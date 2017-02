In ons gezin houden we van lego. Mijn man en ik hebben ‘kijklego’ en Ilse heeft ‘speellego’…en Lilian is nog te klein voor haar eigen lego, maar kijkt graag. Duplo heeft ze trouwens wel, ze is dol op haar duplo-eendje. Het leek ons dan ook meer dan logisch om gezellig naar Legoland in Billund, Denemarken op vakantie te gaan. Het is wel een hele rit, maar dat is het dan ook meer dan waard. Maar hoe gaan ze daar om met moeders die borstvoeding geven?

Op vakantie in Denemarken borstvoeding geven

Ik was wel wat zenuwachtig. Ik geef namelijk enkel borstvoeding, omdat de kleine meid niet snapt hoe een flesje werkt. Hoe zouden de Denen omgaan met borstvoedende mama’s in het openbaar? Zou ik wel de ruimte hebben om borstvoeding te geven? Mijn man verzekerde mij dat ons huisje dichtbij was en als het echt nodig was, ik in ieder geval nog daar naartoe zou kunnen lopen. Niet erg gezellig natuurlijk, maar ik had dus een noodplan en dat was wel een fijn gevoel voor het borstvoeding geven.

Op en top kindvriendelijk in Legoland

We sliepen dus in een huisje. Dat is wel zo praktisch, want dan heb je niet echt directe buren en je hebt je eigen douche en keuken. De huisjes zijn op loopafstand van Legoland, dus we hoefden niet lastig te doen met parkeren. We pakten gewoon de kinderwagen in en dan konden we gelijk gaan met die banaan.

Legoland is echt ontzettend kindvriendelijk, ook voor baby’s! Al is dat eigenlijk meer moedervriendelijk. Ze hebben er namelijk een ‘Baby care center’. Dat is een gebouw wat speciaal is ingericht om voor je allerkleinste te kunnen zorgen. Zo staan er comfortabele stoelen om je kind in te kunnen voeden (ofwel borstvoeding geven dan wel flesvoeding). Er staan kinderstoelen om de kleine mini-jij in te kunnen zetten om ze een hapje te geven. Er is zelfs een magnetron en een waterkoker om je voeding goed te kunnen prepareren. Maar we zijn er verbazingwekkend genoeg nog niet.

Er zijn ook hele nette aankleedkussens met daarbij alle ruimte om spulletjes neer te leggen buiten het bereik van je kind. Naast de aankleedkussens zijn er zelfs doosjes met billendoekjes die je gewoon mag gebruiken. En als klap op de vuurpijl staat er een kast met daarin allemaal luiers; netjes gesorteerd op maat, gratis!!! De ‘Baby care center’ is eigenlijk een ‘Mommy heaven’.

Ook de huisjes in Lalandia zijn fantastisch

Zo ’n ruimte is er niet alleen in Legoland. Bij de huisjes heb je Lalandia; het paradijs voor het hele gezin. Je kunt er zwemmen, bowlen, midgetgolfen, spelen, schaatsen, klimmen, eten en nog veel meer. Je kunt je er als gezin makkelijk een week vermaken zonder je ook maar een seconde te vervelen. Dat is erg handig, want in het huisje is niet veel ruimte om relaxed te zitten en je te vermaken.

Ook hier in Lalandia heb je weer zo’n ruimte, ‘Baby lounge’ heet het hier. Wederom is deze ruimte van alle ‘mama-gemakken’ voorzien: stoelen, bank, tafeltjes, aankleedkussens, magnetron en waterkoker. Binnen Lalandia zijn er best veel verschillende geluiden die het wat onrustig maken. Zo’n ruimte is dan erg fijn om je met je kleintje terug te kunnen trekken voor het geven van borstvoeding of de fles. Al hoor je de omgeving nog wel in deze ruimte, de geluiden zijn er een stuk minder aanwezig en alle flikkerende lampjes zijn er helemaal niet. Dat op zich geeft al een stuk extra rust.

Restaurants en borstvoeding geven

Maar ook in de restaurants van Legoland en Lalandia werd er door de Denen niet opgekeken wanneer ik aan tafel moest voeden, een serveerster keek zelfs vertederd. Het waren juist de Nederlanders die keken en het niet konden laten om er luid genoeg aan tafel over te praten.

Mijn zenuwen over hoe de Denen met borstvoedende mama’s om zouden gaan, waren dus absoluut onnodig. Wat was het toch heerlijk om met het gezin op vakantie te gaan in Lalandia & Legoland. Ik heb dan ook maar een conclusie: Op vakantie gaan en borstvoeding geven is in Denemarken werkelijk een vakantie.

Hebben jullie soortgelijke ervaringen met het geven van borstvoeding in Denemarken (of andere landen) ?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock