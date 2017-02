Boze tongen beweren wel eens dat trouwen outdated is. Maar dat vinden wij dus niet! Inderdaad trouwen er veel minder mensen dan vroeger. Daar staat wel tegenover dat juist veel meer mensen kiezen voor een geregistreerd partnerschap. En dat is toch net zo goed een officiële verbintenis? Wat een beetje saai klinkt, maar dat wil niet zeggen dat je het niet romantisch kan aanpakken. Is romantiek nou niet een van jouw sterkste punten? Wij hebben wat ideeën voor een origineel huwelijksaanzoek op een rijtje gezet. Of voor je geregistreerd-partnerschap-aanzoek in ieder geval. En je hoeft niet eens met parachute uit een vliegtuig te duiken .

Alles is liefde

Oké, er wordt minder getrouwd. En de manier waarop we dat doen is ook drastisch veranderd. Toch zijn we allemaal nog even hard op zoek naar soulmates en levenspartners. Dat die band ook écht de rest van het leven duurt is helaas lang niet altijd meer waar. De dood hoeft mensen niet meer te scheiden: dat kunnen we zelf. Dat de man voor zijn vrouw op de knieën moet is ook behoorlijk outdated (maar nog steeds mooi). Sterker nog, er zijn genoeg huwelijken waar geen bruidegom meer aan te pas komt. En ook de toestemming van schoonouders vooraf is geen vereiste meer.

Op het gebied van trouwen zijn we dus heel wat moderner geworden. Heerlijk, al die vrijheden, maar dat betekent wel dat je zelf voor een origineel huwelijksaanzoek moet zorgen. Of ga je bij een gebrek aan creativiteit toch maar voor het ouderwets knielen? No need, neem onze ideeën voor een origineel huwelijksaanzoek maar eens door. En vergeet niet: de vrouw mag tegenwoordig ook gerust de man vragen! Vooral als manlief – zoals bij wel meer dingen – uitstelgedrag blijft vertonen.

Origineel Huwelijksaanzoek: Safety first!

Het allerbelangrijkste bij een origineel huwelijksaanzoek is dat je wel zeker weet dat je schat er ook voor in is. Niet zozeer voor trouwen, dat kan je beter al wat eerder gaan polsen. Maar ook de manier waarop je je aanzoek doet moet je vriend of vriendin natuurlijk aanspreken. Leuk dat jij van avontuur houdt, maar heeft je lief ook zin om ‘romantisch’ te gaan parachutespringen? Of misschien hou jij ontzettend van aandacht, maar staat je toekomstige echtgenoot liever niet in het middelpunt van de belangstelling. Vooral niet als hem of haar de vraag der vragen wordt voorgelegd. Behoorlijk pijnlijk om tijdens een concert of in een vol restaurant te worden afgewezen. Of om een schoorvoetend ja te horen te krijgen omdat je partner zich onder druk gezet voelt. Eerst goed nadenken dus: van wat voor origineel huwelijksaanzoek wordt je lief eigenlijk blij? Dat verhoogt de kansen op een volmondig ‘Ja’ namelijk aanzienlijk.

Pop the question

Weet je het zeker? Zijn jullie klaar voor een officiële verbintenis? Dan wordt het tijd om dé vraag te stellen. Zo ’n bijzonder moment wil je natuurlijk zo speciaal mogelijk maken. En liefst op zo’n manier dat het jullie allebei voor altijd bij blijft. Dat geldt ook voor die parachutesprong, maar die heeft misschien toch een ander effect. Op zoek naar een tof idee voor een origineel huwelijksaanzoek? Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Check deze ideeën maar eens. Zit je toch te wachten tot manlief in actie komt? Dan stuur je toch gewoon – stille hint! – de link van dit artikel even door?

Voor de artistiekeling

Goed voor spontaan tranen in je ogen, deze proposal in het filmpje hierboven! Behoeft uiteraard geen nadere uitleg, en kan ook uitgevoerd worden ‘in het klein’. Maar mooi en origineel is het wel.

Tea Topics: let’s get married

Ben je niet zo creatief als die gast in het filmpje hierboven? Of ga jij spontaan stotteren bij het idee een aanzoek te doen? Kom jij op spannende momenten niet meer al te best uit je woorden?

Geen probleem, dan is dit dé manier om een origineel huwelijksaanzoek te doen. Je hoeft je mond er niet eens voor open te doen, behalve voor de kus na afloop misschien . O, en om je thee te drinken trouwens. Met de Tea Topics van Pickwick heb je ook een origineel huwelijksaanzoek binnen handbereik. Zet je schat gewoon een heerlijke kop thee voor, en wacht tot zijn oog ein-de-lijk op het labeltje valt. Vergeet niet: dit is een tijdelijke actie van Pickwick dus zorg ervoor dat je je aanzoek snel ‘inplant’.

Ok, toegegeven, je bent niet de enige die dit doet, want inmiddels zijn er al meer dan 317 huwelijksaanzoeken met Pickwick Tea Topics gedaan, maar een origineel huwelijksaanzoek is het nog steeds! Uiteraard kan je de Tea Topics ook voor andere vragen gebruiken. Moet je je schoonvader nog om ‘de hand vragen’ dan is dit misschien ook wel een mooie manier!

Ring per koerier

Succes verzekerd: gebruik jullie huisdier als koerier. Een verlovingsring aan de halsband van Fifi kan toch niemand weerstaan? Zorg wel dat de deuren even dicht zijn; toch vervelend als Fifi mét ring achter de kat van de buren aan gaat.

Hebben jullie al kids? Ook die kan je gewoon inzetten bij een origineel huwelijksaanzoek. Hartstikke leuk toch, om hen bij dit alles te betrekken? Zorg wel dat jullie de huwelijksplannen al uitgebreid besproken hebben. Het zou vervelend zijn als je partner omwille van de kids geen nee durft te zeggen. Of als je kinderen een trauma oplopen rondom huwelijksaanzoeken.

