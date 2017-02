Mannen kunnen niet multitasken, althans dat wordt beweerd. Zij schijnen hun aandacht maar op één ding tegelijk te kunnen richten anders loopt alles in de soep. Het heeft iets te maken met ontbrekende verbindingen tussen hersenhelften, ze kunnen er zelf dus niets aan doen. Vrouwen kunnen wel alles tegelijk. We koken een gezonde maaltijd met een baby op de arm en de telefoon tussen hoofd en schouder geklemd en vegen tussendoor nog een paar neuzen schoon. Daar draaien we onze poezelige handjes niet voor om. Maar mannen en multitasken? Nee, dat is een illusie .

Mannen en multitasken

Dat mannen niet kunnen multitasken dat weten wij vrouwen al veel langer dan vandaag. Ook al is er eerder wel eens uit onderzoek gebleken dat dat toch niet waar zou zijn, wij vrouwen hielden voet bij stuk. Het was ons overduidelijk en dat is het nog steeds .

Gelukkig is er inmiddels weer een nieuw onderzoek wat toch we degelijk laat zien dat mannen en multitasken nu eenmaal niet samengaan. Wij hebben ons daar inmiddels bij neergelegd toch dames?

Alleen jonge vrouwen kunnen multitasken

Dat het onderzoek aanhaalt dat het alleen de jongere vrouwen zijn die wél goed zijn in multitasken, daar wil ik niet teveel over kwijt. Behalve dan dat ik dat onderzoek daar niet voor hoef te lezen. Ik bemerk namelijk overduidelijk een verandering die sinds een aantal jaren geleden langzaam op is komen zetten. Het multitask-wonder van vroeger is niet meer. Dit zou te maken hebben met de hoeveelheid oestrogeen in het lijf van de vrouw. Maar afijn, daar ging dit relaas niet over.

Het gaat namelijk over mannen en multitasken, of beter gezegd mannen die níet kunnen multitasken. En Mariska Mansveld schreef daar eerder al hetvolgende over:

Het voorbeeld van de ontbrekende verbindingen tussen de hersenhelften zie ik hier in huis regelmatig. Manlief houdt de kinderen in bedwang, niks aan de hand. Tot de telefoon gaat! Manlief neemt op en het gelazer begint. Hij begint een gezellige conversatie met een vriend en achter hem vergaat de wereld. Kinderen slaan elkaar de hersens in, speelgoed vliegt door de kamer en de hond verorbert de sanseveria`s. Het ontgaat hem totaal. Het moet toch heerlijk zijn om zo te kunnen leven. Om gewoon je aandacht op slechts één ding te richten en daar volledig in op te kunnen gaan. Of het ook zo handig en veilig is voor de rest van je omgeving valt nog te bezien.

Die arme mannen ze kunnen er niets aan doen. Multitasken zit hen niet in het bloed, ze kunnen echt maar één ding tegelijk. Wij vrouwen hebben daar niet alleen maar mee te dealen, we moeten toch ook eens proberen om daar begrip voor op te brengen, niet?

Vraag ik me toch ineens af hoe dat dan zit met autorijden en in je neus peuteren? En jij?