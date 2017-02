Ik moet je eerlijk bekennen, het is echt jaren geleden dat ik het gemaakt heb. Snert. Of erwtensoep, net hoe je het wilt noemen. De laatste keren heb ik het bij mijn schoonmoeder gegeten, maar in de afgelopen weken begonnen mijn handen te jeuken. Die slowcooker hè, die maakt een hoop in me los . Dit keer wilde ik dus ontzettend graag een lekker en makkelijk erwtensoep recept klaarmaken.

Zo gezegd zo gedaan, ik heb de lekkerste snert ever klaargemaakt en wil het recept graag met jullie delen natuurlijk. Appeltje eitje is het weer… op 2 dingetjes na die ik zelf een beetje lastig vond, maar waar we uiteindelijk toch nog goed uit zijn gekomen. Het is een kwestie van doen en ontdekken, dat koken in de slowcooker, daar ben ik met dit erwtensoep recept wel weer achter gekomen. Op zoek naar andere soep recepten om eens een ander soepje te proberen? Check dan even hieronder.

Lekkerste erwtensoep recept slowcooker

Wat je allemaal in de erwtensoep doet, dat komt eigenlijk nog niet eens zo heel erg nauw . Qua groenten bedoel ik dan hè. Heb je nog restjes in de koelkast liggen van bijvoorbeeld paprika, selderij of wortel? Gooi het er gerust bij, dat kan allemaal.

Welke ingrediënten gebruik je voor dit makkelijke erwtensoep recept?

Voor 4-6 personen

zakje spliterwten (500 gram)

2 rode paprika’s

1 prei

1 knolselderij (wat een lelijk ding )

) winterpeen

een aantal stengels bleekselderij

2 karbonades

1 rookworst

eventueel beetje zout

2 laurierblaadjes

1,5 liter water

2 bouillonblokjes

In plaats van de groentes (paprika, prei, winterpeen en bleekselderij) kan je er ook voor kiezen om 2 zakjes kant en klare gesneden groentes te kiezen. Ben je nog sneller klaar . Ik gebruik zelf geen aardappelen in dit recept, omdat ik eigenlijk probeer zo weinig mogelijk aardappelen te eten vanwege de koolhydraten. Maar je zou er eventueel een paar aardappels in blokjes gesneden doorheen kunnen doen.

Hoe maak je erwtensoep met de slowcooker?

Heel eenvoudig. Eerst alle groentes even snijden. Hoeft niet super klein, want ze slinken toch wel in de plan. De spliterwten soel je even af onder de koude kraan.

Doe de splitwerwten in de slowcooker en leg de karbonades er bovenop. Daarbovenop alle andere gesneden groentes. Voeg het water toe, kruimel de bouillonblokjes eroverheen en doe de 2 laurierblaadjes erbij.

Voorbereidingstijd: 15 minuten

15 minuten Gaartijd slowcooker: 8-9 uur op de laagste stand

8-9 uur op de laagste stand Maat slowcooker: 6 l

tip: Heb je een kleinere slowcooker, pas dan de hoeveelheid ingrediënten aan naar je iegen ervaringen

Als je slowcooker 8 uur heef aangestaan vis je de karbonades er even uit. Ga met een staafmixer licht door je soep heen. Uiteraard mogen er stukjes in blijven zitten, maar iets fijner maken vind ik zelf wel lekker, dan bind de soep nog wat meer in.

Snij de karbonades in stukjes, de rookworst in plakjes en voeg ze voor het laatste uurtje nog toe op verder te verwarmen. Proef of dat je nog een klein beetje zout wilt toevoegen. Eet smakelijk!

Wat had ik in eerste instantie verkeerd gedaan? Ik had de karbonade al van te voren in stukjes gesneden. Dat lijkt handig, maar omdat ik de soep nog even wilde pureren was dat lastig, want ook het vlees zat er al doorheen. Vandaar dus dat je beter het vlees naderhand pas in stukjes snijdt .

Hoe serveer je de erwtensoep

Uiteraard eet je de erwtensoep met roggebrood en katespek. Toch? Of ben jij juist de pannenkoeken liefhebber? Ik heb dat nooit zo begrepen, pannenkoeken na de erwtensoep, maar het wordt toch aardig wat gedaan geloof ik . Zoek je nog een lekker en gezond pannenkoeken recept? Check dan even deze link.

Overgebleven erwtensoep

Tip: Maak je dit erwtensoep recept in de slowcooker voor 4 personen? Dan hou je hoogstwaarschijnlijk nog voldoende over om nog een keer van te eten. De erwtensoep kan je gewoon in de vriezer bewaren. Doe er bij de volgende keer even wat water bij zodat je hem weer een klein beetje verdund. Erwtensoep dikt namelijk verder in.