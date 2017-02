Shoppen, eten, drinken en vriendinnen. Bestaat er voor ons vrouwen een betere combi? Waarschijnlijk niet . Daarom willen wij je nu alvast wijzen op hét feel good event van 2017. Dus waarschuw je vriendinnen maar vast… Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar afspreken met een stelletje drukke vrouwen valt niet altijd mee. Dus save die date: op 25 en 26 maart is alweer de derde editie van Feel Good Event “Feel Good & Shop”. En zeg nou zelf: wie krijgt er nou geen goed gevoel van shoppen.

Feel good & Shop (madness)

Op 25 en 26 maart 2017 is het weer tijd voor de derde editie van dit heerlijke feel good event. Een dagje uit dat helemaal in het teken staat van eten, drinken en shoppen. Veel meer heb ik niet nodig in het leven hoor. Extra tof: aan het event doen meer dan 120 webshops en foodtrucks mee uit Nederland én België. Heel veel winkels die je normaal gesproken alleen online kan bezoeken dus. En waar je nu gewoon met je vriendinnen tussen de kramen kan doorslenteren, lekker met de lente in je bol. We like! Je vindt er de laatste trends en leuke workshops. Word je moe of dorstig van al dat shoppen (het blijft topsport), dan plof je toch gewoon neer op het foodplein?

Je shopt bij dit feel good event alles op het gebied van fashion, beauty, sieraden, stationery, diy, travel, lifestyle en food. Een hele gezellige markt dus, maar dan vind je er geen vis of bloemen maar uitsluitend héél veel hippe spulletjes! Wil je weten welke stands je er allemaal kan vinden? Er staan er al heel wat vermeld op de site van het Feel Good & Shop event.

Feel good event info

Dit leuke feel good event wordt gehouden in Veghel, Brabant. Eindelijk een top event in het gezellige Brabantse land. Bij de Noordkade nog wel, een hartstikke leuk en vooruitstrevend industrieterrein waar steeds meer georganiseerd wordt. Prik vast een van de 2 dagen en zet hem niet alleen bij jezelf, maar ook bij al je favoriete shopvriendinnen in de agenda. Voor mij is het een thuiswedstrijd, jeej!

De deuren zijn geopend van 10:00 tot 18:00, dus jullie kunnen je de hele dag uitleven. Tickets voor het feel good event scoor je hier. Op de dag zelf kan je ook tickets kopen bij de kassa. Dan zijn ze wel iets duurder, dus als je slim bent bestel je ze nu al… hou je meteen wat extra budget over voor je dagje shoppen. Wij mogen ook twee vrijkaarten weggeven. Interesse? Lees dan hieronder hoe je die in de wacht sleept!

Winnen?