dat kinderen deze recepten écht wél lusten. Ik maak elke keer een selectie waarbij ik let op wat mij zelf lekker lijkt en wat een beetje bekende groenten heeft of een variant erop, om zo rustig aan te wennen. Met wisselend succes uiteraard. Want het antwoord op wat zullen we eten ligt voor de een anders dan voor de ander.

Geen keukenprinses… ik geef toe

Ik ben namelijk van nature geen keukenprinses. Dus de helft van de maaltijden lukken niet zoals ze bedoeld zijn. Regelmatig zijn mijn kinderen dan ook niet te spreken over mijn nieuwste ontdekkingen terwijl ik er best tevreden over ben. Nou ja, ik had het ook lekkerder verwacht en het kan dus eigenlijk wel beter. Maar het is niet heel erg mislukt dan in ieder geval. Voor het geval de maaltijd wel goed gelukt is, moeten ze vaak toch aan de smaak behoorlijk wennen.

Maar om ze mijn enigszins mislukte maaltijd of nieuwe smaken dan twee dagen te laten eten wordt een beetje teveel van het goede. Je hoeft niet meer na te denken over wat zullen we eten, maar twee dagen plagen met iets nieuws wat niet goed valt vind ik niet eerlijk. Ik houd dus regelmatig eten over. En niet een klein kliekje maar echt een grote pan.

Lees ook: wat eten we mam? Om gek van te worden, van die vraag!

Wat doen we met eten wat overblijft?

Wat ermee te doen? Ik heb regelmatig allerlei maaltijden ingevroren. Dit was echter geen succes. Enerzijds omdat het voedsel niet geschikt bleek voor de vriezer (bloemkool bijvoorbeeld) anderzijds omdat ik het dan vergeet tijdig te ontdooien en alsnog te eten, zodat ik het later weg kan gooien omdat het al ruim een half jaar in de vriezer ligt. Weggooien is geen optie vind ik. Dan is er maar een mogelijkheid… opeten voordat het oud wordt

Ik fungeer dus regelmatig als de groene klikobak: alle restjes van de nieuwe recepten worden bij mij neergelegd om te “recyclen”. Ik heb ze tenslotte uitgekozen omdat ze me lekker leken.

De hele week curry

Zo had ik laatst een recept voor een milde groene curry gevonden. Ik ben dol op curry maar eet het bijna nooit. Omdat het mild was, vol met verse groenten, moest het ook wel geschikt zijn voor kinderen. Dit moest mij ook lukken om te maken! Ik ging lekker aan de gang, sneed, nee hakte, de groenten net wat kleiner voor ze en de heerlijke geuren vulden al snel mijn huis. Ik was ervan overtuigd dat ze hun borden leeg zouden eten.

Tijdens het koken proefde ik alvast een beetje en zo kwam ik erachter dat het toch best wel heel erg pittig bleek te zijn! Oeps, beetje verkeerd ingeschat dus. En wij eten eigenlijk nooit pittig. Een paar happen konden er nog wel in, maar een hele portie was echt teveel voor (de darmen van) kinderen die nooit iets pittig eten. Ze hebben het echt geprobeerd maar voor hen was het wel iets te heet. Snel een ander prakkie in elkaar flansen voor ze dus. Dat ging gelukkig goed en ze waren blij met het alternatief. Ik heb uiteindelijk wel gesmuld maar er bleef wel heel erg veel over. Weggooien wilde ik niet, dus maakte ik het graag op. Eindelijk wat anders dan de gebruikelijke Hollandse pot! Dacht ik…

Toch maar weer de Hollandse pot!

Nou dat heb ik geweten. Ik heb daar dus de h-e-l-e w-e-e-k over gedaan. Curry voor lunch, voor avondeten, er kwam geen eind aan! Ik kon geen milde groene curry meer zien! Dat zal voorlopig van het menu wegblijven. Zo ging het ook met een recept van bloemkool ovenschotel, pompoenschotel, bami/nasi met verse groenten, spruitjesstampot ga zo maar door. Als het eenmaal weer op is, ben ik daarna als een kind zo blij om weer “gewoon” sperziebonen, spinazie en broccoli te eten!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock