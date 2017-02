Ja hoor, wéér een recept voor de slowcooker. Dit keer Cinnamon rolls, ofwel kaneelbroodjes. Een heerlijk recept wat ik afgelopen weekend gemaakt heb. Waarom? Omdat ik het werk even helemaal beu was en ik gewoon persé zoetigheid moest bakken. Ken je dat? Dat je voelt dat je chagerijnig aan het worden bent en dat alles moet wijken om in de keuken te gaan staan. Ik heb dat helaas niet wekelijks, maar achteraf is zo’n aanval eigenlijk heerlijk! Het levert in ieder geval het lekkerste cinnamon rolls slowcooker recept op wat ik ken .

Kaneelbroodjes recept voor de slowcooker

Nu ik een aantal weken gewoon avondeten heb klaargemaakt in de slowcooker leek het me een goed idee om eens te kijken of ik er ook wat in kan bakken dat je als lekker tussendoortje kan eten. Iets in de trant van taart, of cake ofzo. Het werden dus kaneelbroodjes. Jee, dat was lang geleden zeg dat ik die gemaakt heb. Maar het bleek nog steeds een ‘peace of cake’, of eigenlijk een uhhh… ‘peace of cinnamon rolls”.

Wat heb je nodig om kaneelbroodjes te maken?

Het maken van de kaneelbroodjes bestaat uit 2 delen. Ten eerste moet je het deeg maken en daarnaast de vulling van de suikerlaag.

Ingrediënten deeg voor kaneelbroodjes

3,5 kopje bloem

1,3 kopje warm water

1 eetlepel zout

1 eetlepel droge gist

2 eetlepels honing

mixer met kneedhaken

boter (halvarine)

Ingrediënten suikerlaagje voor de cinnamon rolls

0,5 kopje kristalsuiker

0,5 kopje bruike suiker

1,5 eetlepel kaneel

Wil je liever minder suiker eten, dan kan je hier lezen welke vervangers je goed kan gebruiken.

Hoe maak je dit deeg voor kaneelbroodjes?

Je doet het warme water in een kom, voeg de gist toe en de honing en roer voorzichtig door. Laat de kom 5 minuten staan om te rusten.

Doe de bloem in de kom erbij en voeg het zout toe. Zet de mixer op de laagste stand en kneed alles voorzichtig door. Als het door elkaar zit nog 5 minuten kneden op de middelste stand. Je krijgt nu al echt een bol deeg.

Laat deze bol deeg 10 minuten rusten en rijzen op een plank die voorzien is van een heel dun laagje bloem (anti-plak).

Suikervulling: alles door elkaar husselen in een kommetje

Cinnamon rolls slowcooker recept, nu rolletjes maken

Als het deeg 10 minuten heeft gestaan kan je de bal met een ingebloemde deegroller tot een plak uitrollen. Ik heb hem uitgerolt op een (licht ingebloemde) glazen snijplank van 30×40 cm, dat ging perfect.

Een dun laagje boter er overheen smeren en dan de suikervulling er overheen doen. In plakjes snijden en die plakjes vervolgens oprollen. Heb je de plank niet voorzien van een dun laagje bloem? Dan zal je zien dat het deeg een beetje blijft plakken aan de plank. Let daar dus op!

In de slowcooker

Bedek de slowcooker met bakpapier en leg de kaneelbroodjes in de slowcooker met de opgerolde kant omhoog en omlaag. Je zet ze zo als het ware in de slowcooker, naast elkaar. Mooi verdelen.

Bereidingstijd slowcooker: 2 uur op hoogste stand

2 uur op hoogste stand Voorbereiding: half uurtje

Voordat je de deksel op de slowcooker doet span je eerst een servetje over de slowcooker die op deze manier net onder de deksel zit. Deze vangt de condensatie druppels op.

Na 2 uur heb je een heerlijk geurende keuken en fantastische cinnamon rolls! De smaak is verrukkelijk. De kaneelbroodjes waren in ons geval tegen elkaar aan gerezen in de slowcooker waardoor er een soort ‘breekbrood’ uit komt. Het leek wel of hij prachtig gevlochten was.

Echt een aanrader om dit slowcooker recept een keer te maken in ieder geval. Uiteraard kan je ze ook in de over afbakken in plaats van in de slowcooker, op 200°, ongeveer 20 minuten denk ik. Maar het slowcooker effect is toch wel dat de kaneel helemaal door de broodjes heen smelt, dat mis je denk ik als je ze zo kort in de oven doet.