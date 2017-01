Weerstand bij kinderen verhogen door te werken aan je immuunsysteem

Vanaf het moment dat je ontdekt dat je zwanger bent, ben je er mee bezig. De gezondheid van je kindje. En daar moet je heel wat offers voor brengen. Geen carpaccio, dat lukt nog net, maar negen maanden géén wijn? Dat is voor sommigen onder ons best een opgave, maar hé, je moet er wat voor over hebben, nietwaar dames. Misschien dat een alcoholvrij wijntje op zijn tijd het gemis een beetje verzacht. Gelukkig is het wel degelijk ergens goed voor, al die offers die je als zwangere mama brengt. Al in jouw baarmoeder wordt het immuunsysteem van je kindje opgebouwd. Een belangrijk proces! Want een goede weerstand, daar heeft je kind een leven lang plezier van. Hier lees je alles over wat weerstand nou eigenlijk is. Wil je de weerstand bij kinderen verhogen, lees dan zeker nog even door.

Bestand tegen ziektes door je weerstand

Je weerstand of immuunsysteem zorgt ervoor dat je lichaam bestand is tegen ziektes. Bij peuters, kleuters en jonge kinderen is de weerstand nog niet vol ontwikkeld. Daarom zijn zij vatbaarder voor veel (kinder)ziektes, dan hun ouders. Dat is de reden dat kinderen gevaccineerd worden: door een heel klein beetje van een bepaald virus in te spuiten, komt het lichaam ermee in aanraking en gaat het weerstand opbouwen. Oudere mensen hebben meer levenservaring, ook als het op bacillen en virussen aankomt. Daarom hebben zij meer weerstand opgebouwd.

Van snotteren wordt de weerstand beter

Kinderen hebben dus minder weerstand dan volwassenen. Tenzij je een immuunziekte hebt, komt dat op den duur vanzelf goed. Af en toe snotteren hoort er dus helaas gewoon bij. Sterker nog, de weerstand van je kindje wordt er alleen maar beter van. Toch kan je de weerstand bij kinderen verhogen. En die van jezelf, daar kan je ook aan werken. Zo zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn voor de weerstand van jong én oud.

Werken aan je weerstand

Om je weerstand of je immuunsysteem goed op peil te houden, hoef je geen schrikbarende stappen te ondernemen. Toch is het verstandig om even door te lezen, zeker als je regelmatig grieperig bent, verkouden, of je niet zo fit voelt.

3 belangrijke zaken om je weerstand te behouden:

Slaap

Gezond eten

No stress

Tip #1: Slaap

Heel belangrijk voor een goede weerstand is dat je uitgerust bent. Hoe vermoeider jij en je lichaam zijn, hoe minder energie er is om de strijd tegen virussen, infecties en bacillen aan te gaan. Klinkt logisch, niet? Daarom is extra rust al belangrijk als je denkt dat er een griepje aan zit te komen. Als je eenmaal griep hebt, wordt het een kwestie van uitzieken.

Tip #2: Eet gezond

Al sinds je klein bent, ben je er waarschijnlijk mee doodgegooid: vitamientjes zijn belangrijk. En dat is geen fabeltje: gezonde voeding is belangrijk voor je weerstand. Na het eten van een pannenkoek zit je kind misschien wel vol, maar zijn of haar weerstand heeft er weinig aan.

Regelmatig gezond eten dus, met het hele gezin, en je zult zien dat er op den duur minder zieken zijn. Voor kinderen is vooral vitamine C, uit groenten en fruit, belangrijk voor de weerstand. Ook vitamine A, wat ervoor zorgt dat je witte bloedcellen vormt, is belangrijk voor je weerstand. Door gevarieerd te eten krijg je zoveel mogelijk verschillende voedingsstoffen en vitamines binnen. Nu alleen nog zorgen dat de kinderen aan de spruitjes gaan. Zijn jouw kinderen moeilijke eters en ben je bang dat ze te weinig weerstand opbouwen? Lees dan vooral nog even verder, want we hebben nog tips voor je.

Tip #3: No stress

Op stress is niemand dol, maar wist je dat het ook effect heeft op je weerstand? Misschien herken je het wel: topdrukte op je werk, thuis je handen vol, en net als je het ’t minst kan gebruiken loopt je koorts op. Voldoende me-time en ontspanning zijn dus niet alleen lekker, maar ook essentieel als het om je weerstand gaat.

Weerstand bij kinderen verhogen

Gezonde voeding, genoeg slaap en het vermijden van stress zijn dus goed voor de weerstand. Voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Lopen jouw kinderen regelmatig te snotteren, en wil jij de weerstand verhogen bij kinderen? Dat kan. Zorg er dan in ieder geval voor dat ze gezond en gevarieerd eten. Zijn jouw kinderen lastige eters, dan kan je kiezen voor supplementen die aanvullende voedingsstoffen bevatten. Wil je een goed werkend afweersysteem bevorderen, dan zijn de volgende ingrediënten daarvoor een must:

Vitamine en mineralen, zoals vitamine C, D, A, B6 en E

Omega-3 vetzuren

Antioxidant

Sterke multi-mineralen

Zo is af en toe vette vis dus heel goed voor je weerstand, maar lang niet iedere mini-me hapt regelmatig graag een harinkje weg! Standaard hebben wij zelf dan ook een groente- en fruitla met lekkers wat dagelijks gegeten wordt en daarnaast een aantal extra’s in de winter.

Omega 3

Zo gebruikt onze jongste de tabletten met visolie omdat zij nu eenmaal geen echte visliefhebber is. Zo kan ik (en ook jij) de weerstand bij kinderen verhogen, en zij krijgen gewoon een tabletje wat ook nog eens op smaak gemaakt is. Is zelfs dat nog even slikken, dan kan je de producten voor kinderen vaak door bijvoorbeeld yoghurt heen mengen. Weerstand verhogen bij kinderen? Dat wordt een eitje zo. Daar komt nog eens bij dat visolie ook het functioneren van de hersenen ondersteunt, mits je het in bepaalde hoeveelheden inneemt. En laten onze kinderen dat nu allemaal op school kunnen gebruiken!

Handjes wassen!

Een extra tip als het aankomt op de weerstand bij kinderen verhogen is hygiëne. Iets wat we jou hopelijk niet hoeven uit te leggen, maar jij wel aan je kind! Een hand voor de mond houden tijdens het hoesten, vieze zakdoekjes weggooien en regelmatig de handjes wassen. Hygiëne is heel belangrijk als je wilt voorkomen dat virussen blijven rondzweven.

Kom maar op met die bacteriën!

Hoewel hygiëne heel belangrijk is, is té hygiënisch ook weer niet de bedoeling. Zoals we al zeiden: volwassenen hebben een betere weerstand dan kinderen dankzij het feit dat ze meer levenservaring hebben, ook als het op virussen, infecties en bacteriën aan komt. Die ervaring hebben we niet opgedaan door fris en fruitig op de bank te zitten!

Wil jij de weerstand bij kinderen verhogen? Dan is blootstelling aan al die dingen nou juist heel belangrijk, om er weerstand tegen op te bouwen. Dus laat je baby gerust af en toe aan je vinger sabbelen, neem een hond, en stuur de kinderen ook tijdens een storm gewoon naar buiten voor een frisse neus. Worden zij, en hun weerstand, hard van!

Weerstand in de winter

Waarom is er in de winter eigenlijk meer aandacht voor je weerstand? Eigenlijk is dat heel simpel, want in de winter is het voor een virus eenvoudiger om aan de bak te komen. Virussen overleven namelijk langer in de kou dan in de hitte. Daarnaast zitten we in de winter meer hutje mutje dan in de zomer, waardoor je sneller virussen overdraagt aan een ander, of oploopt! En als laatste functioneert ook het slijmvlies van je luchtwegen minder goed in de kou en door de droge lucht waardoor je luchtwegen vatbaarder zijn voor de virussen.

De R in de maand

Al met al is het niet voor niets zo dat ze roepen om extra vitamines als de R in de maand zit. Toch heeft bijvoorbeeld heel veel vitamine C slikken geen extra nut. Je lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid vitamine C behouden namelijk, de rest plas je weer uit. Eet je gezond genoeg? Dan heb je al voldoende vitamine C binnen. Toch hebben veel mensen de neiging om met de R in de maand ook daadwerkelijk wat extra vitamines te nemen. Dat doen ze voor zichzelf, maar meer nog voor de kinderen of de ouderen.

Heb je ergens twijfels over? Raadpleeg dan altijd je arts voordat je op eigen houtje verder gaat, of kijk bijvoorbeeld op de huisartsensite of daar je vragen al beantwoord worden.

Schoolziek?

Naast voeding zijn ook voldoende slaap én zo weinig mogelijk stress dus belangrijke factoren. Wil jij de weerstand bij kinderen verhogen omdat ze zo vaak ziek zijn? Klagen ze over buikpijn op schooldagen? Dan kan het zomaar zo zijn dat er een onderliggende oorzaak is die niets met echt ziek zijn of weerstand te maken heeft. Met je kind praten over emoties is dan ook heel belangrijk. Stress heeft niet alleen bij grote mensen, maar ook bij kinderen een groot effect op hun gezondheid. Die buikpijn hoeft echt geen smoesje te zijn: heb jij nooit spontaan buikkrampen gekregen ten tijde van stress? En stress en kinderen, da´s toch geen combinatie?

