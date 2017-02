HPV vaccinatie; moet je die nu wel of niet geven aan je dochter?

Er is een hoop over te doen, over de HPV vaccinatie. Je hoort de meest akelige verhalen over meisjes die ik weet niet wat hebben opgelopen nadat ze dit vaccin tegen baarmoederhalskanker hebben gekregen. Twee weken geleden schreef Anne ook al over het HPV virus. Wat dat virus is, en hoe de constatering en behandeling gaat. Zij draagt het HPV virus namelijk zelf ook bij zich. Sterker nog… er werden behoorlijke afwijkingen geconstateerd.

Over het wel of niet vaccineren is altijd een hoop te doen natuurlijk. Je hebt zware voorstanders, én zware tegenstanders van vaccineren in het algemeen. Allemaal met hun eigen redenen.

Zo schreef Marjolijn een aantal maanden geleden nog haar betoog omtrent vaccineren, de reacties zijn dan niet van de lucht. Voors en tegens… het lijkt wel of dat ‘men’ echt loskomt als het om vaccineren gaat. Nu ging dat om de ‘standaard vaccinaties’ die via het Rijksvaccinatieprogramma aangegeven worden en niet over deze HPV vaccinatie, maar toch, het blijft een heftig onderwerp.

Voor het eerst écht nadenken over een vaccinatie

En ik moet je aangeven… tot op heden heb ik me er nooit zo mee bezig gehouden. Ik ben zo’n schaap wat netjes in de kudde meeloopt als het gaat om dit soort dingen. Lang niet met alles hoor, maar vaccinaties worden niet voor niets aanbevolen denk ik dan. Dus laten we ons maar inenten.

Toch ben ik gedurende de jaren wat minder ‘aannemend’ geworden. Ik ben er bijvoorbeeld niet zonder meer van overtuigd dat melk goed voor je is. Stiekem verdenk ik namelijk de Nederlandse economie ervan dat het drinken van melk zo gepromoot wordt, omdat we nu eenmaal zoveel koeien en boeren hebben in Nederland. Stel dat die allemaal ineens zonder baan zouden zitten! En brood? Daar vind ik ook het mijn van, maar daar gaat het nu niet om.

HPV vaccinatie, wel of niet doen?

Gelukkig is mijn meisje ‘pas’ 7 en heb ik nog even de tijd voordat dit bij haar gaat spelen, maar gezien alle media aandacht van de laatste tijd houd dit onderwerp me toch best wel bezig. Als ik nu zou moeten kiezen of ik haar wel of niet in zou laten enten zou ik het denk ik nog niet doen. Maar puur vanuit mijn gevoel bepaald.

Anne wees me bijvoorbeeld nog op onderstaande Facebookbericht, waaruit naar voren komt dat er heel veel klachten optreden bij meisjes die de HPV vaccinatie hebben gehad.

Nou zeg ben ik even blij dat het resept nog in de la ligt en niet in mijn lichaam. Geplaatst door Bianca Van Haperen op zondag 5 februari 2017

Voorstanders van de vaccinatie tegen HPV en baarmoederhalskanker geven aan dat nog niet bewezen is dat deze klachten écht door het HPV vaccin veroorzaakt worden, maar als je verder het internet opduikt dan lees je nog veel meer verhalen.

Buiten het feit dat deze verhalen de ronde doen zijn er ook mensen die advies vragen bij hun gynaecoloog of de GGD hebben gevraagd. Maar ook daar verschillen de meningen. De een adviseert het zeker te doen en de ander raad het met klem af.

Onderzoek Engeland en RIVM en Deense documentaire

Momenteel is er geen verband vastgesteld tussen dit vaccin en de vermoeidheidsklachten waar de geënte meisjes mee te maken hebben. Deze vermoeidheidsklachten zouden bij geënte en niet-geënte meisjes even vaak voorkomen. Je zou zeggen dat dat voldoende zou moeten zijn om de twijfels weg te halen.

Toch besloot de Japanse overheid afgelopen jaar bijvoorbeeld om dit vaccin niet meer aan te raden. Daarnaast is er in Denemarken een documentaire gemaakt over meisjes die het HPV vaccin hebben gehad en daar nehoorlijk ziek van zijn geworden. Een ingrijpende documentaire met Engelse ondertiteling.

Wat doen wij?

Zoals het er nu naar uitziet denk ik dan ook dat beslissen op mijn gevoel de enige mogelijkheid is. Er is nog te weinig over de gevolgen van deze HPV vaccinatie bekend om een weloverwogen beslissing te maken. Vind ik. Bij mij houdt het beslissen op gevoel op dit moment in dat de twijfel overheerst. Vandaar ook dat ik blij ben dat ik nog 5 jaar de tijd heb om te zien waar de discussie naartoe gaat. Wil je meer informatie? Kijk dan ook even op de site van de Rijksvaccinatieprogramma’s.