Huiswerk leren plannen is een uitdaging op zich voor de gemiddelde scholier

Er zijn een hoop zaken die kinderen niet uit zichzelf doen: je moet het ze aanleren. Bij de meeste kids geldt dat ook voor het maken van een planning. Hoewel te laat komen voor sommige kinderen een regelrechte nachtmerrie is (lees: onze jongste), is het merendeel van de kinderen helemaal niet met de tijd bezig. Tenzij het weer tijd is voor iets lekkers, dan ineens wel . Allemaal niet zo erg, zo lang hun enige verantwoordelijkheid spelen is. Maar op een zeker moment kan je er niet meer omheen en moeten ze leren plannen, zoals bijvoorbeeld hun huiswerk leren plannen. Hoe pak je dat aan? Hoe leer je een puber -die naar zijn mening wel wat beters te doen heeft- plannen? Ik kan je vertellen… het is een heel proces!

Maar leert je kind niet plannen, dan ziet hij straks door de boeken de letters niet meer, of zoiets.

Een goede planning; ook voor kids een must

Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen is een goede planning een must. Daar kom ik steeds meer achter. Omdat ze op tijd bij de voetbalwedstrijd moeten zijn bijvoorbeeld, maar vooral ook omdat structuur voor kinderen heel belangrijk is. En dat plannen moeten ze leren. Dat zorgt niet alleen in mama’s hoofd voor rust, maar ook bij kinderen. En ik spreek inmiddels uit ervaring, met name als ik kijk naar de dagindeling van mijn oudste. Zeker als je een kind hebt met ADHD, autisme of PDD NOS is structuur ontzettend belangrijk en biedt het rust en regelmaat.

Gezinsplanning is vaak mama’s pakkie aan

In de eerste jaren ben je als moeder vaak verantwoordelijk voor het opstellen én naleven van de gezinsplanning. Veel werk, maar goed te doen, want je hebt het zelf in de hand. Jij kent je eigen planning én die van je kinderen vaak uit je hoofd. Komt daar nog een schoolactiviteit bij, dan kan jij waarschijnlijk zo zeggen of dat past of niet.

Maar er komt een dag dat je kind het toch echt zelf moet doen. Omdat hij of zij het zelf moet leren, maar óók omdat het jouw pakkie aan niet meer is. Er zijn echter maar weinig kinderen die uit zichzelf kunnen plannen. Alhoewel meisjes het vaak wat makkelijker afgaat dan jongens, moeten nagenoeg alle kinderen het leren. Een onderdeel daarvan is dus het huiswerk leren plannen. Het opstellen van een planning is één… het naleven ervan is een heel ander ding heb ik inmiddels gemerkt . Natuurlijk kan je je kind hierbij helpen, alhoewel ik wel moet zeggen dat het voor ons een hele zoektocht is om hem hierin te helpen.

Het is hun eigen verantwoordelijkheid

Misschien wel het allerbelangrijkste dat je kind zal moeten leren als het om plannen gaat, is dat het nog altijd zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is. Leren plannen is dus een heel belangrijk onderdeel van zelfstandig worden. En dus van het puber zijn .

Daarnaast heeft iedereen graag zelf de regie over zijn eigen plan. Probeer als ouder ook niet teveel te pushen. Is dat stiekem toch wel nodig -je kan ze moeilijk in hun sop gaar laten koken- probeer dat dan langzaam af te bouwen. Op die manier kan je puber uiteindelijk steeds meer zelf gaan doen.

Ik heb de afgelopen maanden wat huiswerkplanningen uitgedraaid om te kijken hoe ik hem op weg kon helpen. Er zijn er genoeg te vinden op internet, maar je moet er maar net een zien te vinden die voor jullie werkt. Zorg er in ieder geval voor dat de huiswerk planner niet alleen door jou wordt gemaakt, want daar leert je kind niets van. Laat je puber ‘zelf’ zijn tijd indelen -uiteraard met jouw tips en goedkeuring- zo zal hij of zij meer gemotiveerd zijn om zich ook echt aan de planning te houden.

Natuurlijk moeten alle opdrachten gemaakt worden, maar laat je zoon of dochter bijvoorbeeld beslissen in welke volgorde dat gaat gebeuren. Dat geeft je meteen extra handvatten om hen te stimuleren zich aan de afspraken te houden. Ze hebben het immers zelf zo bedacht.

Huiswerk leren plannen

Bij ons was het op de basisschool in groep 7 al behoorlijk raak met huiswerk. Maar dat is niet op iedere school zo. Gaat je kind eenmaal naar de middelbare school dan zal daar zeker huiswerk bij horen. In deerste maand van de brugklas mogen ze nog even wennen, maar daarna is het raak en hebben ze soms wel 2 proefwerken op een dag, of 5 toetsen in de week. Slik.

En waar je kind op tijd bij het voetbal zijn zelf nog wel belangrijk vindt, geldt dat misschien niet voor sommen maken. Uiteraard is dit ook weer afhankelijk van het type kind, maar laten we -aangezien je dit blog al helemaal gelezen hebt- er voor het gemak vanuit gaan dat jouw kind hier ook het belang niet zo van inziet.

Moet je kind huiswerk leren plannen, dan begin je dus samen. Je zult waarschijnlijk merken dat je kind er in het begin ook echt wel wat hulp bij kan gebruiken. Maak onderscheid in korte en lange termijn planning. Geef met kleurtjes aan welk huiswerk gemaakt, en welk huiswerk geleerd moet worden. Vaak heeft de school ook nog wel een app die daar een rol in kan spelen, maar daarover later meer. Stimuleer je kind vervolgens om zich ook echt aan zijn of haar planning te houden. Zorg voor een duidelijk overzicht van de geplande activiteiten en zoveel mogelijk structuur. Een eigen weekagenda kan daarbij helpen. En, minstens net zo belangrijk: beloon goed gedrag!

Binnenkort ga ik wat dieper in op de korte- en langetermijn planning die je kan gebruiken bij het huiswerk leren plannen zoals wij dat ook hier de laatste tijd hebben gedaan.