Foute kersttrui anno 2016: wel warm, maar ook hot?

De foute kersttrui: een trend waar we al een paar jaar niet meer omheen kunnen. Al vanaf het moment dat Bridget Jones haar intrede deed op de tv met ‘haar dairy’ is er geen ontkomen meer aan. Ieder jaar weer worden we in meer of mindere mate geconfronteerd met die krengen. You love them or you hate them. Ons modegevoelige hartje gaat er in ieder geval niet sneller van kloppen, maar grappig zijn ze wel.

Foute kersttrui besmetting

Wat wil het geval? Als je maar lang genoeg ergens mee geconfronteerd wordt dan ga je er vanzelf aan wennen. De afgelopen jaren heb ik mijn afgrijzen niet onder stoelen of banken gestoken voor deze gebreide gedrochten . Toch begin zelfs ik langzaam te wennen. Zit hier soms een steekje los? Het voelt als een verboden vrucht, ik weet dat het eigenlijk niet kan, maar ik wil het zooooo graag!

tip: ga in je mooie trui nog even lekker kerstkoekjes bakken!

Niet in glitter, pracht en praal te verschijnen aan het kerstdiner, maar in een lekkere warme comfy sweater. De little black dress blijft in de kast. In plaats daarvan hul ik me in een foute kersttrui. Rudolf the rednose raindeer, snow, balls… Het kan me niet verrekken wat er op staat, als het maar fout is . Dit is wat wij gescoord hebben voor de kerst.

Hoe fouter, hoe beter

Wij zijn op zoek gegaan naar de perfecte foute kersttrui. Ik heb al een aantal exemplaren gespot en ben natuurlijk benieuwd naar wat jij ervan vindt! Kan het jou niet fout genoeg, of ga je toch voor een variant die het daglicht nog enigszins kan verdragen? ;) De prijzen van de foute kersttrui lopen trouwens uiteen van € 9,95 tot een € 99,95, dus er is voor ieder wat wils. Ik hou me dit jaar maar bij een goedkope variant, want ik vraag me af of ik er volgend jaar nog blij mee ben, dus ik wil voor een klein bedragje klaar zijn.

Foute kersttruien van de Hema

In het assortiment van Hema vind je een foute kersttrui voor een allesbehalve foute prijs . Ze hebben de allerschattigste foute kersttruien voor kindjes vind ik. Ik ben zelf helemaal weg van het rendier voor kleine kindjes. Het is dan wel geen rood, maar ik vind hem zo lief! Naast het rendier hadden ze een pinquin (is inmiddels uitverkocht) en een sneeuwpop voor de kleintjes. De Hema heeft momenteel nog een aantal varianten op voorraad, maar niet alles is nog aanwezig. En vraag jij je af hoe je de kerst gaat overleven – ook al heb je zo’n mooie trui aan? Lees dan dit artikel even…

Kerst met kinderen overleven… 5 tips!

Foute kersttrui van de Otto

Ook bij Otto vind je een aantal vrolijke exemplaren, alhoewel ze alleen nog maar mannelijke varianten hebben, maar hé… je gaat toch niet alleen in zo’n trui lopen? Vind je partner het nu helemaal niets om er zelf een te kopen? Dan koop jij hem gewoon voor onder de kerstboom, zachte cadeautjes zijn helemaal in .

Ook bij Zalando vind je de foute kersttrui

Moet je nog indruk maken op de (schoon)familie (of hebben ze gewoon geen humor) dan kan je ook voor een niet-zo-heel-foute kersttrui gaan natuurlijk. Bij Zalando vind je een uitgebreid assortiment kersttruien dat er best nog mee door kan. Tenminste, dat vinden wij dan. De foute kersttrui met scandinavische print lijkt ook wel een trend dit jaar, je ziet ze veel meer terug en deze is natuurlijk heel de winter door gewoon lekker te dragen. Betaal je voor je gevoel toch niet teveel!

En dan wil ik als laatste natuurlijk ook graag van je weten wat jij nu echt vindt van zo’n foute kersttrui. Zou jij er stiekem ook wel eentje in je kast willen hebben, of verafschuw jij ze nog steeds?