Jaaa, hij of zij heeft je eindelijk ten huwelijk gevraagd. Ervan uitgaande dat je blij bent met het huwelijksaanzoek en ‘JA’ hebt gezegd wil ik je toch graag even bijpraten over het stresslevel van jullie huwelijksdag ‘to be’ en de aanlooptijd ervan. Want hé, een bruiloft plannen is geen kattepis, dat blijkt wel uit de film The Weddingplanner!

Nog niet gezien? Dan stel ik voor dat je een avondje met je vriendinnen plant en samen even geniet van Jennifer Lopez en (vooral) Matthew McConaughey.

Maar nu… alles moet nog geregeld worden voor de mooiste dag van jullie leven! De vraag is alleen waar te beginnen? Allereerst is het zaak dat je probeert een beetje overeenstemming te krijgen met je partner in crime. Denken jullie allebei hetzelfde over een aanstaande bruiloft, of heeft hij (zij) heel andere ideeën?

Je bruiloft plannen? Wat komt daar allemaal bij kijken?

Ik kan je wel vertellen dat wij nogal van mening verschilden over een bruiloft en hoe deze gepland moest gaan worden. Ik wilde zelf eigenlijk helemaal geen bruiloft plannen, maar gewoon lekker een hapje eten met familie. Frank zou echter Frank niet zijn als hij er geen echt feestje van kon maken. Dat was dus onze eerste struggle, maar we zijn er goed doorheen gekomen ;). We hebben uiteindelijk de gulden middenweg gevonden om onze bruiloft te plannen. Lopend naar het gemeentehuis, om 17.00 aan de Champagne in onze achtertuin, om 17.30 aan de paëlla bereid door een vriend die kok is en de hele avond door hapjes en drankjes. Eindigend met een zwembad scène waar nu nog iedereen het over heeft!

Afijn, dat was die van mij, nu nog jouw bruiloft plannen!

Checklist voor het plannen van je huwelijksdag

Daarom hier een handige checklist om er zeker van te zijn dat jullie niks vergeten en dat jullie op de dag zelf volop kunnen genieten van elkaar, samen met jullie familie en vrienden.

Wanneer is de grote dag? Trouwdatum bepalen

Zolang jullie niet weten wanneer jullie willen trouwen kan er niet veel gebeuren. Lekker veilig natuurlijk, maar stap nummer 1 moet toch genomen worden. Bepaal dus samen wanneer jullie elkaar het jawoord gaan geven. Wil je lekker weer? Of moet het een specifieke datum worden omdat je daar herinneringen aan hebt? Heb je haast, of heb je alle tijd? Pick that date!

Wat mag jullie droombruiloft kosten?

Tja, best een legitieme vraag natuurlijk. Het budget. Hoe groot is jullie budget en hoe willen jullie dit budget verdelen? Belangrijk bij je bruiloft plannen is dat jullie dit duidelijk van tevoren met elkaar bespreken. Desnoods hou je een soort van budgetboekje bij, zodat je precies weet hoe of wat. Je wilt namelijk géén onenigheid krijgen over geld… dat doet iedere relatie de das om!

Wie is aanwezig op jullie bruiloft? En wie niet?



Het kan soms een hele opgave zijn om te beslissen wie je wel of niet wil uitnodigen voor jullie speciale dag. Dat was dus bij ons ook zo’n dingetje. En waar nodigen jullie de mensen dan voor uit? Zowel voor de ceremonie als het feest of alleen het feest?

Praat samen over de mogelijkheden, maar ook over die ene lastige tante die pissed wordt als je haar niet uitnodigt. Geen probleem als je ze er niet bij wil hebben, maar zorg er wel voor dat je hier samen achterstaat en dat ook eventueel ouders/schoonouders weten waarom dit zo is. Je hoeft je niet te verdedigen, maar het is wel fijn als zij op de hoogte zijn, al is het maar omdat zij waarschijnlijk de volle laag gaan krijgen van die tante .

Wat wordt de trouwlocatie?

Een van de belangrijkste beslissingen: wat wordt de trouwlocatie? Er zijn talloze locaties waaruit je kunt kiezen waarvan jullie misschien niet eens wisten dat je er kán trouwen omdat ze voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Begin op tijd met oriënteren en vraag verschillende offertes op. Zeker als je rekening te houden hebt met een bepaald budget, want de prijzen kunnen uiteraard nogal verschillen! Aangezien wij besloten hebben om geen onderscheid te maken in de personen die we uitnodigden hebben wij concessies gedaan in de trouwlocatie… wij hebben onze tuin opgeofferd. Denk jij daar ook over? Vergeet dan niet dat je de dag erop een hoop troep op te ruimen hebt , dat is een groot voordeel van een locatie ergens anders. Zo maakt iedereen zijn eigen keuzes.

Getuigen en eventueel een ceremoniemeester?

Alles zelf in de hand houden of vinden jullie het ook fijn als anderen jullie helpen bij de planning en op de dag zelf? In het laatste geval is het handig om na te denken over bijvoorbeeld een ceremoniemeester. Wie kan volgens jullie deze taak het beste op zich nemen? En -niet geheel onbelangrijk- wil die persoon dat ook graag voor jullie doen? Bij een trouwdag horen ook getuigen natuurlijk, wie gaan deze bijzondere taak voor jullie vervullen?

Hoe ziet jullie trouwkleding eruit en hoe zit het met de trouwringen?



Wel of geen trouwringen en hoe komen ze er dan uit te zien? Ga je voor geelgoud, witgoud of juist voor iets heel anders? En wil je iets in de ringen laten graveren? Allemaal leuke zaken om over na te denken. En natuurlijk de trouwkleding: wat wordt de dresscode? Iets traditioneels of juist anders dan anders? Ga jij voor wit of ga je -net als ik- voor iets heel anders?

Ik durf het bijna niet te zeggen… maar ik vond mijn jurk in de éerste winkel waar ik naartoe ging met mijn moeder. En bijpassende schoenen in de winkel ernaast! Bizar toch? Daarnaast was mijn eerste foto in de bruidsjurk dat ik mijn huis aan het stofzuigen was. Hoe vind je die .

Wij hebben trouwens de trouwringen door Luc laten geven. So cute! Zo’n klein mannetje (dik 2 jaar oud) die met een kettinkje om zijn nek de trouwringen komt aangeven.

Trouwdocumenten en ondertrouw…

Naast de bovengenoemde zaken zijn er ook minder romantische/leuke zaken die niet vergeten mogen worden, zoals in ondertrouw gaan én het verzamelen van de nodige documenten om te kunnen trouwen.

Nu hóór ik je denken… ondertrouw? Ja ondertrouw! Zo heeft de gemeente de tijd om te beoordelen of dat jullie wel écht mogen trouwen samen . Een check op leeftijd, of je geen familie bent van elkaar etcetera.

Ga je de gasten ook nog uitnodigen?

Je hebt samen bepaalt wie er wel, en wie er niet uitgenodigd wordt. Dat is duidelijk, maar nu nog uitnodigen natuurlijk. Doe dit enigszins op tijd, zodat je gasten ook de kans hebben om hun agenda eventueel vrij te maken, mochten ze al iets op de planning hebben staan. Dus niet twee weken van te voren aan komen kakken met je uitnodiging, ok ? Denk daarnaast ook nog even na over hoe je je gasten gaat uitnodigen. Ga je voor een traditioneel kaartje? Of voor bijvoorbeeld een toffe spontane video die je opneemt en rond stuurt, ook leuk!

Hoe gaan jullie naar de trouwlocatie?

Ga voor een vervoersmiddel dat past bij jullie stijl. Dat kan bijvoorbeeld een limo zijn, een sportauto, maar misschien ook wel een tuk tuk. Of gewoon lopend, zoals wij dat deden, maar hou dan wel je schoenen in de gaten hè . Kies datgene waar jullie je fijn bij voelen.

Music maestro!



Jullie hebben vast wel een liedje dat heel speciaal is voor jullie. Niet? Dan wordt het tijd om hier over na te denken, want buiten het feit dat je dat op de avond van je bruiloft zelf waarschijnlijk graag wil horen, wordt er ook vaak op de trouwlocatie bij de plechtigheid muziek gedraaid. Wel zo mooi als dat muziek is die je zelf hebt uitgekozen omdat het voor jullie bijzonder is. Within Temptation was het bij ons! En ik mag dan niet zo’n romanticus zijn… bij deze muziek krijg ik altijd een brok in mijn keel!

Wil je op de avond zelf een dj of liever een band? Afhankelijk van je keuze zal je ook je budget aan moeten spreken, let hierop!

Food and drinks for everyone



Vergis je niet… ook dit is een onderwerp om over na te denken. Wel of geen bruidstaart? En als je een receptie hebt… wat wordt daar dan geserveerd? Misschien ga je nog wel met een besloten clubje dineren na de receptie, dan zal je misschien ook over het menu moeten nadenken.

En dan de avond nog. Een biertje, een wijntje en de nodige versnaperingen. Ga je voor lekker op zijn hollands met een bitterballetje en een broodje kaas op het eind? Of heb je -net als ons- het geluk dat een van je vrienden kok is? Omdat wij bij de bruiloft plannen voor de rest rustig aan deden hadden we een flink budget over om te spenderen aan het eten en drinken. Bij ons was dan ook iedereen van het begin tot het eind aanwezig! Drinks and food for everyone .

Wel of geen trouwboeket? En hoe zit het met de decoratie?



De aankleding van de trouwlocatie is niet geheel onbelangrijk. Het is immers een feestje. Check van tevoren of de trouwlocatie hierin iets kan betekenen en of het bijvoorbeeld in de prijs inbegrepen zit of dat jullie hier zelf voor moeten zorgen. En misschien wil je als bruid ook wel een mooi boeket. Kies pas een boeket als je je trouwkleding hebt geregeld, zo weet je dat het geheel mooi bij elkaar past. Maar doe wat voor jou goed voelt, niet wat een ander belangrijk vindt. Geen boeket (net als ik) ? Ook prima!

Hoe ga je de bruiloft vastleggen?

Uiteraard is het leuk om herinneringen vast te leggen voor later. Ga je een traditionele bruiloft plannen dan kies je waarschijnlijk voor een fototgraaf. Vraag dan in ieder geval naar zijn portfolio zodat je kan zien wat voor werk hij levert. Maar er zijn uiteraard ook andere leuke dingen om te doen dan de ‘standaard’ fotograaf. Zo hebben wij een aantal van onze vrienden gevraagd wat vast te leggen tijdens de plechtigheid en hadden we op de statafels in onze tuin allemaal camera’s liggen. Iedereen maakt de hele avond door kiekjes, super spontaan! Dit paste precies bij de bruiloft die ik in mijn hoofd had. Leuke stukjes film maken… dat is wat ik nu zou doen denk ik, als ik het nog over mocht doen.

Waar gaat de huwelijksreis heen?

Zo, het feest is voorbij, nu lekker bijkomen en nagenieten. Of eerst de zooi opruimen als je het feest thuis hebt gehouden . Een huwelijksreis is de uitgelezen kans om een mooie start te maken samen. Regel alles ruim van tevoren zodat je alleen nog maar je spullen hoeft te pakken en direct heerlijk kan vertrekken naar de bestemming van je keuze.

Ga je de dag na je bruiloft? Hou dan je partner in de gaten op de avond van de bruiloft. Wij hadden het zo gezellig dat ik de hele dag ná de bruiloft zijn maaginhoud door het hele huis kon opruimen. Die dag vertrekken zat er dus niet in .

Hebben jullie de gasten wel bedankt?

Je kan natuurlijk je gasten bedanken door iets liefs of moois mee te geven ter herinnering. Dat is zoals het vroeger ging en nu ook nog regelmatig. Persoonlijk heb ik daar niet zoveel mee, ik denk dan ook dat deze bedankjes nogal vaak in de prullenbak verdwijnen, denk je niet? Tenzij je het heel origineel maakt!

Tip: psssttt… ben je nog niet ten huwelijk gevraagd? Doe dan je voordeel met de 10 hotspots voor een huwelijksaanzoek! Lees ook: 10 hotspots voor een huwelijksaanzoek

Ik zeg… geniet van het plannen van jullie bruiloft, want voor je het weet ben je bezig met het plannen van kinderfeestjes waar je U tegen zegt en zoek je geen trouwlokatie maar juist een lokaties voor een kinderfeestje omdat je al dat klein grut niet in je huis kwijt kan!