Fifty shades Darker, wat dat doet met vrouwen in een bioscoop

Met een 6-tal dames bezocht ik, net als half -vooral vrouwelijk- Nederland, de lang verwachte nieuwe Fifty shades Darker. Laat ik er maar meteen voor uitkomen. Ik heb de boeken niet gelezen, het leek me een nogal uit het verband getrokken hype. Daarbij was ik niet echt heel erg onder de indruk van deel 1, Fifty shades of Grey. Tel daarbij de vele negatieve recensies op die Fifty shades Darker teweeg bracht en je snapt het… mijn verwachting van deel 2 was dan ook niet hoog.

Fifty shades Darker, vol zinderende sex

Maar oeee la laaaaa!!! Ik ben echt om hoor! Waar ik het eerste deel nogal saai en flauw vond, met een anti climax eind (de enige die een climax bereikte was Mr. Grey himself), vind ik Darker echt ‘steaming hot’! Waar ik eerst Mr. Grey niet altijd even aantrekkelijk vond, dacht ik nu vrijwel de hele film: jaaaaaa!!! Dat komt, denk ik, omdat het ditmaal niet draaide om wat híj wilde, maar juist om wat Anastasia wilde.

De vrouwen in de zaal zwijmelden, net als ik, weg bij zo’n lekkere vent die je verwent op elke mogelijke manier. En donkere geheimen trekken aan. Een soort foute mannen syndroom wat iedere vrouw wel herkent. Verdrinken in de romantiek en hete sex.

Erotische spanning met een verhaal

Natuurlijk zijn er scenes in Fifty shades Darker waarvan ik denk: duh! Iets met lippenstift en het onopvallend uit een slipje kruipen in een vol restaurant. Zal er bij mij iets minder charmant uitzien, misschien zelfs wel een beetje à la Bridget Jones.

Ik denk ook niet dat ik binnen een uur volledig en in alle vertrouwen zou gaan voor een self-proclamed sadist die een lijst van onderdanen die op zijn moeder lijken in zijn la heeft zitten.

Maar laten we eerlijk zijn (zonder teveel te verklappen voor degene die ‘m nog moeten zien). Niets mis met een subtiel billenkoekje als voorspel met een mega sexy multimiljonair of een liftritje met een heel andere dimensie. De zinderende kinky sex, een man die je beschermt, jou wil, in every way. Welke vrouw wil dat nu niet?! Een beetje fantaseren mag, en daar helpt zo’n film aardig goed bij! Daarbij zit er nu meer een verhaallijn in met niet alleen veel meer en betere erotische spanning, maar ook andere spannende momenten. Aanrader dus dames!!

En nu? Back to real life en een jaar lang wachten op deel 3: 50 shades Freed. Can’t wait!!

Ben erg nieuwsgierig naar het vervolg! En ook naar die ballen trouwens….

