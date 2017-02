Zakgeld, vanaf welke leeftijd geef je dat en hoeveel geef je dan?

Kinderen vinden het leuk om zakgeld te krijgen en ‘zelluf’ met hun kapitaaltje om te gaan. Dat dit niet alleen leuk voor ze is, maar ook leerzaam is een hele fijne bijkomstigheid want door het krijgen van zakgeld, wordt het financiële besef bij kinderen bevorderd. Kinderen die op jonge leeftijd al zakgeld krijgen, kunnen vaak beter de waarde van geld inschatten. Ze weten vaak wat sparen is en kunnen beter de verleiding van reclames weerstaan. Allemaal voordelen waar ze later alleen maar profijt van hebben en waardoor er een kleinere kans is dat er zich financiële problemen aandienen.

Tenminste… zo luidt de theorie. En deze theorie zal echt wel op waarheid berusten hoor, maar ergens weten wij die theorie hier nog niet helemaal waar te maken! Wij zijn al op heel jonge leeftijd gestart met het geven van zakgeld, maar om nou te zeggen dat onze kinderen met geld om kunnen gaan… uhhhh… NEE!

Wanneer start je met zakgeld ?

Er wordt geadviseerd om rond de 6 jaar te starten met het geven van zakgeld maar in de praktijk zie je dat het ene kind al vanaf 4 jaar zakgeld krijgt en het andere kind pas wanneer het 8 is. Wat belangrijk is, is dat je kind de verschillende munten enigszins kan herkennen en een beetje kan tellen. Uiteraard kan het echt geen kwaad om een jong kind af en toe een muntje in zijn spaarpot te laten stoppen. Dit is een hele goede manier om uit te leggen wat de munt waard is en je kan natuurlijk ook helpen met tellen, nietwaar?

Waarschijnlijk zal het zakgeld in het begin vooral uitgegeven worden en dit is prima. Zo leert een kind dat geld ook op kan raken. Let er wel op dat je tussendoor geen extraatjes geeft want dan verliest het zakgeld weer zijn waarde. En daar zit hem de crux , want hier gaat het vaak fout. Vaak zie je dat als kinderen wat ouder zijn, ongeveer vanaf een jaar of 7, ze steeds meer gaan sparen. Alhoewel het ene kind dat beter kan dan het andere.

Lees ook: kinderen leren omgaan met geld

Hoe ga je het beste om met zakgeld ?

Geef je kind zijn zakgeld wekelijks op een vaste dag. De zondag is hier ideaal voor aangezien de verleiding voor kinderen groot is om hun geld gelijk uit te geven. Omdat op veel plaatsen op zondag de winkels (meestal) niet open zijn, verplicht het je kind om minimaal één dag over zijn uitgaven na te denken. Verbind ook geen voorwaarden aan het geven van zakgeld, zoals het doen van klusjes of de kamer opruimen, en zorg ervoor dat je het niet vergeet.

Dat laatste is bij ons wel een dingetje dus wij hebben besloten om wekelijks automatisch te sparen door het over te maken. Dat lijkt heel handig, maar inmiddels leert de ervaring dat ze hier niets van leren. Ja, het sparen gaat beter omdat ze niet met het geld geconfronteerd worden, maar het zegt ze nu ook niets. Dus…

Zoek je wat hulp bij het zakgeld geven, of wil je ze gewoon wat wijzer maken hierin, check dan deze boeken en dit spel eens!

Doorzichtige spaarpot die open kan

Geef je kind een spaarpot die hij of zij zelf open kan maken en die het liefst doorzichtig is. Het daadwerkelijk zien en kunnen tellen van het vergaarde kapitaal en hoe dit toeneemt, stimuleert het sparen. Laat je kind in het begin niet te lang sparen, liever een paar weken dan maanden. Door sparen leert je kind dat grotere aankopen haalbaar zijn maar hij overziet een hele lange termijn nog niet. Door lang te laten sparen, verliest je kind het doel van sparen uit het oog wat nadelig kan zijn. Regel is hier wel: hoe ouder ze zijn, hoe beter ze dat begrijpen.

Meer verantwoordelijkheid met zakgeld…

Vanaf een jaar of 11 kan je ervoor kiezen om een betaalrekening voor je kind te openen die hij zelf beheert. Hierop kan dan maandelijks het zakgeld, en in de toekomst eventueel kleedgeld, overgemaakt worden. Let er wel op dat er tussentijds niets overgemaakt wordt, ook al vraagt je kind hierom. Ook weer om het sparen als leerproces niet te verstoren.

Meer regels en duidelijkheid

Dit is ook het moment om wat meer regels vast te leggen. Spreek duidelijk af wat je kind allemaal van zijn geld moet betalen en kijk na een bepaalde periode hoe het gaat. Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken dat hij kadootjes van zijn eigen rekening betaalt. Of de lunch op de middelbare school. Daarnaast is het verstandig om regelmatig samen naar het saldo en de uitgaven van je kind te kijken. Dit is voor je kind een extra stimulans om meer bezig te zijn met zijn uitgaven en inkomsten en het zorgt er gelijk voor dat je niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

Hoeveel zakgeld geef je?

Als laatste rest natuurlijk nog de vraag hoeveel zakgeld je dan moet geven. Hieronder vind je een lijstje met richtlijnen van het gemiddelde bedrag dat kinderen van een bepaalde leeftijd per week krijgen (bron: NIBUD)

Jonge kinderen

Leeftijd gemiddelde zakgeld per week

6 jaar ongeveer 1,00

7 jaar ongeveer 1,00

8 jaar tussen 1,00 en 1,50

9 jaar tussen 1,20 en 2,00

10 jaar tussen 1,75 en 2,00

11 jaar tussen 2,00 en 2,50

Wat voor jonge kinderen misschien ook nog meespeelt is of ze al een oudere broer of zus hebben. Bij ons merk ik dat we bij de jongste iets sneller stijgen in het zakgeld dan we bij de oudste hebben gedaan. Want laten we eerlijk zijn… hoelang moet zo’n kleintje sparen als ze maar 0,50 cent of een euro krijgen .

Vanaf middelbare school

Vanaf de middelbare school kan je onderstaande als gemiddelde bedrag zien, maar dat hangt wel af van wat je kind er allemaal van moet doen.

Leeftijd gemiddelde zakgeld per week

12 jaar tussen 2,30 en 5,00

13 jaar tussen 2,50 en 5,00

14 jaar tussen 3,50 en 6,00

15 jaar tussen 3,50 en 7,00

16 jaar tussen 4,75 en 8,00

17 jaar tussen 4,75 en 8,50

18 jaar tussen 5,00 en 12,00

Bovenstaande tabel is een goede leidraad maar uiteraard niet zaligmakend. Factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het zakgeld zijn onder meer je eigen inkomen en wat er van het zakgeld allemaal betaald gaat worden.

Ga je al eerder afspraken maken over meer zaken die je kind zelf dient te betalen dan kan je de bedragen in onderstaande tabel als leidraad aanhouden:

Leeftijd gemiddelde zakgeld per week

12 jaar tussen 15,00 en 20,00

13 jaar tussen 15,00 en 20,00

14 jaar tussen 18,00 en 20,00

15 jaar tussen 20,00 en 22,00

16 jaar tussen 20,00 en 25,00

17 jaar tussen 22,00 en 26,00

18 jaar tussen 25,00 en 30,00

Wat doen de ouders in je omgeving?

Verder is het ook prettig om te weten wat ouders in je directe omgeving aan zakgeld geven want vooral in de laatste klassen van de basisschool en tijdens de middelbare school hoor je veelvuldig dat andere kinderen meer krijgen. Dit blijkt vaak wel mee te vallen, dus laat je niet gek maken!

Hoe zitten jullie met het zakgeld bij je kind? Ligt het een beetje in lijn met wat we hier in de tabellen laten zien of zijn er grote afwijkingen? En waar zijn die afwijkingen dan op gebaseerd?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock