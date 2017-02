Valentijnsdag, we kunnen het er niet genoeg over hebben. Ook al weet iedereen die mij inmiddels wat langer kent ook wel dat ik geen mega romanticus ben… ik ben best in voor een geintje . Voor Valentijnsdag zal je mij dan ook geen i-love-you kaartje zien versturen waar de kwijl vanaf druipt. Nee hoor, doe mij maar gewoon wat lekker luchtig sarcasme. Haha, nou ja, ieder zijn ding natuurlijk. Ik ben uiteraard even op zoek gegaan naar de – wat mij betreft- leukste Valentijnskaarten die online te vinden zijn. Gegarandeerd goed voor een glimlach!

We hebben de leukste Valentijnskaarten voor je op een rijtje gezet. De kaarten hebben we gevonden op Etsy.com, Greetz en Muller Wenskaarten, en als je verder zoekt kan je vast nog veel meer leuks vinden!

De leukste valentijnskaarten voor een smile

Ik heb de hele grove kaarten er tussenuit gelaten. Wel goed voor een glimlach overigens, maar toch net geen kaarten die ik dan zelf weer zou willen versturen . Voor mij zijn de leukste valentijnskaarten diegene die -zonder grof te zijn- een goed gevoel achterlaten. Een beetje zoals je bij comediants ook hebt. De hele grove zijn best grappig natuurlijk, maar de échte waardering die krijgt de comediant die scherp is en op het randje balanceert maar er zeker niet overheen gaat. Die verdient het!

We hebben trouwens ook nog een leuke winactie voor je, kan je gelijk het verhaal over Valentijnsdag lezen.

Geinig, maar subtiel

Klik op de kaart als je wilt weten waar je hem kan vinden online!

Tja, de valentijnskaart hierboven behoeft geen uitleg denk ik zo . Geschikt voor zo’n beetje iedere vrouw om te versturen.

Hahaha, hoevaak we hier al een discussie over gehad hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of meer van jullie hier last van hebben, of zijn jullie uit hetzelfde hout gesneden voor wat betreft het inruimen van de vaatwasser? Wij niet!

Kijk, dat RUMAG sterk is in zijn teksten… dat weten we allemaal, maar deze is welheel erg raak wat mij betreft. Alhoewel ik het lachen nóg belangrijker vind dan de seks, want eerlijk is eerlijk, samen lol hebben is f*****g fantastisch toch?

Ik geef toe… het is geen Valentijnskaart maar een onderzetter. Maar wel briljant! Ik zeg: schrijf er wat leuks achterop en stuur hem in een envelop, past toch ook gewoon!

Je snapt hem al… de naam Ronald is te vervangen en te personaliseren. Is dat een leuke valentijnskaart of niet ? Een echte opsteker voor jezelf in ieder geval!

Niet voor ons van toepassing want wij hebben elkaar ‘gewoon’ op het werk ontmoet. Maar hé, het kan natuurlijk zomaar kloppen in deze tijd!

Hihi, deze is alleen al leuk omdat ik denk dat hij de betekenis van ‘Knobhead’ op moet zoeken .

Ach… gewoon duidelijk toch?

En nog een paar…

Kijk, deze spreekt voor zich toch? Misschien niet geschikt voor een hele grote glimlach, maar wel heel erg waar.

Hèhèhè, deze stuur ik maar niet, ook al staat hij in mijn top 3 . Ik ben bang dat de man hier er de lol wel van in ziet maar zich tegelijk afvraagt hoe dit nu eigenlijk zit.

Voor de stille hint .

Van de leukste Valentijnskaarten vind ik ook deze weer fantastisch verzonnen. Creatieve geesten zijn het, al die ontwerpers van deze mooie kaarten.

Wat doe jij? Ga je een leuk kaartje sturen naar je lief voor Valentijn, en zit er dan eentje voor je bij? Of laat je het hele Valentijn gewoon aan je voorbij gaan?

Ben je meer van het knutselen voor Valentijn, dan hebben we ook hier erg leuke ideeën voor je verzameld.