Kaaskiezen bij je kind, wat zijn het en wat kan je eraan doen ?

“Mam, ik heb een wiebeltand!” Trots als een pauw. Mijn jongste dochter straalt van oor tot oor. Ze wil zo graag groot worden. “Fijn hoor lieverd, misschien heb je ook al wel grote mensen kiezen.” Gretig opent mijn meisje haar mond zodat ik eens goed kan kijken of dat ook al het geval is. En jawel, daar zie ik al flinke puntjes doorkomen. Ze zijn niet zo wit als de rest van haar tanden, maar dat zal vast wel goedkomen denk ik dan nog, onbekend met het fenomeen kaaskiezen.

Pechkiezen of kaaskiezen

Niets is minder waar, een paar weken later klaagt mijn jongste dame over kiespijn. Mond weer flink open en ik kijk. En schrik. Wat ik zie bevalt me helemaal niet. De twee kiezen die bijna helemaal door zijn zien er gelig uit en hebben flinke bruine plekken. Ik probeer met een tandenstoker op 1 zo’n plek wat weg te peuteren en mijn meisje gilt het uit. Dit is niet goed.

We kunnen snel terecht bij onze tandarts. “Ach, jij hebt pechkiezen. Die ga ik een andere keer voor je maken.” Mij legt ze uit dat mijn dochter kaasmolaren heeft, ook wel kaaskiezen genoemd. Dit zijn kiezen met een glazuurafwijking waarvan de glazuurlaag en het onderliggende dentine niet goed gevormd zijn. Dat ze daar al gaatjes in heeft, komt dus niet door slecht poetsen. “Google thuis maar eens en lees er wat over. Ik ga proberen de gaatjes te vullen, maar dat zal niet makkelijk zijn.”

Thuis speur ik het internet af op zoek naar meer informatie. Overal lees ik dat kaaskiezen extra kwetsbaar zijn voor tandbederf, ze kunnen afbrokkelen, zijn meestal extra gevoelig en gaan vaak minder lang mee. Het komt voor in het melkgebit, maar ook in het blijvende gebit. Ik schrik als ik lees dat dit ook bij tanden kan voorkomen en niet alleenbij kiezen. Ik zie mijn meisje al voor me, met geelbruine voortanden en barst in huilen uit.

Gelukkig weet mijn man me weer op te beuren met relativerende woorden. En hij heeft gelijk, ze is gezond, dit is niks levensbedreigends. Nee het is niet leuk, pijnlijk ook, maar misschien valt het mee en is de rest van haar volwassen gebit straks wel gewoon goed. En anders is er vast nog van alles aan te doen.

Kindertandarts

De maanden verstrijken, ik poets me een ongeluk, bang voor nog meer gaatjes. Er zijn twee wiebeltanden uit de mond van mijn meisje gefloept en daar zijn nu twee volwassen tanden voor in de plaats gekomen. Gelig, ongelijkmatig van kleur. De tandarts bevestigt mijn vermoedens bij een volgende controle. Ook deze tanden zijn niet helemaal goed gelukt. “Maar ze zijn niet zo erg als de kiezen en je kunt ze ook veel beter schoonhouden.” Met de kiezen is het inmiddels zo slecht gesteld dat we worden doorverwezen naar een speciale kindertandarts. Die kan beter kijken wat er nog te redden valt.

Hij is duidelijk, alle 4 de kiezen moeten weer worden gevuld. Om ze beter te beschermen wil hij er zilveren kronen over plaatsen. Totdat ze over een jaar of 2 getrokken worden. Hopelijk zijn de kiezen die ernaast gaan doorkomen wel goed en komen die dan op de plaats van de kaaskiezen. En met een beetje mazzel komen er ook nog goede verstandskiezen bij en is de boel weer compleet.

Narcose

Voor nu wacht mijn meisje 5 heftige behandelingen van verdoven, vullen en kronen plaatsen. Bij kiezen die extra gevoelig zijn en lastig te verdoven. Ze is net 6 geworden. De tandarts biedt de mogelijkheid aan om de behandelingen in 1 keer uit te voeren, onder narcose. Ik overleg met mijn man, maar we hebben het gevoel geen keuze te hebben. We gaan voor 1 behandeling. Er staan haar vast nog heel veel tandartsbezoekjes te wachten, en die willen we zo goed mogelijk laten verlopen.

Het is even slikken als mijn meisje op mijn schoot onder narcose wordt gebracht, door middel van een infuus in haar hand. Zelf merkt ze er weinig van dankzij de verdovende zalf. De behandeling duurt 2 uur, we zijn blij dat ons meisje weer wakker wordt en we weer lekker kunnen knuffelen. Haar pechkiezen zijn weer opgelapt, hopelijk kunnen we er weer even tegen.

Wat kun je zelf doen aan kaaskiezen?