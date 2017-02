Of je jezelf nu veel opmaakt of weinig, de ogen zijn meestal het eerste waar aan gedacht wordt bij het jezelf opmaken. Niet zo raar ook natuurlijk, want mooie grote ogen en een open blik zijn natuurlijk wel een eye catcher waar je u tegen zegt. Zelf ben ik een beetje aan het variëren gegaan. Van een ‘gewoon’ oogpotloodje tot een vloeibare eyeliner. En onlangs mocht ik de Jane Iredale eyeliner van The Luxe Line proberen, een eyeliner voor een intense look in seconds.

Jane Iredale eyeliner, The Luxe Line

Toen ik het pakketje binnenkreeg was ik behoorlijk verrast. Dat zag er nog eens mooi uit! Een viertal potjes met een prachtige dop erop. De dop zelf deed me denken aan die vulpennen die je vroeger wel zag, met zo’n lange puntige dop erop. Ook al zulke prachtige exemplaren . Deze eyeliner is in ieder geval handig mee te nemen, mocht je onderweg je make-up snel even willen bijwerken.

Waarom Jane Iredale gebruiken?

De producten van Jane Iredale (alle producten, niet alleen deze The Luxe Line eyeliner) zijn veilig in het gebruik en worden zelfs door plastisch chirurgen en dermatologen aanbevolen. Het is een make-up lijn die de poriën niet verstopt en een minimaal risico op allergiën geeft. Daarnaast wordt uitvoerig getest dat de make-up heel waterbestendig is en worden de producten getest op overgevoeligheid. Ze bevatten geen parabenen en juist wel mineralen, zijn niet getest op dieren maar juist wél dermatologisch getest. Geschikt voor veganisten.

Intense look creëren

Dankzij de kokosglyceriden die in de The Luxe Line eyeliner zitten glijdt het kwastje heel makkelijk langs je wimperlijn. De Mystikol® eyeliners hebben de houdbaarheid van een vloeibare eyeliner, maar zijn zo gebruiksvriendelijk en zacht als poeder. Het zachte borsteltje/kwastje zorgt voor een eenvoudige maar precieze manier van aanbrengen.

Tip: Als je de dop eraf haalt, trek dan het kwastje los en plaats dat omgekeerd weer op de dop, dat is fijner opmaken dan met het kleine kwastje in je hand.

De Jane Iredale eyeliner heeft een romige structuur en is waterproof. Niet zo waterproof dat hij na een dag golfslagbad nog net zo mooi aanwezig is als na het opbrengen natuurlijk. Maar wel degelijk goed waterproof wat ik zelf goed heb kunnen testen, maar daarover meer hieronder.

Smokey eye look

Met de snelheid als van een gewoon oogpotlood maak je een mooie smokey eye als je dat wilt. Je brengt in eerste instantie de intense look aan, maar kan met het kwastje eenvoudig vervagen. Doe je dit op het deel wat naar het uiteinde van je oog loopt, dan heb je in een handomdraai een smokey eye te pakken. Nog een paar mooie wenkbrauwen erboven en je bent klaar!

Lees ook: Hoe pas je zelf threading toe?

The Luxe Line eyeliner in 4 kleuren

De Jane Iredale eyeliner van The Luxe Line is verkrijgbaar in 4 mooie kleuren:

Dark Topaz, metallic chocolate brown

Onyx Jet Black

Smoky Quartz, smoky grey

Amethist royal purple

Simpel gezegd dus verkrijgbaar in zwart, grijs, bruin en paars. Bij mij is de zwate kleur favoriet, maar dat komt omdat ik gewoon erg van donker hou. Grijs en bruin vind ik ook wel mooi, maar past meer bij een wat zachtere look.

Waar verkrijgbaar?

Waar is de Jane Iredale eyeliner verkrijgbaar? Het is bij de betere beauty zaken verkrijgbaar maar ook online, bijvoorbeeld bij:

Glamskin

Perfuma

Puurskincare

Een potje kost € 29,00, wat niet weinig is uiteraard, maar wat mij betreft is de kwaliteit dusdanig dat ik het er zelf zeker voor over zou hebben. Daarnaast doe je er enorm lang mee.

Conclusie gebruik The Luxe Line eyeliner

Afijn. Dat de potjes er prachtig uitzien is één ding, maar werkt het ook, dat is de vraag natuurlijk. Inmiddels kan ik na een maand intensief gebruik beamen dat het fantastisch werkt! Met het grootste gemak breng ik mijn eyeliner tegenwoordig aan. Ik strijk even met het kwastje door het potje en daarna over mijn oog. Voilà, daar zit een mooie lijn die intens van kleur is. Je hoeft geen druk te zetten, het voelt echt een beetje als schilderen.

Tip: Voor een mooi fel effect breng ik soms op de zwarte eyeliner van Jane Iredale met een kwastje een witte oogschaduw aan. Dan krijg je een fel blauw metallic effect op dat deel, en dat vind ik zelf erg mooi.

Nog even terug naar mijn enthousiasme over deze The Luxe Line eyeliner. Julie weten dat ik drie maanden geleden een ooglidcorrectie heb ondergaan. Niet gelezen? Dan kan je dat artikel hier nog vinden.

Lees ook: Mijn ooglidcorrectie, voor en na

Na die ooglidcorrectie ben ik na 4 weken gestart met het insmeren van de littekens, om ervoor te zorgen dat ze zo mooi mogelijk genezen. Je snapt hem vast al… dat is vettig op mijn oogleden. Een gewoon oogpotloodje heeft hierop geen resultaat. Maar de Jane Iredale eyeliners dus wel! Bij het aanbrengen zie ik geen verschil, of dat ik het nu zo op mijn ooglid aanbreng of zonder de littekencrème. Het kan hooguit zo zijn dat het iets minder lang houd dan bij droge oogleden, maar dat boeit me niet zo op het moment.

Ik ben dus héél blij met het feit dat ik deze heb mogen uitproberen en gebruik ze nog steeds dagelijks.