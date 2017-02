Omgaan met boosheid kinderen begint bij jezelf; geef het goede voorbeeld!

Mocht jij als kind vroeger boos worden, kwaad zijn en ruzie maken? Mocht jij ongegeneerd je boosheid eruit gooien of kropte je het op, slikte je het in? Zodat je niet naar je kamer of de gang werd gestuurd. Ik weet nog hoe vaak ik stampend de trap op denderde en vurig de deur dichtsmeet. Om me vervolgens woedend op mijn bed te storten. Omgaan met boosheid kinderen is eigenlijk een vak apart. Maar jong geleerd is oud gedaan, dus geef ze het goede voorbeeld!

Ik hoorde laatst tijdens een lezing van powervrouw Christine Pannebakker dat maar liefst 70% van alle vrouwen kwaad is. 70%!!!!

Emoties horen erbij

Al duizenden jaren kijken we naar emoties als óf goed, óf slecht. Met als gevolg dat goede gevoelens gewenst zijn en slechte gevoelens ongewenst. En dus is woede als emotie waardeloos geworden. Het resultaat is dat de meeste mensen bepaalde gevoelens negeren, verstoppen of begraven. Maar de kracht van emoties is sterk en kan niet gemakkelijk de kop ingedrukt worden. Als jij nooit hebt geleerd om om te gaan met je boosheid, hoe kan je dan het omgaan met boosheid bij je kinderen verbeteren?

Lees ook: je kind leren omgaan met emoties

Wat gebeurt er als er geen uitlaatklep is?

Wat gebeurt er als emoties een uitlaatklep nodig hebben en we besluiten ze binnen te houden? Er ontstaat letterlijk druk, spanning. En de woede uit zich op andere manieren zoals bijvoorbeeld sarcasme, manipulatief gedrag, ziekte, depressie of geweld.

Emotie is eigenlijk niets anders dan energie die door het lichaam vloeit met één doel: het herstellen van een, door hoge emotionele opwinding, verstoord evenwicht. Fysiek ontladen en ontspannen helpt ons dan het evenwicht te herstellen. Dans, ren, boks, rust, yoga, tuinier!

De energie van woede is explosief, heftig, plotseling en vaak schokkend. Het voelt groot. Maar het is niets anders dan de behoefte voor jezelf op te komen en je te ontwikkelen binnen de grenzen van de ander.

Lees ook: blijvende boosheid

Omgaan met boosheid kinderen; wat kan jij doen?

Zoals eerder gezegd; jong geleerd is oud gedaan. Wil je het omgaan met boosheid bij kinderen verbeteren, dan zal je zelf het goede voorbeeld moeten geven. Maar wat nu als je niet weet hoe? Wat kun je doen om beter met boosheid om te gaan? Ik geef je 6 tips voor omgaan met boosheid kinderen die zeker werken!

1. Neem jezelf serieus

Wat heb ik gemerkt? Als ik boos word op man en/of kinderen, omdat ik vind dat ze me niet serieus nemen, ik beter mezelf kan afvragen ‘Neem ik mezelf, en mijn eigen grenzen en behoeften, wel serieus?’.

2. Erken je gevoelens

Hoe je zelf omgaat met kwaadheid is een krachtig voorbeeld voor kinderen. Doen alsof je zelf nooit boos bent, is onnatuurlijk. Erken en benoem de boze gevoelens, zeg wat er aan de hand is en vertel wat je eraan gaat doen. Dan geef je meteen het signaal dat erover praten de oplossing is.

3. Gewoon boos zijn

Als je je boos voelt, wees dan boos en doe er iets mee. Richt je aandacht naar binnen (bv met meditatie of ga wandelen) en ga op zoek naar de oorzaken. Voed jouw boosheid niet met nog meer kwade gedachten.

4. Boos zijn is oké

Leer je kinderen dat alle gevoelens ok zijn, maar dat niet elk gedrag acceptabel is. Een gevoel benoemen is goed. Je mag boos zijn, maar hoe je je daarna gedraagt daar zijn grenzen aan.

5. Koel eerst af

Als je voelt dat je je zelfbeheersing verliest, koel eerst af. De simpelste oplossing: haal diep adem. Of stamp door de kamer, sla met de deur, of pak papier en kras de woede van je af! Praat pas daarna. Ruzies kunnen destructief zijn, voor jezelf en voor de ander. Én je leert je kind dezelfde techniek te gebruiken.

6. Neem verantwoordelijkheid

Ben je toch uitgeschoten en heb je je woede eruit gegooid? Wees mild naar jezelf (vind ik zelf nog steeds een uitdagende!) Neem je verantwoordelijkheid en bied je verontschuldigingen aan. Óók aan je kinderen! Zeg ‘Ik heb een fout gemaakt’. En vraag hen je te vergeven. Op deze manier ‘laat je je woede los’.

Heb je nog meer behoefte aan informatie? Lees dan eens een van deze boeken

Ik ben erg benieuwd naar jóuw reactie, tips, ervaringen of iets anders wat je hierover met ons wilt delen. Omgaan met boosheid kinderen is geen eitje, maar dat komt vaak omdat we zelf ook niet goed zijn in boos zijn. Lukt het je om de boosheid van je kinderen te begrijpen? Dan ben je al halverwege de oplossing.

Gebruikte afbeelding via Shutterstock

Door: Nadine Schartz