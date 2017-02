Voor wie het allemaal gemist heeft… we hebben een nieuwe trend. Iedereen die zich helemaal van haar ontdaan heeft in de schaamstreek zal zichzelf even achter haar oren moeten krabben, want de trend is HAAR! Haar in de schaamstreek, haar onder de oksels, haar op de benen, het kan allemaal. Bij vrouwen bedoelen we dan hè. Sterker nog… als je ook maar enigszins hip en trendy wil zijn, dan doe je mee en laat je je haren staan. Ontharen is uit, not done. Get Hairy February is de vrouwelijke tegenhanger van Movember en heeft ook een diepere bedoeling. In Movember laten mannen trouwens hun snor staan.

Get Hairy February, stop met ontharen

De beweging om vrouwen te motiveren hun lichaamshaar te laten staan is 2-ledig.

Awareness misbruik en geweld tegen vrouwen

Get Hairy February is bedoelt om awareness te creëren voor misbruikte vrouwen en geweld tegen vrouwen. Naast het creëren van bewustwording is een volgend doel om geld in te zamelen voor vrouwen die hiermee te maken hebben gehad.

Afzetten tegen Westerse schoonheidsideaal

Het tweede doel van Get Hairy February is het afzetten tegen het Westerse schoonheidsideaal. Het hebben van een gladde huid wordt vaak gezien als mooi en hygiënisch. Ongeveer 95% van de vrouwen laat zich door dit schoonheidsbeeld beïnvloeden en scheert of onthaart, mét een gevoel van verplichting. Waren het ‘vroeger’ alleen de oksels en de benen, tegenwoordig is het ook ‘normaal’ om je schaamstreek volledig kaal te scheren. Al eerder schreef ik daar een artikel over, omdat ik maar niet kan wennen aan die kale poes. Hieronder lees je onder andere wat ik daarvan vind.

Buiten dat ik er niet aan kan wennen blijkt het ook nog eens zo te zijn dat de schaamstreek die beharing juist nodig heeft voor de hygiëne. Dat is dus duidelijk anders dan waar we mee om de oren worden geslagen. Het schaamhaar beschermt je onder andere beter tegen bijvoorbeeld SOA’s en door het ontharen of scheren is je schaamstreek gevoeliger voor infecties.

Waar komt het schoonheidsideaal vandaan?

Er was eens … een groot bedrijf dat in 1915 (!) een reclame campagne startte waarbij ze ons duidelijk maakte dat haar op de benen en oksels van een vrouw lelijk en weerzinwekkend is. En daar is alle ellende mee begonnen .

Vandaag de dag zijn we zover dat zelfs meisjes van 10 zichzelf al scheren. Omdat ze zich schamen voor de natuurlijke haargroei op hun lichaam. Hoe erg kan dit zijn? Eerlijk is eerlijk, ik kan me niet meer precies herinneren hoe oud ik was toen ik zelf begon met het ontbossen van mijn lijf. Maar dat ik ouder was dan 10, daar ben ik van overtuigd. Het lijkt erop dat dit schoonheidsbeeld extreme vormen gaat aannemen. En dat is exact waar de beweging Get Hairy February zich tegenaf wil zetten.

RTL Late Night

Gisteren was er een hoop over te doen bij Humberto. Goedele Liekens legde uit wat de beweging voor ogen heeft en beaamde zelf ook het extreme gedrag van pubers omtrent beharing. Of juist omtrent het ontbreken van de beharing. De pubers van nu kennen niet anders dan die kale doos. Omdat meisjes zich al zo vroeg van al hun lichaamshaar ontdoen is er geen jongen in de leeftijd van 12-18 jaar die ooit een meisje heeft gezien met beharing – op welk lichaamsdeel dan ook. Tenzij zijn moeder een Dolle Mina is die zich overal tegen afzet.

Uit het verhaal van Goedele blijkt ook dat ze de porno industrie enigszins aanspreekt op de kale poezen van tegenwoordig. Daar wordt al tijden al het lichaamshaar in de schaamstreek van de vrouw verwijderd en alleen dat is nog maar een ‘bekend’ beeld.

Bekende vrouwen mét haar in de spotlight

Gelukkig zijn er bekende (nationale én internationale) vrouwelijke sterren die het voortouw nemen in deze trend. Dames zoals Georgina Verbaan, Grace Jones, Miley Cyrus, Julia Roberts, Madonna en Lady Gaga hebben allemaal hun okselhaar al eens laten staan.

Georgina (daar kon ik dan helaas geen foto van vinden) gaf zelfs aan dat ze het eigenlijk wel geil vindt, vrouwen die hun okselhaar laten staan. “Het zijn zelfverzekerde vrouwen die het niet interesseert wat een ander daarover te melden heeft en dat is aantrekkelijk en opwindend”. Zelf bleek ze nogal wat moeite te hebben om ‘vochtige kwasten’ te kweken tijdens haar okselhaar experiment. Onderstaande dames hebben daar in ieder geval minder moeite mee.

Tegenbeweging; ontharen is uit

De tegenbeweging om al je lichaamshaar te laten staan is voor veel vrouwen wellicht een lichtpuntje in deze tijd van alsmaar voldoen aan het ideaalbeeld. Alhoewel ik zelf moet aangeven dat ik toch ook niet echt gecharmeerd ben van een pluk haar onder je oksel. Maar ook dat is een kwestie van wennen natuurlijk .

De vraag die bij mij opkomt is dan wel de volgende. Is Get Hairy February nu persé zo gekozen omdat in februari de meeste dames nog niet met korte mouwen of blote benen door het leven gaan? Omdat alles nog ‘netjes’ verpakt zit achter broeken en dikke truien of op zijn minst shirts met lange mouwen? Of is het omdat het zo lekker bekt?

De oproep geeft namelijk een challenge: een maand lang jezelf niet scheren of op een andere manier ontharen. Geen benen, oksels en schaamstreek van haar ontdoen voor een maand dat klinkt aanlokkelijk natuurlijk. Maar welke vrouw heeft ‘het lef’ om als een ware Dolle Mina dit ook na de maand februari nog vol te houden? Ik niet.

Gevoel van vrijheid door niet te ontharen

Maar ik kan me dan ook niet voorstellen dat een kleine fuzz onder mijn oksel me een gevoel van vrijheid geeft. Ik denk zelfs eerder het tegenovergestelde. Dat ik me beperkt voel in mijn bewegingsvrijheid omdat ik bang ben dat anderen dat plukje haar zullen zien en daar een oordeel over hebben. Of dat ik bang ben dat ik mezelf meer ga ruiken. Klinkt ook niet fris wel?

Zo zie je maar weer, ik ben al volledig geïndoctrineerd door de hedendaagse maatschappij als het gaat over ontharen. Ik scheer me suf om ervoor te zorgen dat ik geen stoppeltjes onder mijn oksels heb. En als mijn benen aanvoelen als schuurpapier dan bedenk ik me dat dat de beste remedie is ‘tegen’ een avondje sex. Het werkt nog beter als het veinzen van hoofdpijn! Want wie wil er nu met schuurpapier vrijen? Niemand toch?

Hoe sta jij hierin? Ik ben echt mega nieuwsgierig hoeveel bijval Get Hairy February krijgt! Als het aan mij ligt wordt deze hele tegenbeweging enorm populair. Al is het maar om ervoor te zorgen dat mijn meisje zich straks niet zo verplicht voelt om al haar haar weg te werken net zoals mijn generatie dat nu heeft. En dat ze zich goed voelt zoals ze is. Of ze nu wel of niet wil ontharen. Wat jij?

