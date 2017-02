Vorig jaar schreef ik in een van mijn blogs over hoe belangrijk yoga voor mij is in mijn leven. Omdat ik er persoonlijk zo veel aan heb, besloot ik samen met mijn dochter Laura een proefles kinderyoga te gaan doen. Ik kwam per toeval terecht bij Karin van der Bruggen. Zij heeft een eigen praktijk in Loon op Zand en geeft yoga aan kinderen.

Kinderyoga: concentratie, ontspanning en kracht in een les!

Op een woensdagochtend worden Laura en ik hartelijk verwelkomt door Karin. Ze is net begonnen aan de yogalessen voor peuters-en kleuters op woensdagochtend. We beginnen, net als bij echte yoga, met enkele ademhalingsoefeningen. Daarna volgen enkele yoga oefeningen die echt tot de verbeelding spreken bij Laura, zoals de kat, de hond en de cobra.

Ook wordt er gedanst en gezongen. Karin vertelt het op zo’n manier dat Laura geboeid luistert. Tijdens de oefeningen wordt er ook flink wat gevraagd van Laura’s aandacht en concentratie. Voor zo’n drukke meid als Laura een goede oefening. Het is duidelijk te merken dat Karin de les aanpast aan de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd van 2 tot 4 jaar oud. Tijdens de les maakt ze gebruik van attributen die te maken hebben met een thema. Laura vindt het erg leuk en na afloop vraagt ze wanneer ze nog een keer mag komen. Een goed teken dus!

De werking van kinderyoga

Tegenwoordig wordt er veel verwacht van kinderen. Kijk maar eens wat er al wordt verwacht van een kind op een dag. Op school wordt er flink beroep gedaan op het concentratie vermogen. Bovendien komen er gedurende een dag veel prikkels op een kind af die zij moeten verwerken.

Door kinderyoga leert een kind even de drukte los te laten en zich beter te concentreren. Daarnaast is er geen prestatiedruk zoals bijvoorbeeld bij een sport het geval is. Tegenwoordig is er een groot aanbod aan allerlei lessen en activiteiten voor peuters en kleuters.

Waarom zou je dan juist voor peuter-kleuteryoga kiezen? Karin vertelt hier over: “Waar je bij peuter- en kleuteryoga met name mee bezig bent is een stuk ontspanning van het lichaam of specifieke delen van het lichaam. Daarnaast wordt hier al het begin gemaakt met lichaamsbewustzijn en het bewustzijn van de zintuigen en prikkels. Het is een manier om kinderen te leren op een prettige en juiste manier met hun lichaam en geest om te gaan.”

De voordelen van kinderyoga op een rij

Hierbij nog even de voordelen van kinderyoga op een rij:

Jouw kind is bezig met bewegen op een rustige manier waardoor hij of zij meer kracht en balans krijgt.

Jouw kind leert omgaan met ademhalingsoefeningen en welk effect dit heeft op zijn of haar lichaam.

Kinderyoga vergroot de concentratie. Dit is een groot voordeel aangezien veel jonge kinderen moeite hebben met concentratie.

Kinderyoga biedt een stuk rust en ontspanning op een drukke en hectische dag.

Kinderyoga is een manier van bewegen zonder competitie. Erg fijn voor een kind waarvan tegenwoordig toch al veel wordt verwacht in deze maatschappij waarin de prestatiedruk hoog is.

Daarnaast is kinderyoga ook gewoon leuk en gezellig. Veel yoga oefeningen hebben bekende dieren namen die voor kinderen erg tot de verbeelding spreken!

Vormen van kinderyoga

Voor iedere leeftijd is er een yoga les te vinden. Mooi eigenlijk, want zo kan je vanaf zwangerschapsyoga doorvloeien naar ouder-kind yoga!

Baby yoga

Babyyoga gaat vooral in op de hechting tussen jou en je kind. Daarnaast helpt het je kind onder andere spierspanning en spanning op de organen los te laten. Maar het kan ook bevorderlijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling van coördinatie.

Peuter- en kleuteryoga

Peuteryoga wordt afgestemd op de ontwikkeling van je kind. Op een speelse manier komen de motorische, cognitieve, zintuiglijke en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod.

Kinderyoga (leeftijd tussen 6 en 10 jaar)

De lessen bestaan bij kinderyoga onder andere uit bewegings-, ontspannings- en concentratieoefeningen waarbij een beroep wordt gedaan op de fantasie en creativiteit van de kinderen. De lessen worden veelal verbonden aan een thema.

Ouder- en kind yoga

Tijdens deze les ga je samen met jouw kind aan de slag. Samen doen jullie yoga oefeningen en krijg je tips mee hoe je thuis met jouw kind yoga kunt beoefenen.

Relaxed en ontspannen

Yoga is persoonlijk zo goed voor mij omdat ik er niet alleen lichamelijk profijt van heb, maar ook geestelijk. Ik word er ontspannen van en kom tot rust. Ik vroeg mij af of dit voor kinderen ook zou werken. Omdat Laura en ik de kinderyoga les in de ochtend hebben gedaan, hebben we na afloop nog een dag voor ons. En ik weet niet of het toeval is, maar Laura komt die dag heel relaxed en ontspannen over. Daarnaast wil ze thuis ook nog een aantal keren yoga doen. Het heeft dus wel indruk op haar gemaakt en is voor ons zeker voor herhaling vatbaar. Hoe zit dat bij jou? Denk je dat yoga positief kan werken voor jouw kind? Laat het mij weten!

Interesse?

Is jouw interesse in kinderyoga gewekt? Kijk dan eens voor meer informatie op websites van yogascholen bij jou in de buurt of er ook peuter of kinderyoga aangeboden wordt. In de meeste gevallen bieden ze dan ook ouder-kind lessen aan, voor als je zelf ook graag deelneemt. Laura en ik hebben een peuter-kleuteryogales gevolgd bij Kracht uit zeven Zonnestralen in de Loon op Zand.

Wat je ook kan doen als je eerst meer over yoga wilt weten is eens even kijken op deze yoga wijzer, daar worden alle vormen van yoga goed beschreven.